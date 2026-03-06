CORNWALL, PE, le 6 mars 2026 /CNW/ - Cette semaine, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a rencontré des agriculteurs, des transformateurs, des partenaires de l'industrie et des intervenants des secteurs provinciaux de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans le cadre de sa visite en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Tout au long de la semaine, le ministre a poursuivi les discussions sur le prochain cadre stratégique (PCS) dans de nombreux secteurs agricoles du Canada atlantique. Les consultations, qui se sont tenues à Truro (Nouvelle-Écosse), à Conception Bay South (Terre-Neuve-et-Labrador) et à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), ont permis de recueillir des commentaires sur les défis et les possibilités afin d'orienter le cadre qui remplacera l'actuel Partenariat canadien pour une agriculture durable, qui prendra fin le 31 mars 2028.

Le ministre MacDonald a entamé sa tournée par une visite à Maritime Pride Eggs à Amherst, en Nouvelle-Écosse, où il a participé à une visite de la plus grande installation de classement d'œufs des Maritimes et a observé les investissements de l'entreprise dans des équipements visant à accroître sa production.

Le ministre MacDonald s'est ensuite rendu à Terre-Neuve-et-Labrador pour la première fois dans le cadre de ses fonctions ministérielles, où il a rencontré Pleaman Forsey, ministre des Forêts, de l'Agriculture et des Terres. Ils ont discuté des principales priorités du PCS et de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, ainsi que des façons de continuer à aider les producteurs à assurer la durabilité de l'environnement et à renforcer l'autosuffisance alimentaire dans la province. Les ministres MacDonald et Forsey se sont engagés à poursuivre leurs efforts conjoints pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le ministre MacDonald a également visité la Community Food Sharing Association, à St. John's, dont la mission est de recueillir et de distribuer des aliments à 60 banques alimentaires dans l'ensemble de la province. Au cours de cette visite, le ministre a souligné un investissement maximal de 30 millions de dollars pour 235 projets approuvés au Canada dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL).

Le ministre MacDonald a assisté à la conférence sur les céréales et les oléagineux de 2026 de l'Atlantic Grains Council à Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard, où il a prononcé une allocution devant des producteurs de grains, des experts de l'industrie et des chercheurs. Il y a réitéré l'engagement du Canada à accroître les débouchés commerciaux nationaux et internationaux ainsi qu'à collaborer à la recherche appliquée qui contribuera à soutenir la durabilité de l'industrie des céréales et des oléagineux. Le ministre MacDonald a également annoncé un investissement fédéral pour le Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Pendant sa tournée, le ministre MacDonald a visité des marchés agricoles locaux très fréquentés, notamment le Masstown Market à Debert, en Nouvelle-Écosse, et le Lester's Farm Market à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Il a aussi visité des installations de transformation d'œufs et de produits laitiers à St. John's et dans les environs, notamment Lester's Dairy Farm à St. John's, Smallwood Farms à Clarkes Beach et NL Dairy Co-operatives à Mount Pearl, afin de mieux comprendre leur rôle dans l'approvisionnement des marchés locaux de la province.

Citation

« Pendant ma visite dans la région de l'Atlantique, j'ai eu l'occasion de mener d'importantes discussions avec des agriculteurs, des transformateurs et des exportateurs afin de mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés et leurs objectifs pour la croissance du secteur agricole du Canada. J'ai également été ravi d'engager le dialogue avec les gouvernements provinciaux et des intervenants du secteur sur l'expansion des débouchés commerciaux, le renforcement de la recherche collaborative et le soutien à l'emploi des jeunes afin d'assurer la solidité et la compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le prochain cadre stratégique (PCS) est un accord quinquennal (de 2028 à 2033) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui orientera les investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Il s'appuiera sur le Partenariat canadien pour une agriculture durable, qui arrive à échéance le 31 mars 2028.

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) soutient des projets permettant de renforcer la sécurité alimentaire des communautés et d'augmenter la disponibilité et l'accessibilité d'aliments locaux, nutritifs et adaptés à la culture au moyen d'activités axées sur la production alimentaire pour les groupes méritant l'équité, en particulier les communautés autochtones et noires.

Le Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) encourage les employeurs du secteur agricole et agroalimentaire à embaucher des jeunes âgés de 15 à 30 ans afin de leur offrir des occasions d'acquérir une expérience de travail et des compétences en versant des contributions non remboursables pour couvrir les salaires et les avantages sociaux des jeunes. Il incite également les employeurs à embaucher des jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi, notamment les jeunes Autochtones, les jeunes en situation de handicap et les jeunes vivant dans des régions rurales ou éloignées. Les demandes pour l'année de programme 2026-2027 seront acceptées du 5 mars au 4 mai 2026.

Liens connexes

Suivez-nous sur Facebook , X, YouTube , Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources: Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]