OTTAWA, ON, le 12 mars 2024 /CNW/ - S'appuyant sur une mission fructueuse en Asie du Sud-Est, où il a officiellement lancé le tout premier bureau commercial du Canada pour l'agriculture et les produits de la mer dans la région indopacifique, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est rendu à Boston, au Massachusetts, cette semaine pour assister au Seafood Expo North America, la plus importante exposition commerciale de fruits de mer en Amérique du Nord.

À Boston, le ministre MacAulay était accompagné de ses collègues fédérales, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ainsi que des représentants de plusieurs gouvernements provinciaux, y compris plusieurs premiers ministres provinciaux et des ministres provinciaux de l'Agriculture et des Pêches.

Au cours de l'exposition, le ministre MacAulay, en compagnie des ministres Lebouthillier et Hutchings, a inauguré le Pavillon du Canada. Ce pavillon met en vedette des entreprises canadiennes et fait la promotion des produits de la mer canadiens. Cette année, le Pavillon était dirigé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le ministre MacAulay a profité de l'occasion pour visiter les exposants et rencontrer des entreprises canadiennes afin de montrer son appui aux pêcheurs et aux exportateurs de poissons et de fruits de mer. Lors de sa visite, le ministre a également souligné un nouveau financement fédéral de plus de 2,8 millions de dollars pour huit projets dans le cadre du programme Agri-marketing d'Agriculture et Agroalimentaire Canada afin d'aider à promouvoir et à élargir les marchés pour le poisson et les fruits de mer canadiens.

Dans le cadre de sa visite, le ministre s'est rendu à Quincy, au Massachusetts, pour rencontrer des représentants de la Bay State Milling Company, une entreprise de 125 ans dont les activités aux États-Unis se sont récemment étendues à Saskatoon, en Saskatchewan, pour discuter des moyens de renforcer les liens et d'accroître les affaires au Canada, ainsi que de promouvoir une agriculture novatrice et durable. L'installation de Bay State Milling à Saskatoon produit environ 65 000 tonnes métriques d'avoine sans gluten à identité préservée chaque année, dont plus de 60 % sont exportées aux États-Unis.

Les liens établis au cours de la visite du ministre MacAulay aideront à renforcer les liens commerciaux entre le Canada et les États-Unis, ce qui stimulera la croissance économique et offrira davantage de possibilités aux pêcheurs de poissons et de fruits de mer, ainsi qu'aux producteurs agricoles et agroalimentaires des deux côtés de la frontière.

« Nos relations commerciales sont d'une importance vitale, et c'était formidable d'assister à l'exposition Seafood Expo North America pour établir des liens avec nos partenaires nord-américains ainsi que nos autres partenaires internationaux afin de mettre en valeur nos poissons et fruits de mer durables et de grande qualité. Le secteur canadien des produits de la mer soutient d'innombrables petites collectivités côtières, notamment à l'Île-du-Prince-Édouard, et je continuerai à travailler pour créer plus de possibilités pour nos vaillants pêcheurs et exportateurs. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Canada est le deuxième client agricole en importance des États-Unis et le principal marché d'exportation des produits agricoles de plus de la moitié des États américains.

est le deuxième client agricole en importance des États-Unis et le principal marché d'exportation des produits agricoles de plus de la moitié des États américains. Le Canada et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces secteurs ont atteint 97 milliards de dollars canadiens en 2023.

et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces secteurs ont atteint 97 milliards de dollars canadiens en 2023. En 2023, le Canada a exporté pour 4,88 milliards de dollars canadiens de poisson et de produits de la mer aux États-Unis.

Les entreprises canadiennes emploient près de 900 000 travailleurs aux États-Unis et près de 8 millions d'emplois aux États-Unis sont liés au commerce avec le Canada.

La marque Canada aide les consommateurs du monde entier à reconnaître les produits alimentaires et les boissons canadiens et met en valeur la gamme diversifiée de produits de notre paysage varié d'un océan à l'autre.

Le programme Agri‑marketing est un programme de 129,97 millions de dollars du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Le programme contribue à la croissance de l'économie en augmentant et en diversifiant les exportations canadiennes de produits agricoles, agroalimentaires et agro-industriels, y compris le poisson et les fruits de mer, en augmentant la visibilité des produits canadiens et en augmentant la capacité des producteurs exportateurs à cerner et à saisir les possibilités de développement de marché dans les marchés ciblés.

Document d'information

Financement d'Agri-marketing pour l'industrie du poisson et des produits de la mer

Le gouvernement du Canada a annoncé un financement de plus de 2,83 millions de dollars pour huit projets dans le cadre du programme Agri-marketing d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Les travaux relatifs à ces projets ont commencé en 2023 et se poursuivront pendant trois exercices, soit jusqu'en 2026. Ces projets visent à faciliter la promotion et l'expansion des marchés pour le poisson et les produits de la mer canadiens.

Le programme Agri-marketing est un programme de 129,97 millions de dollars du Partenariat canadien pour une agriculture durable, qui aide les industries agricoles canadiennes à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur le marché intérieur.

Les huit projets d'Agri-marketing annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Organisation bénéficiaire Financement d'AAC Emplacement But du projet Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture 17 738 $ Ottawa (Ontario) Ce projet vise à accroître la part du marché mondial et les ventes de produits aquacoles canadiens grâce à la participation semestrielle à des foires commerciales en Norvège et à la participation annuelle à des foires commerciales aux États-Unis. Canadian Association of Prawn Producers 1 320 000 $ Manotick (Ontario) Ce projet vise à renforcer le marché de la crevette nordique du Canada en Chine et à continuer d'explorer les possibilités d'accroître et de diversifier les exportations vers d'autres marchés internationaux. Le projet consiste à mener des activités promotionnelles et exploratoires à faible coût au cours des trois prochains exercices, dans divers marchés mondiaux, afin d'en évaluer l'efficacité. Canadian Highly Migratory Species Foundation 135 005 $ Victoria (Colombie-Britannique) Ce projet vise à améliorer la visibilité internationale du thon blanc canadien et à soutenir les pêcheurs, les transformateurs et les grossistes du secteur dans leurs efforts en matière de commerce international. Ce projet comprendra la participation annuelle à des foires commerciales, la tenue de missions annuelles à l'étranger et l'élaboration d'une stratégie internationale à long terme. Canadian Pacific Kazunoko Association 660 000 $ Vancouver (Colombie-Britannique) Ce projet vise à maintenir le prix élevé du kazunoko (rogue de hareng) sur le marché japonais. Il comprend une stratégie de partenariat d'association de marques au cours des trois prochains exercices, des ventes par échantillonnage et de la publicité auprès des consommateurs. Le projet comprend également la participation annuelle à des foires commerciales et à des événements de l'industrie, comme des expositions et des séminaires mettant en vedette les œufs de hareng canadiens. Pacific Prawn Fishermen's Association 98 000 $ Vancouver (Colombie-Britannique) Ce projet vise à mieux faire connaître la crevette tachetée grâce à la participation à des foires commerciales annuelles en Espagne, aux États-Unis et au Canada. Le projet comprend également l'élaboration de matériel promotionnel pour les marchés internationaux. Pacific Sea Cucumber Harvesters Association 135 050 $ Union Bay (Colombie-Britannique) Ce projet vise à accroître l'attrait et la connaissance du concombre de mer du Pacifique sur les marchés existants et à étendre ces connaissances à de nouveaux marchés. Le projet comprend le marketing numérique et imprimé, des études de marché, la participation annuelle à des foires commerciales et des missions à l'étranger. Pacific Urchin Harvesters Association 210 440 $ Richmond (Colombie-Britannique) Ce projet vise à consolider et à exploiter les marchés actuels de l'oursin du Pacifique et à accroître l'attrait et la connaissance de ce produit sur de nouveaux marchés. Le projet comprend le marketing numérique, des études de marché, des missions annuelles à l'étranger et la participation à des foires commerciales. U.H.A Research Society 255 168 $ Vancouver (Colombie-Britannique) Ce projet vise à comprendre l'évolution du comportement des consommateurs de panope du Canada depuis la pandémie, à explorer et à développer de nouveaux marchés, et à accroître la sensibilisation globale à la panope du Pacifique. Ce projet prévoit des missions à l'étranger, une campagne de marketing numérique et la participation annuelle à des foires commerciales et à des événements promotionnels.

