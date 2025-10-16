MEXICO (Mexique), le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre canadien de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, et le secrétaire mexicain à l'Agriculture et au Développement rural, Julio Berdegué, se sont rencontrés le mardi 14 octobre pour discuter des relations bilatérales et renforcer la coopération et les liens commerciaux entre les deux pays.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre du Plan d'action Canada-Mexique 2025-2028, annoncé le 18 septembre 2025 par le premier ministre Mark Carney et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum Pardo, par lequel les deux gouvernements ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre un programme bilatéral dynamique visant à atteindre des objectifs communs au cours des trois prochaines années.

Grâce à ces mesures, le Canada et le Mexique cherchent à continuer de renforcer leur rôle en tant que partenaires stratégiques dans le commerce mondial des produits agroalimentaires, en favorisant un secteur durable, inclusif et en pleine croissance qui a permis d'augmenter de 50 % le commerce agroalimentaire entre les deux pays de 2018 à 2023.

Au cours de leur rencontre, les deux fonctionnaires ont mis l'accent sur l'importance stratégique des relations entre le Canada et le Mexique pour garantir des systèmes alimentaires durables, résilients et inclusifs. Ils ont souligné les progrès réalisés dans les domaines du commerce agroalimentaire, de la recherche scientifique, de l'innovation technologique et du développement rural durable ainsi que leur intérêt commun pour une coopération technique et commerciale accrue.

Le ministre MacDonald a reconnu le rôle clé du Mexique en tant que partenaire stratégique mondial et a réitéré les possibilités de solidifier la coopération commerciale et technique bilatérale, en particulier dans les industries des céréales, des oléagineux, de l'horticulture et des protéines animales, tout en respectant les systèmes d'inspection et de réglementation de chaque pays.

Le secrétaire Berdegué a souligné la nécessité de renforcer les chaînes de valeur intégrées en Amérique du Nord, de promouvoir une productivité durable et de consolider les mécanismes de coopération afin de faire face aux défis communs, dont les changements climatiques, la santé animale et végétale, et la transition vers une agriculture à faibles émissions.

Le ministre et le secrétaire ont souligné l'importance de la collaboration en matière de sciences et de technologie et de la mise en commun d'expertise. Ils se sont engagés à organiser une réunion avec des scientifiques des deux ministères pour cerner les domaines de collaboration future et présenter un rapport au cours des six prochains mois.

Le Mexique a accepté les propositions du Canada visant à assouplir les exigences en matière d'importation pour les pommes admissibles de l'Est du Canada à compter de janvier 2026, et des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des laboratoires et des inspections. De plus, le Canada et le Mexique ont accepté un nouveau certificat qui offrira aux aliments pour animaux de compagnie canadiens qui contiennent des ingrédients bovins un accès au marché mexicain.

Le Canada a également accepté de mettre sur pied un groupe de travail mixte pour analyser et proposer des mesures à l'appui de la reconnaissance réglementaire dans le domaine de la viande et des fruits de mer.

Les deux pays ont aussi convenu de faire progresser la mise en œuvre du plan de travail sanitaire et phytosanitaire afin d'élargir l'accès au marché et d'offrir des produits concurrentiels, salubres et de haute qualité aux consommateurs et aux transformateurs. En outre, le Canada et le Mexique ont convenu d'adopter la certification électronique pour des produits végétaux, dont le canola et le blé, et de continuer à travailler afin que cet outil puisse être utilisé avec d'autres produits pour faciliter le commerce efficace entre les deux pays.

Tirant parti des mécanismes existants, notamment le Comité consultatif Canada-Mexique et le Groupe de travail sur l'agro-industrie, ils ont décidé d'accroître la collaboration et l'échange de renseignements axés sur la sécurité alimentaire, la compétitivité, l'expansion du commerce et la diversification.

Parallèlement à la réunion ministérielle, un dialogue Mexique-Canada sur les entreprises agricoles, organisé par l'industrie et réunissant des dirigeants du secteur des deux pays, a été tenu afin de cerner les possibilités de collaboration visant à augmenter le commerce bilatéral et à relever les défis liés à la facilitation des produits agroalimentaires à court et à moyen terme.

À l'issue du dialogue, le ministre MacDonald et le secrétaire Berdegué ont rencontré des participants afin d'entendre leurs recommandations concrètes visant à accroître et à faciliter le commerce bilatéral des produits agroalimentaires, dans le but de garantir un secteur agricole concurrentiel, durable et résilient face aux défis mondiaux.

Ces réunions s'inscrivent dans un contexte de relance des relations bilatérales, après la visite du premier ministre Mark Carney au Mexique et celle de la présidente Claudia Sheinbaum en Alberta lors du sommet du G7, qui ont présenté de nouvelles occasions d'approfondir la coopération dans les domaines des agroentreprises durables et du commerce inclusif, tout en profitant aux économies des deux pays.

