OTTAWA, ON, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada resserre ses liens dans la région indo-pacifique, un marché clé pour les agriculteurs et les pêcheurs canadiens ainsi que le secteur agroalimentaire.

Cette semaine, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est rendu en Malaisie et aux Philippines afin de renforcer les partenariats régionaux et de créer de nouveaux débouchés pour nos vaillants producteurs canadiens.

La mission commerciale du ministre MacAulay s'est appuyée sur les liens commerciaux et interpersonnels solides entre les partenaires du Canada et de l'Indo-Pacifique. Au cours de sa visite, le ministre a rencontré ses homologues gouvernementaux et des chefs de file de l'industrie afin d'ouvrir la voie à de nouvelles possibilités stimulantes.

À Kuala Lumpur, le ministre MacAulay a rencontré le sous-ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Datuk Arthur Joseph Kurup, pour discuter de la façon dont le Canada peut contribuer aux objectifs de sécurité alimentaire de la Malaisie et de la façon de tirer parti de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) au profit des deux pays.

Le ministre a également rencontré des membres du conseil des gouverneurs de la Chambre de commerce Malaisie-Canada pour promouvoir les produits agricoles et agroalimentaires ainsi que les produits de la mer de calibre mondial du Canada et discuter des défis et des possibilités liés à l'accès aux marchés. Le ministre MacAulay a dirigé une table ronde avec des représentants de l'industrie malaisienne sur la ratification du PTPGP par la Malaisie, ainsi que sur les efforts visant à accroître le commerce.

À Manille, le ministre MacAulay a lancé le tout premier Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire (BIPAA) du Canada. Le BIPAA renforcera les liens régionaux, aidera les exportateurs canadiens à trouver de nouvelles occasions d'affaires et positionnera le Canada comme un fournisseur privilégié dans la région.

Dans le cadre de sa visite, le ministre a rencontré le secrétaire à l'Agriculture des Philippines, Francisco Tiu Laurel Jr. Ils ont discuté de questions qui sont au cœur des préoccupations des deux pays, y compris les possibilités d'améliorer la coopération technique et l'expansion du commerce bilatéral.

En 2023, les exportations de poisson et de fruits de mer vers l'Indo-Pacifique ont atteint 2 milliards de dollars. Le ministre MacAulay a prononcé une allocution lors de la réception des produits de la mer du Canada atlantique à Manille, organisée conjointement par le Conseil canadien du homard et des provinces de l'Atlantique, afin de souligner les possibilités intéressantes qui existent pour les produits de la mer canadiens dans la région.

Le ministre MacAulay a également rencontré des représentants de Universal Robina Corporation, de Metro Retail Stores Group Inc., de RAMCAR Food Group et de Jollibee Foods Corporation afin d'explorer d'autres possibilités de coopération, ainsi que plusieurs associations de l'industrie, y compris le conseil d'administration de la Meat Importers and Traders Association et de la Philippine Association of Meat Processors Inc. afin de se renseigner sur le renforcement des capacités, les importations et les obstacles non tarifaires au commerce.

« Pour la deuxième fois depuis mon retour au dossier de l'agriculture en juillet, j'étais dans la région indo-pacifique pour promouvoir nos produits de grande qualité et fabriqués de manière durable et faire croître nos marchés d'exportation. En maintenant une forte présence dans la région, notamment par l'entremise de notre nouveau Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire, nous envoyons un message clair que le Canada est là pour rester, tout en ouvrant de nouvelles portes à nos vaillants agriculteurs et éleveurs. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec nos partenaires de la région indo-pacifique sur des objectifs et des défis communs dans la région, et d'améliorer la coopération commerciale et technique des deux côtés du Pacifique - par l'intermédiaire de ce nouveau bureau passionnant. »

- Diedrah Kelly, directrice exécutive, Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire

L'Indo-Pacifique devrait constituer les deux tiers de la classe moyenne d'ici 2030, et plus de la moitié du PIB mondial d'ici 2040.

plus de la moitié du PIB mondial d'ici 2040. Les importations mondiales de produits agroalimentaires et de produits de la mer vers les marchés de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ont augmenté de 177 % de 2012 à 2022 (passant de 72 milliards de dollars canadiens à 200 milliards de dollars canadiens).

Le Canada a conclu des accords commerciaux avec plusieurs marchés clés de la région indo-pacifique , y compris la Corée du Sud en vertu de l'Accord de libre-échange Canada-Corée ( ALECC ), et avec l'Australie, le Japon, la Malaisie , la Nouvelle-Zélande , Singapour et le Vietnam en vertu de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste ( PTPGP ).

a conclu des accords commerciaux avec plusieurs marchés clés de la région indo-pacifique Corée Canada-Corée ALECC Malaisie Nouvelle-Zélande Singapour partenariat transpacifique PTPGP La Malaisie est devenue le 26 e marché en importance du Canada dans le secteur agricole et agroalimentaire, et le 12 e en importance dans la région indo-pacifique en 2023.

indo-pacifique Les Philippines sont devenues le 14 e marché en importance du Canada dans le secteur agricole et agroalimentaire, et le 7 e en importance dans la région indo-pacifique en 2023. Au cours de la période de 2019 à 2023, le Canada était un exportateur net de produits agricoles et alimentaires vers les Philippines , enregistrant un excédent commercial de 445 millions de dollars canadiens en 2023.

indo-pacifique Le BIPAA est une initiative conjointe d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et représente un investissement de 31,8 millions de dollars du gouvernement du Canada.

La marque Canada offre aux exportateurs canadiens une présence internationale accrue en les aidant à profiter de la réputation positive du Canada dans le monde. Les entreprises prêtes à exporter peuvent s'y inscrire gratuitement .

