OTTAWA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a conclu un voyage de quatre jours au Mexique consacré au commerce et à l'établissement de relations, qui visait à réitérer l'engagement du Canada à renforcer ses liens commerciaux et à promouvoir le secteur agricole et agroalimentaire canadien.

Dans la foulée du récent voyage du premier ministre Mark Carney au Mexique et de la signature du Plan d'action Canada-Mexique, le ministre MacDonald a rencontré le secrétaire mexicain à l'Agriculture et au Développement rural, Julio Berdegué. Ils ont discuté de l'importance de travailler en collaboration sur les priorités mutuelles, en mettant l'accent sur la résilience des chaînes d'approvisionnement alimentaire Canada-Mexique, le commerce, la sécurité alimentaire et la diversification.

Lors de son séjour à Mexico, le ministre MacDonald a prononcé le mot de la fin lors du Dialogue sur l'agroalimentaire Canada-Mexique. Le ministre a rappelé l'engagement du Canada à continuer de collaborer avec l'industrie pour faire progresser les liens commerciaux internationaux et a communiqué l'opinion du Canada concernant l'importance d'établir des systèmes agricoles et agroalimentaires plus durables, résilients et diversifiés.

Le ministre, aux côtés de représentants de Bœuf canadien, du Conseil des viandes du Canada et de JBS Foods, a participé au lancement officiel des produits de bœuf canadien dans 42 magasins Costco Mexico. Le ministre MacDonald a souligné le rôle du Canada en tant que fournisseur fiable de produits de bœuf et l'engagement de notre pays envers les relations commerciales avec le Mexique.

Pour conclure son séjour à Mexico, le ministre MacDonald a rencontré la plus grande minoterie du Mexique, Grupo Trimex, qui est un partenaire commercial précieux et de longue date du Canada et le plus grand importateur de blé canadien du Mexique. Depuis janvier 2020, le Canada a exporté 3,9 millions de tonnes métriques de blé pour une valeur de 1,5 milliard de dollars vers le Mexique. L'entreprise prend de l'expansion pour inclure l'avoine et le canola canadiens, avec de nouvelles installations qui transforment déjà des produits d'origine canadienne. Cette relation témoigne de la réputation du Canada en matière d'exportations de grande qualité.

À Guadalajara, le ministre MacDonald a rencontré des organisations et entreprises étatiques clés pour en apprendre davantage sur la dynamique du marché, les débouchés et l'expansion des céréales et des oléagineux canadiens sur le marché mexicain.

Le ministre a également rencontré deux des principaux importateurs de graines de canola canadiennes, soit Aceites, Grasas y Derivados (AGYDSA) et Oleomex, où il a exprimé sa reconnaissance pour leurs partenariats continus et a mis en valeur le Canada en tant que fournisseur d'oléagineux fiable et dévoué.

AGYDSA est le principal importateur de graines de canola du Mexique depuis la fin des années 1980 et un partenaire commercial clé pour le Canada. Depuis janvier 2020, le Canada a exporté 5,9 millions de tonnes métriques de graines de canola au Mexique, d'une valeur totalisant 4,53 milliards de dollars canadiens. Le ministre MacDonald a visité les installations de transformation de l'entreprise et a pu observer la transformation et l'embouteillage du canola canadien.

Le ministre s'est par la suite rendu chez Oleomex, où l'entreprise a souligné son intention de doubler ses importations de canola au cours des trois à cinq prochaines années.

En outre, le ministre MacDonald a rencontré certains des principaux cadres supérieurs de Grupo Industrial Vida (GIV), un investisseur clé dans le secteur canadien de l'avoine en Alberta et au Manitoba et le plus grand importateur d'avoine canadienne du Mexique. Il a profité de l'occasion pour souligner le plan d'expansion de l'entreprise prévoyant l'accroissement de la capacité actuelle de transformation de l'avoine au Canada grâce à des investissements directs étrangers en Alberta et au Manitoba, et pour les remercier de leur collaboration continue et de leurs activités de promotion de l'avoine canadienne. Depuis janvier 2020, les exportations d'avoine du Canada vers le Mexique ont été de 224 millions de dollars canadiens, pour un volume de 658 000 tonnes métriques.

Le voyage du ministre MacDonald souligne l'engagement du Canada à renforcer les liens avec le Mexique dans le secteur de l'agriculture, à accroître et à diversifier le commerce des produits agricoles et agroalimentaires, et à promouvoir l'image de marque du Canada.

« Le partenariat entre le Mexique et le Canada représente un lien essentiel qui renforce les deux économies et favorise l'innovation, la durabilité et la prospérité partagée. Nous continuerons de collaborer avec le Mexique pour créer de nouveaux débouchés, notamment un meilleur accès aux marchés pour nos produits, afin de bâtir un avenir plus solide et plus résilient pour notre secteur. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Mexique est un partenaire commercial stratégique de plus en plus important du Canada dans le secteur agroalimentaire. En 2024, le commerce bilatéral atteindra 6,9 milliards de dollars canadiens, ce qui représente une hausse de 44,8 % depuis 2019, grâce à la complémentarité des exportations et des importations.

Les principaux produits exportés du Canada vers le Mexique (2,2 milliards de dollars canadiens) sont le porc, le canola, le blé et le bœuf, tandis que les importations (4,7 milliards de dollars canadiens) comprennent principalement des fruits et légumes frais et de la tequila.

En septembre, le Canada et le Mexique ont lancé un nouveau Partenariat stratégique global afin de resserrer les liens entre nos deux pays et de créer des possibilités de commerce et d'investissement dans les domaines de l'énergie et des infrastructures, des minéraux critiques et de l'agriculture. Le Partenariat vise également d'autres priorités, dont la conservation de l'environnement, l'établissement d'infrastructures à long terme et la sécurité bilatérale pour déstructurer le crime organisé transnational, le trafic de drogue, la traite de personnes, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité.

Cette solide relation est soutenue par l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui favorisent l'intégration des chaînes d'approvisionnement.

En 2024, le Mexique s'est classé au 12e rang mondial des importateurs de produits agroalimentaires, avec des importations se chiffrant à 63,5 milliards de dollars canadiens. Environ 40 % des aliments consommés au Mexique sont importés. Les principaux fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Mexique sont les États-Unis (49,8 %), le Brésil (3,6 %), le Canada (3,5 %), la Chine (2 %) et l'Espagne (1,4 %).

