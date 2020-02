Le ministre MacAulay et le ministre Park de la République de Corée se rencontrent à Ottawa

Le 70e anniversaire de la guerre de Corée et les questions relatives au bien‑être des vétérans ont été abordés au cours de la réunion bilatérale

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Nous rendons hommage aux personnes qui ont servi le Canada en temps de guerre, de conflit militaire et de paix, et nous perpétuons le souvenir de leurs réalisations et de leurs sacrifices pour tous les Canadiens.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et le ministre des Patriotes et des Anciens combattants de la République de Corée, Park Sam‑Duck, ont passé une journée à discuter des questions qui touchent le bien‑être des vétérans. Ils ont assisté à des activités visant à commémorer l'histoire militaire commune du Canada et de la République de Corée et ont discuté de la commémoration prochaine du 70e anniversaire de la guerre de Corée. Cette visite a également permis de renforcer l'engagement des deux pays à l'égard d'une coopération bilatérale sur les questions concernant le bien‑être des vétérans.

Après une visite guidée du Musée canadien de la guerre, le ministre Park a rendu hommage au service et aux sacrifices des Canadiens en déposant une couronne lors d'une cérémonie commémorative dans la salle du Souvenir, en reconnaissance de ceux qui ont servi pendant la guerre de Corée.

« La guerre de Corée a été un chapitre important de la fière histoire militaire du Canada. Tous ceux qui ont répondu à l'appel pour venir en aide à la Corée méritent notre sincère gratitude. Cette visite m'a permis de mieux comprendre le profond sentiment de fierté et les valeurs sur lesquels est fondée notre amitié durable, et je me réjouis d'accroître la coopération avec la République de Corée. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Le 25 juin 1950, les troupes de la Corée du Nord envahissent la Corée du Sud, déclenchant un pénible conflit qui durera plus de trois ans. Au total, 18 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, y compris le Canada , se joindront aux forces américaines et sud‑coréennes afin de combattre pour la paix.

, se joindront aux forces américaines et sud‑coréennes afin de combattre pour la paix. Plus de 26 000 Canadiens ont servi sur terre, en mer et dans les airs pour défendre la paix et la liberté en Corée.

En raison de la guerre, 516 Canadiens sont décédés. Parmi eux, 378 soldats sont enterrés dans le Cimetière commémoratif des Nations Unies à Busan , en Corée du Sud.

, en Corée du Sud. Les noms des 516 valeureux Canadiens qui ont perdu la vie pour rétablir la paix en Corée figurent dans le Livre du Souvenir de la guerre de Corée, conservé dans la tour de la Paix sur la Colline du Parlement.

