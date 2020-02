Le ministre MacAulay rencontre Robert Wilkie, secrétaire aux Anciens Combattants des États‑Unis

Discussions au sujet de l'itinérance chez les vétérans, des femmes vétérans et des vétérans LGBTQ2 à la réunion bilatérale de Washington, DC

OTTAWA, le 28 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a rencontré son homologue américain, Robert Wilkie, secrétaire aux Anciens Combattants des États‑Unis, à Washington, DC.

Ils ont discuté de domaines d'intérêts mutuels, y compris mettre fin à l'itinérance chez les vétérans, aider les vétérans lors de leur transition vers la vie civile et appuyer les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2.

Le ministre MacAulay s'est aussi rendu au cimetière d'Arlington pour déposer une couronne à la Croix du Sacrifice qui rend hommage aux citoyens américains qui ont servi dans l'armée canadienne et ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée.

La réunion s'est tenue avant la Conférence ministérielle du Groupe des Cinq qui aura lieu les 20 et 21 mai 2020 à Washington, DC. La Conférence rassemblera les ministres des Anciens Combattants du Canada, d'Australie, du Royaume-Uni, des États‑Unis et de la Nouvelle‑Zélande pour échanger sur leurs pratiques exemplaires et discuter des enjeux stratégiques concernant les services aux vétérans et à leur famille.

« Cette visite m'a permis de renouveler notre engagement mutuel envers l'appui et la reconnaissance des vétérans et de leur famille. Les relations entre le Canada et les États‑Unis - notre plus important allié et partenaire de défense - sont établies depuis longtemps, solides et très fructueuses. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Le Canada et les États‑Unis collaborent étroitement à la paix et à la sécurité internationales.

et les États‑Unis collaborent étroitement à la paix et à la sécurité internationales. Anciens Combattants Canada et le département des Anciens Combattants des États‑Unis ont une longue histoire de collaboration dans la recherche et l'échange de renseignements pour mieux aider les vétérans et leur famille et mieux répondre à leurs besoins.

La Conférence ministérielle du Groupe des Cinq a été organisée par l'Australie en 2018, le Royaume-Uni en 2017, les États‑Unis en 2014 et le Canada en 2011.

