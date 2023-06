WELLINGTON, Nouvelle-Zélande, le 29 juin 2023 /CNW/ - L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a souligné aujourd'hui la conclusion de la réunion ministérielle des cinq pays à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Cette réunion annuelle des ministres des pays du Groupe des cinq offre au Canada et à ses alliés des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie l'occasion de faire progresser les travaux dans des domaines importants pour notre sécurité collective, tels que la lutte contre l'ingérence étrangère et la gestion des situations d'urgence.

La réunion ministérielle des cinq pays de 2023, présidée par le Canada et organisée par la Nouvelle-Zélande, a offert un forum visant à renforcer la coopération entre les alliés. Les ministres et les représentants officiels ont convenu de renforcer leur collaboration afin de relever les défis mondiaux communs et de faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur notre sécurité collective, notamment en matière d'ingérence étrangère, d'extrémisme violent, de cybermenaces et de terrorisme.

À titre de président de la réunion ministérielle des cinq pays, le Canada a atteint un certain nombre d'objectifs importants, notamment :

poursuivre le travail avec ses partenaires pour lutter contre l'ingérence étrangère, renforcer les institutions démocratiques, mieux identifier les menaces et partager des pratiques exemplaires en matière de sécurité de la recherche ;

mener une discussion approfondie sur la menace croissante de l'extrémisme violent à caractère idéologique au sein des pays du Groupe des cinq, et jeter les bases d'une collaboration accrue pour y faire face ;

renforcer le cadre de sécurité civile en collaborant avec les partenaires sur l'identification des risques, la coordination opérationnelle et la gestion des catastrophes ;

répondre aux migrations irrégulières en favorisant les voies régulières et en améliorant les régimes d'asile.

En plus de ces discussions, le ministre Mendicino a profité de l'occasion pour rencontrer ses homologues de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis afin de discuter de priorités clés et d'approfondir ses relations avec ses importants alliés.

« Le Canada est fier d'être membre du Groupe des cinq, l'une des principales alliances qui assurent la sécurité de notre pays. Cette année, la réunion ministérielle des cinq pays a permis de poursuivre les travaux sur des enjeux qui menacent la sécurité de toutes nos nations, notamment l'ingérence étrangère et l'extrémisme violent à caractère idéologique. Nous continuerons à renforcer nos partenariats avec nos alliés à travers le monde pour relever des défis communs, défendre les valeurs démocratiques et protéger les Canadiens. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

