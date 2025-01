OTTAWA, ON, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Les agriculteurs sont profondément attachés à la terre et jouent un rôle de chef de file lorsqu'il s'agit de prendre des mesures pour protéger l'environnement et renforcer la compétitivité de notre économie et de nos entreprises agricoles. Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'expansion du Fonds d'action à la ferme pour le climat (FAFC), dans le cadre duquel un financement supplémentaire de 300 millions de dollars sera octroyé à 13 organismes à l'appui des efforts qu'ils déploient pour aider les agriculteurs à devenir plus résilients face aux changements climatiques au cours des trois prochaines années.

Voici la liste des 13 organismes : B.C. Investment Agriculture Foundation, Association canadienne pour les plantes fourragères, ECOCERT Canada, Manitoba Association of Watersheds, Fédération métisse du Manitoba, Newfoundland and Labrador Federation of Agriculture, Association pour l'amélioration des sols et cultures du Nouveau-Brunswick, Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario, Perennia Food and Agriculture Inc., Prince Edward Island Federation of Agriculture, Results Driven Agriculture Research (RDAR), Saskatchewan Association of Watersheds et L'Union des producteurs agricoles (UPA). Pour en savoir plus sur les projets, consultez la page du FAFC.

En réduisant les coûts de mise en œuvre liés à l'adoption des pratiques agricoles à la ferme, en facilitant l'accès aux renseignements et aux services agronomiques et en favorisant le transfert de connaissances aux producteurs et aux agronomes grâce à un travail de sensibilisation et à la formation, le FAFC contribue à éliminer les obstacles à une plus grande adoption des pratiques de gestion bénéfiques. Le soutien direct aux agriculteurs relève de ces domaines cibles :

Cultures couvre-sol : Des activités comme la plantation de cultures couvre-sol à l'automne ou au printemps (cultures intercalaires) et la plantation de cultures couvre-sol annuelles ou vivaces de pleine saison dans une rotation. Les cultures couvre-sol, dont le trèfle et la luzerne, couvrent le sol au lieu d'être récoltées, apportant des éléments nutritifs qui renforcent la matière organique, facilitant l'accès à l'eau et réduisant l'érosion du sol.

: Des activités comme la plantation de cultures couvre-sol à l'automne ou au printemps (cultures intercalaires) et la plantation de cultures couvre-sol annuelles ou vivaces de pleine saison dans une rotation. Les cultures couvre-sol, dont le trèfle et la luzerne, couvrent le sol au lieu d'être récoltées, apportant des éléments nutritifs qui renforcent la matière organique, facilitant l'accès à l'eau et réduisant l'érosion du sol. Gestion de l'azote : Des activités comme l'optimisation de l'utilisation de l'azote en augmentant la quantité de légumineuses en rotation ainsi que l'utilisation de fumier et d'autres substituts d'engrais peuvent apporter des avantages durables à la qualité du sol, de l'air et de l'eau.

: Des activités comme l'optimisation de l'utilisation de l'azote en augmentant la quantité de légumineuses en rotation ainsi que l'utilisation de fumier et d'autres substituts d'engrais peuvent apporter des avantages durables à la qualité du sol, de l'air et de l'eau. Pâturage en rotation : Les pratiques comprennent de nouveaux systèmes de clôture et d'irrigation ainsi que des activités visant à mettre en place des pâturages à faible teneur en méthane. Le pâturage en rotation est la pratique qui consiste à contenir et à déplacer du bétail dans les pâturages pour permettre aux plantes fourragères de se régénérer, de renforcer leur système racinaire et d'améliorer la santé du sol.

Les organismes redistribueront les fonds en fonction des demandes individuelles. Les agriculteurs du Canada sont encouragés à utiliser l'outil Web du Fonds d'action à la ferme pour le climat destiné aux agriculteurs afin de déterminer quelle organisation bénéficiaire répond le mieux à leurs besoins dans leur région.

Citation

« Les agriculteurs n'ont pas besoin d'être convaincus de l'existence des changements climatiques, car ils en subissent directement les conséquences. Ils veulent que leurs terres restent saines, productives et résilientes. En tant que gouvernement, nous effectuons des investissements historiques afin de pouvoir continuer à être un fournisseur fiable et un exportateur de produits de classe mondiale. Je n'ai aucun doute que la phase d'expansion du Fonds d'action à la ferme pour le climat pourra renforcer la résilience climatique à long terme du secteur en s'appuyant sur d'autres efforts déjà en cours. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Annoncé pour la première fois dans le budget de 2021, le Fonds d'action à la ferme pour le climat (FAFC), une initiative de 704,1 millions de dollars, vise à aider les agriculteurs à lutter contre les changements climatiques. Il fait partie de l'initiative Solutions agricoles pour le climat du gouvernement du Canada , qui relève du Fonds pour des solutions climatiques naturelles, une initiative de dix ans (2021-2031) d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars gérée par Ressources naturelles Canada , Environnement et Changement climatique Canada ainsi qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

, qui relève du Fonds pour des solutions climatiques naturelles, une initiative de dix ans (2021-2031) d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars gérée par Ressources naturelles , Environnement et Changement climatique ainsi qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le FAFC appuie l'engagement du gouvernement du Canada de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035.

de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035. La première étape du FAFC incluait 13 projets : 12 projets ont été annoncés le 22 février 2022 et le 13e projet, mené par la Fédération métisse du Manitoba , a été annoncé le 4 juillet 2023.

, a été annoncé le 4 juillet 2023. Le programme a été prolongé de 2024 à 2025 pour renforcer les progrès réalisés dans sa première étape. Un total de 322,9 millions de dollars a été octroyé à ce jour.

Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Depuis 2022, le FAFC a offert un financement à plus de 7 500 agriculteurs sur plus de 2 400 000 hectares, et il a permis de former environ 3 000 agrologues et 27 000 producteurs qui ont participé à des activités d'échange de connaissances et d'apprentissage par les pairs.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contacts : Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]