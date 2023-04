OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Les Canadiens accélèrent leur marche vers un monde carboneutre. De la fabrication de véhicules électriques (VE) au ravitaillement des VE en énergie propre dans les stations de recharge, le gouvernement du Canada soutient les industries propres en croissance et les bons emplois qu'elles génèrent tout en assurant une bonne qualité de l'air et des moyens de transport abordables à la population canadienne.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 300 000 $ à IKEA Properties Limited pour l'installation de 40 bornes de recharge de VE en Ontario et au Québec, dont quatre à Ottawa. Cet investissement du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) s'ajoute à celui d'IKEA Properties Limited, d'une hauteur de 305 000 $. Toutes ces bornes de niveau 2 et de recharge rapide sont déjà accessibles à la population.

Lors de cet événement, IKEA a dévoilé les nouveaux camions électriques qu'elle a achetés à titre privé de Lion Électrique à Saint-Jérôme, au Québec. Un investissement de près de 100 millions de dollars a été accordé à Lion Électrique en 2021 pour soutenir la fabrication des blocs-batteries de ces véhicules par des travailleurs canadiens.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a effectué un investissement colossal d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens, tandis que des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent plus de gens à opter pour un VE.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de l'objectif du Canada de faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des VZE.

Le budget de 2023 favorise la croissance de l'économie propre par des investissements bien ciblés dans la fabrication de technologies propres, le transport de l'électricité, le déploiement de l'énergie propre et les solutions de gestion du carbone. Ces mesures permettront de maintenir en place des stages et des emplois bien rémunérés, à l'heure où le Canada s'emploie à bâtir un avenir carboneutre stable et durable.

Citations

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui au Québec et en Ontario pour l'installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous avons fait des investissements colossaux dans la croissance de l'économie propre. En rendant les véhicules électriques et les bornes de recharge de VE plus facilement accessibles au Québec et en Ontario, nous nous rapprochons encore davantage de notre objectif de bâtir un avenir durable pour les générations à venir. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones,

« L'abordabilité et l'accessibilité des véhicules électriques jouent un rôle important dans la réduction des émissions. L'investissement annoncé aujourd'hui dans des infrastructures de recharge n'est qu'un exemple des mesures que nous prenons pour aider les Canadiens à se diriger vers un avenir carboneutre. »

Anita Vandenbeld

Députée, Ottawa Ouest-Nepean

« Grâce au PIVEZ, nous avons pu accélérer notre investissement dans l'avenir à long terme de notre entreprise, dans notre réseau d'exécution et dans nos partenariats avec les fournisseurs de services de transport qui utilisent des véhicules de livraison à émission zéro. En tant qu'entreprise dont les activités ont un effet direct sur la vie des gens et sur l'environnement et qui peut contribuer à un changement positif, nous prenons nos responsabilités. Notre ambition est non seulement de faire progresser IKEA, mais aussi d'inspirer et de favoriser le changement au sein de nos communautés et de la société. »

Crystal Rasa

Cheffe de l'approvisionnement, IKEA Canada

Quelques faits



Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant par le PIVEZ, plus de 34 500 nouvelles stations de recharge seront installées, d'un océan à l'autre, d'ici 2027.

Le budget de 2022 a octroyé 400 millions de dollars additionnels au PIVEZ de Ressources naturelles Canada , et la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027.

, et la Banque de l'infrastructure du investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027. À ce jour, plus de 185 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VZE.

Renseignements pertinents

