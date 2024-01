OTTAWA, ON , le 18 janv. 2024 /CNW/ - L'agriculture relie de nombreuses collectivités au Canada et aux États-Unis, deux pays qui dépendent de leurs solides relations commerciales et de la collaboration continue. Plus tôt cette semaine, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est rendu à Washington D.C. pour rencontrer des intervenants clés de l'industrie et du secteur agroalimentaire ainsi que des représentants américains afin de renforcer ces liens et de faire progresser les priorités communes.

Pendant son séjour à Washington, le ministre MacAulay a rencontré le secrétaire à l'Agriculture des États-Unis, Tom Vilsack. Au cours de leur rencontre, ils ont souligné l'importance de continuer à collaborer étroitement aux priorités communes et ont mis l'accent sur la résilience des chaînes d'approvisionnement alimentaire canado-américaines, la durabilité environnementale et le commerce international fondé sur des règles.

Lors de la réunion, le ministre MacAulay a évoqué les changements proposés à la réglementation sur l'étiquetage volontaire des « produits des États-Unis » pour la viande et le bétail ainsi que la Proposition 12 de la Californie. Le ministre a réitéré que le Canada craignait que ces règles limitent le commerce et perturbent les chaînes d'approvisionnement.

Le ministre MacAulay et le secrétaire Vilsack ont profité de l'occasion pour discuter de l'importance de l'agriculture durable. Le Canada et les États-Unis collaborent en vue d'accélérer l'innovation agricole mondiale au chapitre des changements climatiques en intensifiant les activités de recherche et de développement. On s'efforce notamment de trouver des outils novateurs pour soutenir la prise de décisions, le suivi et la mesure de l'amélioration de la durabilité et de la résilience des paysages agricoles.

Le ministre MacAulay s'est également assis avec des représentants de la National Cattlemen's Beef Association et de l'Association canadienne des bovins pour discuter de la réduction des barrières commerciales et de l'importante intégration de nos chaînes d'approvisionnement dans le secteur bovin.

Pour conclure sa visite, le ministre a participé à une réception avec des intervenants clés des États-Unis au cours de laquelle ont été servis des aliments et des boissons fabriqués avec des ingrédients canadiens et américains.

Citation

« Le Canada et les États-Unis entretiennent un lien unique au monde. Les discussions que j'ai eues avec nos partenaires américains ont mis en évidence l'importance et le caractère unique du partenariat agricole entre nos deux pays. Nous partageons une relation fondée sur des liens économiques et une géographie, des valeurs et des intérêts communs, et partageons l'objectif de bâtir un secteur agricole durable qui renforce nos économies rurales et nourrit la population canadienne et mondiale. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Il s'agit de la première visite ministérielle aux États-Unis du ministre MacAulay depuis qu'il a obtenu un nouveau mandat à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le 26 juillet 2023.

Le Canada et les États-Unis ont des chaînes d'approvisionnement hautement intégrées et mutuellement avantageuses.

et les États-Unis ont des chaînes d'approvisionnement hautement intégrées et mutuellement avantageuses. En 2022, les échanges commerciaux dans le secteur agricole et alimentaire entre le Canada et les États-Unis se sont chiffrés à plus de 70 milliards de dollars américains (près de 200 millions de dollars américains par jour), soit une hausse de 14 %.

Le Canada est le deuxième client agricole en importance des États-Unis et le principal marché d'exportation des produits agricoles de plus de la moitié des États américains.

est le deuxième client agricole en importance des États-Unis et le principal marché d'exportation des produits agricoles de plus de la moitié des États américains. L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) est entré en vigueur le 1er juillet 2020. L'ACEUM renforce les liens économiques du Canada avec les États-Unis et le Mexique.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Francis Chechile, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]