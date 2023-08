OTTAWA, ON, le 17 août 2023 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a tenu des rencontres productives avec des intervenants clés de l'industrie et des provinces dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans le cadre d'une tournée en Saskatchewan et en Alberta cette semaine.

Durant sa visite en Saskatchewan, le ministre MacAulay a prononcé une allocution à l'occasion de l'ouverture officielle de la 32e réunion sur l'Accord trinational sur l'agriculture, qui s'est tenue à Saskatoon du 14 au 16 août. Les réunions sur l'Accord permettent aux dirigeants agricoles des provinces et des États du Canada, des États-Unis et du Mexique de partager leurs perspectives et de collaborer sur les questions liées au commerce et au développement agricoles. Le ministre a réaffirmé l'engagement du Canada à continuer de collaborer avec ses partenaires internationaux pour renforcer les réseaux alimentaires mondiaux et a fait part du point de vue du Canada concernant l'importance d'établir des systèmes agroalimentaires plus durables, résilients et inclusifs.

En marge de la réunion sur l'Accord trinational sur l'agriculture, le ministre MacAulay a rencontré le ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, David Marit, pour discuter des priorités du secteur agricole de la province, notamment des défis liés aux conditions météorologiques extrêmes. Les ministres ont également discuté de l'importance des partenariats nationaux et internationaux pour lutter contre les maladies animales et végétales et les changements climatiques, assurer la solidité des chaînes d'approvisionnement et favoriser échanges commerciaux fondés sur des règles et sur la science.

Le ministre MacAulay a également rencontré des représentants de l'Agricultural Producers Association of Saskatchewan (APAS), qui lui ont communiqué leurs points de vue sur les défis et opportunités pour la région en mettant l'accent sur les changements climatiques, la résilience et la durabilité, ainsi que la croissance économique et la stabilité du secteur.

En outre, le ministre a visité Stone Farms, une exploitation agricole établie en 1904 qui compte aujourd'hui 9 000 acres et produit principalement du blé, du canola et des lentilles. Ils ont discuté de l'importance de l'innovation et de la technologie, de l'agriculture durable et des efforts déployés pour rester productifs dans un climat imprévisible et face à des exigences mondiales en constante évolution.

Pendant sa visite en Saskatchewan, le ministre MacAulay a annoncé un investissement pouvant atteindre quatre millions de dollars dans la Western Grains Research Foundation (WGRF) dans le cadre du programme Agri-science - volet Grappes, qui fait partie du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable).

Le ministre MacAulay a poursuivi sa tournée en se rendant à Calgary, en Alberta, où il a rencontré des producteurs et des intervenants, notamment de Results Driven Agriculture Research (RDAR), un agent d'exécution de certains programmes du PCA durable et du Fonds d'action à la ferme pour le climat (FAFC) en Alberta. Toujours à Calgary, le ministre a visité un ranch local où il a pu constater comment le financement du FAFC aide les producteurs agricoles de l'Alberta à adopter et à mettre en œuvre des pratiques de gestion bénéfiques à la ferme qui permettent de stocker le carbone et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines de la gestion de l'azote, des cultures de couverture et du pâturage en rotation.

Le ministre MacAulay a également visité SixRing Inc., une entreprise de biocarburants qui transforme les déchets, agricoles et autres, en carburants renouvelables. L'entreprise a récemment obtenu un investissement pouvant atteindre 1,4 million de dollars au titre du volet Recherche et innovation du Programme des technologies propres en agriculture (TPA). Grâce au soutien du Programme des TPA, l'entreprise a mis au point et testé sa technologie améliorée, qui pourrait apporter des revenus additionnels aux producteurs et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Pour terminer sa tournée, le ministre MacAulay a prononcé une allocution dans le cadre de la Conférence de l'industrie canadienne du bœuf. Cette conférence internationale rassemble plus de 700 producteurs de bœuf et représentants du gouvernement et de l'industrie en vue de partager leurs idées et appuyer la croissance du secteur.

Il s'agit de la première tournée en Saskatchewan et de la deuxième visite en Alberta du ministre MacAulay depuis la reconduction de son mandat à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le 26 juillet 2023. La visite marque la poursuite de solides partenariats avec les dirigeants et les intervenants du secteur en Saskatchewan et en Alberta.

« La détermination des producteurs et des éleveurs de l'Ouest et leur capacité à relever les défis environnementaux sont inspirants. L'innovation visant à accroître la résilience et la collaboration en vue de renforcer nos systèmes agroalimentaires est primordiale. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires des provinces et de l'industrie pour créer de nouvelles opportunités, comme un meilleur accès aux marchés pour nos produits, afin de bâtir un avenir plus fort et plus résilient pour notre secteur.»

L' Alberta est la province canadienne qui compte le plus grand nombre d'exploitations de bovins de boucherie.

est la province canadienne qui compte le plus grand nombre d'exploitations de bovins de boucherie. La Saskatchewan produit la majeure partie du blé dur, du canola et des lentilles au Canada .

produit la majeure partie du blé dur, du canola et des lentilles au . Les réunions sur l'Accord trinational sur l'agriculture permettent aux hauts représentants agricoles des provinces et des États du Canada , des États-Unis et du Mexique de collaborer au règlement des questions liées au commerce et au développement agricoles. Les réunions sur l'Accord ont lieu une fois par année et se tiennent à tour de rôle au Canada , aux États-Unis et au Mexique.

, des États-Unis et du Mexique de collaborer au règlement des questions liées au commerce et au développement agricoles. Les réunions sur l'Accord ont lieu une fois par année et se tiennent à tour de rôle au , aux États-Unis et au Mexique. Le programme Agri-science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer l'innovation, au moyen du financement et du soutien d'activités scientifiques de précommercialisation et de la recherche au profit du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des Canadiens.

Le volet Grappes du programme Agri-science soutient les projets visant à mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par le biais de partenariats , et à aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions d'intérêt général.

