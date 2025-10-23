Le ministre MacDonald annonce le renouvellement du mandat de Jennifer Hayes en tant que présidente de la Commission canadienne du lait

OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le renouvellement du mandat de Jennifer Hayes, à titre de présidente de la Commission canadienne du lait, pour un mandat supplémentaire de quatre ans, à compter du 23 décembre, 2025.

Mme Hayes a d'abord intégré la Commission canadienne du lait en tant que commissaire en 2017 et a ensuite été nommée présidente de la Commission canadienne du lait en décembre 2021, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste.

Elle est une agricultrice de troisième génération à la ferme PineCrest de Shigawake, au Québec, dont elle est copropriétaire avec son père et son oncle. Mme Hayes est titulaire d'un MBA de l'Université Concordia et participe activement à des initiatives de développement rural dans sa région. Elle possède une vaste expérience de la gouvernance grâce à son travail avec l'Union des producteurs agricoles, où elle défend les intérêts régionaux en matière de développement des secteurs laitier, bovin et agricole.

« J'ai le plaisir d'annoncer le renouvellement du mandat de Jennifer Hayes en tant que présidente de la Commission canadienne du lait. Son expertise et son engagement sont essentiels pour notre secteur alors que nous continuons à travailler ensemble pour que notre industrie laitière nationale reste compétitive, résiliente et innovante dans un paysage en pleine évolution. Nous nous réjouissons à l'idée qu'elle continue de nous guider dans notre soutien au secteur laitier et aux communautés rurales partout au Canada. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

En 2024, le secteur laitier canadien comptait plus de 9 200 exploitations agricoles et soutenait environ 45 000 emplois.

Le secteur laitier canadien est un pilier essentiel des collectivités rurales et un important moteur de l'économie.

Le conseil d'administration de la Commission canadienne du lait comprend la présidente, la commissaire et le chef de la direction.

