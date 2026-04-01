OTTAWA, ON, le 1er avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé que le gouvernement du Canada établira la limite des avances sans intérêt du Programme de paiements anticipés à 250 000 $ pour l'année de programme 2026 pour toutes les avances autres que celles visant le canola. Il s'agit de la part des avances sur laquelle le gouvernement du Canada paye les intérêts pour les producteurs.

Le Programme de paiements anticipés permet aux producteurs d'accéder facilement à des avances en espèces à faible coût pouvant atteindre 1 million de dollars, selon la valeur prévue de leurs produits agricoles. Au titre du Programme, les producteurs reçoivent généralement la première tranche de 100 000 $ sans intérêt. L'augmentation de cette limite annoncée aujourd'hui permettra aux producteurs de réaliser des économies d'intérêts, ce qui réduira le coût du programme et leur permettra d'accéder plus facilement à des liquidités pour les aider à assumer les coûts engagés avant la vente de leurs produits.

Grâce à un tel soutien au début du cycle de production, les agriculteurs pourront utiliser leurs avances pour acheter des intrants essentiels et assumer leurs coûts de production pendant la saison de croissance. Et plus important encore, le programme offre une certaine souplesse sur le plan de la commercialisation en permettant aux producteurs de vendre leurs produits agricoles au moment le plus opportun sans être contraints de les vendre pour répondre à des besoins de liquidités immédiats, ce qui est essentiel en période d'incertitude. Le gouvernement du Canada reste déterminé à aider les producteurs à relever leurs défis financiers afin qu'ils puissent continuer de stimuler l'économie.

Citation

« Alors que les producteurs canadiens se préparent pour la saison de croissance, notre gouvernement s'assure qu'ils ont le soutien et les outils dont ils ont besoin. En augmentant la portion des avances sans intérêt du Programme de paiements anticipés, nous aidons les agriculteurs à gérer leurs coûts en leur donnant plus de souplesse pour commercialiser leurs produits de la façon dont ils le veulent. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

En septembre 2025, en réponse à l'imposition de droits de douane sur les produits de canola canadiens, le gouvernement du Canada a augmenté à 500 000 $ la portion sans intérêt des avances visant le canola pour les années de programme 2025 et 2026 du Programme de paiements anticipés.

Dans le cadre du Programme de paiements anticipés, les avances de fonds sont calculées en fonction d'un maximum de 50 % de la valeur anticipée des produits agricoles admissibles qui sont produits ou qui sont en stock.

Le Programme est mis en œuvre au moyen de 24 associations de l'industrie du Canada.

Des avances sont offertes pour plus de 500 produits d'agriculture et d'élevage ainsi que pour le miel, le sirop d'érable et d'autres produits.

Cette mesure devrait permettre à environ 8 618 producteurs de réaliser des économies d'intérêts supplémentaires combinées de 37,4 millions de dollars pour l'année de programme 2026, avec des économies supplémentaires moyennes d'environ 4 340 $ par producteur.

Les producteurs ont également accès à un ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour les aider à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leurs exploitations agricoles et qui excèdent leur capacité de gestion. L'ensemble inclut les programmes de base Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-investissement.

Les programmes de GRE sont la première ligne de soutien pour les producteurs touchés par des pertes de revenu et de production afin de les aider à gérer les risques qui menacent la viabilité de leur exploitation.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]