OTTAWA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales les plus intégrées au monde, particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Cette semaine, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est rendu à Washington, D.C., où il a rencontré des représentants des États-Unis et des intervenants clés pour souligner l'importance de maintenir cette relation.

Pendant son séjour à Washington, le ministre MacAulay a rencontré Ted McKinney, président directeur général de la National Association of State Departments of Agriculture (NASDA), Wes Ward, président de la NASDA et secrétaire à l'Agriculture de l'Arkansas, et Blayne Arthur, secrétaire à l'Agriculture de l'Oklahoma, en marge de la conférence stratégique d'hiver 2025 de la NASDA. Au cours de ces réunions, ils ont discuté des priorités communes, du travail pour la réduction des obstacles au commerce, de la valeur des relations commerciales dans le secteur agricole entre les deux pays et des avantages pour les agriculteurs et les consommateurs canadiens et américains. Avec les échanges bilatéraux de produits agroalimentaires et de produits de la mer de 101 milliards de dollars canadiens en 2024, ce partenariat est essentiel pour les agriculteurs, les entreprises et notre sécurité alimentaire.

Lors de la conférence stratégique d'hiver 2025 de la NASDA, le ministre MacAulay a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l'importance de la relation entre le Canada et les États-Unis qui contribue au maintien d'un secteur agricole fort et prospère dans toute l'Amérique du Nord. Il a souligné que 200 millions de dollars de produits agricoles traversent la frontière Canada-États-Unis tous les jours, mettant en évidence l'échelle de ces échanges commerciaux. Le Ministre a aussi mis l'accent sur les effets négatifs potentiels que les tarifs pourraient avoir sur ces échanges commerciaux qui profitent à tous et qui sont essentiels à l'économie de nos deux pays.

Pour conclure sa visite, le Ministre a rencontré le sénateur John Boozman, président du Comité sénatorial sur l'Agriculture, la Nutrition et les Forêts, le représentant Glenn « GT » Thompson, président du Comité sur l'agriculture de la Chambre des représentants des États-Unis, et la représentante Angie Craig, membre haut placée du Comité sur l'agriculture de la Chambre des représentants des États-Unis, ainsi que des représentants du Meat Institute. Lors de ces rencontres, le ministre MacAulay a réitéré l'engagement du Canada à demeurer un partenaire commercial fiable et indispensable au chapitre du commerce de produits agricoles et agroalimentaires. Il a également mis l'accent sur la nature hautement intégrée de nos chaînes d'approvisionnement et les effets négatifs que les droits imposés par les États-Unis sur les produits canadiens auraient sur le secteur, les travailleurs et les entreprises agricoles des deux pays.

Citation

« Le Canada et les États-Unis sont voisins par hasard, et amis par choix. Dans le cadre de l'approche continue Équipe Canada de notre gouvernement, nous sommes déterminés à préserver et à renforcer cette relation extrêmement importante, tout en défendant les intérêts des Canadiens et en appuyant nos agriculteurs et nos éleveurs qui travaillent sans relâche ainsi que les communautés qu'ils soutiennent. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Durant sa visite, le ministre MacAulay a aussi rencontré des représentants de l'Association canadienne des bovins, du Conseil canadien du porc, du Conseil des viandes du Canada, du Conseil canadien du canola, de l'Association des producteurs de canola, de CropLife Canada, de SaskOilseeds, de l'Association ontarienne des producteurs de fruits et légumes et de Céréales Canada.

Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales agricoles bilatérales les plus importantes au monde, qui crée des emplois et des débouchés économiques dans les deux pays.

Le Canada et les États-Unis ont des chaînes d'approvisionnement hautement intégrées et mutuellement avantageuses.

Les entreprises canadiennes emploient près de 900 000 travailleurs aux États-Unis et près de 8 millions d'emplois aux États-Unis sont liés au commerce avec le Canada.

Le Canada et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces secteurs ont atteint 101 milliards de dollars canadiens en 2024.

Liens connexes

