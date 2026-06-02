Dans le communiqué Le gouvernement du Canada appuie le soccer pour les jeunes et les célébrations communautaires à l'approche d'un match amical du Canada à Edmonton, diffusé le 1er juin 2026 par Patrimoine canadien sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Le gouvernement du Canada appuie le soccer pour les jeunes et les célébrations communautaires à l'approche d'un match amical du Canada à Edmonton

Le gouvernement du Canada aide les jeunes et les communautés de tout le pays à vivre l'effervescence du soccer alors que le Canada se prépare à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à titre de coorganisateur.

EDMONTON, AB, le 1er juin 2026 /CNW/ - La place du Canada sur la scène mondiale du soccer n'est pas le fruit du hasard. Des générations de joueurs, d'entraîneurs, de bénévoles, de familles et de supporters partout au pays ont contribué à faire cheminer ce sport des terrains de jeu communautaires à la scène internationale. Alors que le Canada se prépare à accueillir le monde entier en tant que coorganisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le gouvernement du Canada tire parti de cet engouement communautaire et appuie des projets qui permettent à davantage de gens au Canada de vivre l'effervescence du tournoi, au-delà des villes hôtes de Toronto et de Vancouver.

Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA, assistera au match de l'équipe nationale masculine du Canada contre celle de l'Ouzbékistan, à Edmonton. À cette occasion, de jeunes joueurs et leurs familles feront partie de la foule qui vivra ce moment passionnant pour le soccer au Canada. Le gouvernement du Canada a versé 300 000 $ à Canada Soccer pour accroître la participation des jeunes au soccer partout au pays, notamment par des actions de sensibilisation dans les écoles et en offrant à environ 5 000 jeunes et à leurs familles la possibilité d'assister en personne aux matchs de l'équipe nationale masculine du Canada, dont celui de ce soir à Edmonton, de vendredi à Montréal et de mars dernier à Toronto.

C'est également aujourd'hui, à Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), que le programme Le Canada en fête pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lance une tournée nationale proposant des célébrations communautaires gratuites axées sur le soccer. La tournée comprendra 39 arrêts dans 35 communautés à travers le pays. Le gouvernement du Canada appuie ce programme national afin de faire en sorte que l'enthousiasme suscité par le tournoi touche les Canadiennes et Canadiens au-delà des villes hôtes.

Le sport rassemble les gens, et c'est exactement l'objectif de ces projets. En soutenant les activités de soccer pour les jeunes et les célébrations communautaires partout au pays, le gouvernement aide davantage de gens au Canada à prendre part à ce moment historique et renforce les liens communautaires qui permettront de perpétuer l'héritage du tournoi.

Citations

« Edmonton a été le théâtre de certains des moments les plus marquants du soccer canadien, et ce soir est une nouvelle occasion pour les supporters, les familles et les jeunes joueurs d'être aux premières loges. Alors que le Canada se prépare à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, notre gouvernement est fier d'appuyer des mesures qui font rayonner l'enthousiasme que suscite le tournoi dans davantage de communautés et aident les jeunes à se voir pratiquer ce sport. »

- L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

« À Edmonton et dans l'ensemble de l'Alberta, le soccer a une façon unique de rassembler les gens, des terrains de quartier aux stades bondés de supporters venus encourager Équipe Canada. À l'aube de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le match de ce soir est un puissant rappel de la fierté et de l'enthousiasme que les Canadiens et Canadiennes ressentent chez eux, ainsi que de la possibilité pour les jeunes de toute l'Alberta de faire partie de ce moment historique. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée d'Edmonton-Centre

« Le soccer rassemble les gens à Edmonton depuis des générations, et la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est l'occasion d'inciter encore plus de jeunes du pays à pratiquer ce sport. Je suis fier que notre gouvernement aide davantage de jeunes et de familles à vivre cette expérience, que ce soit en assistant à un match de l'équipe nationale ou en participant aux célébrations communautaires partout au pays. Ces moments restent gravés dans les mémoires. Ils peuvent donner confiance à un jeune joueur, rapprocher les familles et nous rappeler ce que l'on ressent lorsqu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous. »

- Matt Jeneroux, député d'Edmonton Riverbend

« Au Canada, le soccer s'est toujours développé à la base, grâce aux entraîneurs, aux bénévoles, aux parents et aux leaders communautaires qui s'investissent chaque jour pour offrir aux jeunes des occasions de jouer. À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ces initiatives permettent à davantage d'enfants et de familles de vivre pleinement l'enthousiasme du jeu et de se forger des souvenirs qui les accompagneront pendant de nombreuses années. Ces moments comptent. Ils suscitent un attachement durable au sport et contribuent à former la prochaine génération de joueurs, de supporters, d'entraîneurs, d'officiels et de bénévoles. Nous sommes fiers de travailler aux côtés du gouvernement du Canada pour faire vivre ces expériences aux communautés à travers le pays. »

- Sara McConaghy, directrice, Soccer communautaire et inclusion

Les faits en bref

Edmonton a joué un rôle important dans l'histoire du soccer canadien, notamment en accueillant le match d'ouverture de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015™ au stade du Commonwealth, ainsi que la partie contre le Mexique qui a donné une victoire historique au Canada en 2021, un moment charnière dans le retour du Canada vers la Coupe du monde masculine.

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 300 000 $ à Canada Soccer afin de lui permettre de mettre en place des programmes visant à mobiliser les jeunes partout au pays.

Le gouvernement du Canada accorde 800 000 $ à l'Association de l'industrie touristique du Canada afin de soutenir Le Canada en fête pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui propose des activités liées au tournoi lors de 39 rassemblements dans 35 communautés au pays.

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada investit 755 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2026-2027, puis 118 millions de dollars par année par la suite, afin de renforcer le système sportif canadien. Cet investissement permettra d'accueillir davantage de manifestations sportives de classe mondiale comme la Coupe du monde de la FIFA, de mieux soutenir les athlètes pour qu'ils s'entraînent et compétitionnent en toute sécurité, et d'accroître la participation sportive - en particulier chez les enfants et les jeunes - grâce à un soutien modernisé aux organismes nationaux de sport. Ensemble, ces investissements soutiennent le sport à tous les niveaux, du terrain de jeu au podium.

Correction: Une version antérieure de ce communiqué contenait une citation différente de la part de Matt Jeneroux.

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Lauren Hadaller, Cheffe de cabinet Bureau du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]