SUMMERSIDE, PE, le 5 mars 2026 /CNW/ - Les jeunes Canadiens et Canadiennes représentent l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire. Le fait d'aider les jeunes à acquérir une expérience pratique en agriculture renforce la main-d'œuvre et contribue à la sécurité alimentaire à long terme du Canada.

Aujourd'hui, à l'occasion de la conférence sur les céréales et les oléagineux de 2026 de l'Atlantic Grains Council, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement pouvant atteindre 27 millions de dollars sur deux ans (de 2026 à 2028) dans le Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, ce qui comprend près de 13,47 millions de dollars pour l'année de programme 2026-2027. Ce financement viendra à l'appui des jeunes du Canada afin qu'ils acquièrent une expérience pratique précieuse dans le secteur agricole et agroalimentaire et contribuent à la prochaine génération de travailleurs qualifiés.

Le Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) encourage les employeurs du secteur agricole et agroalimentaire à embaucher des jeunes âgés de 15 à 30 ans afin de leur offrir des occasions d'acquérir une expérience de travail et des compétences en versant des contributions non remboursables pour couvrir les salaires et les avantages sociaux des jeunes. Il incite également les employeurs à embaucher des jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi, notamment les jeunes Autochtones, les jeunes en situation de handicap et les jeunes vivant dans des régions rurales ou éloignées.

Les demandes pour l'année de programme 2026-2027 seront acceptées du 5 mars au 4 mai 2026. Des améliorations sur le plan administratif ont été apportées cette année pour simplifier le processus de demande et accorder la priorité aux jeunes faisant face à des obstacles à l'emploi.

Le gouvernement du Canada s'engage à favoriser une main-d'œuvre inclusive et qualifiée en offrant aux jeunes l'expérience et le soutien dont ils ont besoin pour réussir dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Citations

« L'appui offert aux jeunes Canadiens et Canadiennes alors qu'ils poursuivent une carrière en agriculture est un investissement pour l'avenir du pays. En ouvrant la voie à des expériences enrichissantes dans ce secteur essentiel, nous aidons la prochaine génération à obtenir les compétences, la confiance et les possibilités dont elle a besoin pour s'épanouir. Cet investissement renforcera nos collectivités rurales, appuiera l'innovation et garantira le succès continu de l'agriculture au Canada. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nos jeunes apportent de nouvelles perspectives, de l'énergie et de l'innovation à l'agriculture canadienne. En appuyant des programmes comme le PECJ, nous aidons les jeunes à trouver de nouvelles occasions, à acquérir une expérience précieuse et à ouvrir la voie à un avenir dynamique et durable pour notre secteur et nos collectivités. »

- Bobby Morrissey, député d'Egmont

Faits en bref

Cet investissement fait partie de l'engagement de 307,9 millions de dollars du gouvernement du Canada dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), qui vise à aider les jeunes Canadiens et Canadiennes à acquérir une expérience de travail précieuse et à poursuivre des carrières enrichissantes.

Le financement couvre 50 % des salaires et des avantages sociaux versés à la plupart des demandeurs, ou jusqu'à 80 % pour les employeurs autochtones et les employeurs qui embauchent des jeunes faisant face à des obstacles à l'emploi.

Depuis 2019, le PECJ a soutenu plus de 6 200 emplois pour les jeunes dans l'ensemble du secteur agricole canadien, y compris près de 2 000 occasions pour les jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi.

De nouveaux changements administratifs sont apportés pour simplifier le processus de demande et d'approbation, ce qui garantira un soutien plus efficace et ciblé pour les jeunes dans le secteur agricole.

Liens supplémentaires

Suivez-nous sur Facebook , X, YouTube , Instagram et LinkedIn

Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]