NEW HAMBURG, ON, le 17 janv. 2024 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les banques alimentaires et les organisations communautaires fournissent un soutien et des services essentiels pour répondre aux besoins locaux en matière de sécurité alimentaire et pour améliorer l'accès à des aliments sains.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga, se sont rendus au Wilmot Family Resource Centre pour annoncer le versement d'une aide financière d'au plus 9,98 millions de dollars dans le cadre de la cinquième phase du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL).

Ces fonds permettront de soutenir jusqu'à 192 nouveaux projets communautaires menés dans l'ensemble du pays grâce à des investissements dans l'équipement et l'infrastructure dont ils ont besoin pour améliorer l'accès à des aliments nutritifs et locaux.

Élément clé de la toute première Politique alimentaire pour le Canada, le FIAL est au cœur des efforts visant à instaurer un système alimentaire plus sain et plus durable au Canada. Depuis son lancement en août 2019, il a permis de consacrer 64,8 millions de dollars au soutien de plus de 1 100 projets visant à améliorer la sécurité alimentaire au Canada, notamment l'établissement de jardins et de cuisines communautaires, l'achat de camions et d'unités de stockage frigorifiques pour les dons de nourriture, ainsi que la construction de serres dans les communautés éloignées et nordiques.

Le gouvernement s'efforce d'offrir un répit aux Canadiens qui doivent faire face à la hausse du coût de la vie. Grâce au dépôt du projet de loi C-56, la Loi sur le logement et l'épicerie à prix abordable, et aux efforts décrits dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement continuera à soutenir les familles canadiennes et à stabiliser les prix des denrées alimentaires.

« Alors que nous poursuivons nos efforts pour stabiliser les prix des denrées alimentaires et donner un répit aux Canadiens, cette nouvelle aide financière versée dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales contribuera à mettre davantage d'aliments sains et locaux sur la table des foyers dans tout le pays. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Dans les collectivités de toute taille, nous devons continuer à soutenir les organismes de services qui viennent en aide aux familles. L'investissement de 23 000 $ de notre gouvernement fédéral a permis au Wilmot Family Resource Centre d'acquérir une camionnette frigorifique, facilitant ainsi l'accès gratuit aux produits locaux pour les familles dans le besoin. Vu la fertilité des terres agricoles de Kitchener-Conestoga, il est primordial pour la santé et le bien-être de notre communauté d'assurer un accès universel à des aliments sains, abordables et d'origine locale. »

- Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu au Wilmot Family Resource Centre de New Hamburg ( Ontario ). Le Centre a reçu un soutien dans le cadre de la première phase du FIAL en 2020, ce qui lui a permis d'acheter une camionnette. Il a ainsi pu étendre considérablement son programme de paniers de nourriture en offrant des services de livraison et en augmentant la variété d'aliments sains locaux provenant de dons d'agriculteurs.

( ). Le Centre a reçu un soutien dans le cadre de la première phase du FIAL en 2020, ce qui lui a permis d'acheter une camionnette. Il a ainsi pu étendre considérablement son programme de paniers de nourriture en offrant des services de livraison et en augmentant la variété d'aliments sains locaux provenant de dons d'agriculteurs. Cette première annonce de projets fait suite au lancement officiel de la cinquième phase du FIAL le 4 mai 2023.

En tout, une somme allant jusqu'à 10 millions de dollars sera investie, chaque projet recevant entre 15 000 $ et 120 000 $.

120 000 $. Sur les 192 projets annoncés aujourd'hui, 65 sont dirigés par des Autochtones, pour un montant total de 5 millions de dollars.

Le FIAL est complémentaire aux autres efforts que consent le gouvernement fédéral pour assurer la sécurité alimentaire des communautés autochtones, éloignées et nordiques, notamment dans le cadre du programme Nutrition Nord Canada.

Les projets et le financement final sont assujettis à la négociation d'un accord.

Exemple de projet : La Première Nation de Whitefish Lake recevra jusqu'à 120 000 $ pour acheter une unité modulaire hydroponique qui permettra la culture de produits frais. Ce projet permettra à la collectivité d'accroître la résilience de son système alimentaire en augmentant la capacité de production d'aliments tout au long de l'année.

La Première Nation de Whitefish Lake recevra jusqu'à 120 000 $ pour acheter une unité modulaire hydroponique qui permettra la culture de produits frais. Ce projet permettra à la collectivité d'accroître la résilience de son système alimentaire en augmentant la capacité de production d'aliments tout au long de l'année. Exemple de projet : À Saint-Marc -des-Carrières (Québec), Solidarité citoyenne Portneuf recevra jusqu'à 69 503 $ pour acheter une remorque réfrigérée, des congélateurs et des réfrigérateurs commerciaux, un système d'étagères pour un camion frigorifique, des étagères pour l'entreposage d'aliments, des bacs de transport et des boîtes de jardinage. Ce projet permettra à l'organisme d'augmenter ses capacités de production, d'entreposage et de distribution d'aliments, améliorant ainsi l'efficacité de ses services et la variété des aliments offerts à la clientèle.

À -des-Carrières (Québec), Solidarité citoyenne recevra jusqu'à 69 503 $ pour acheter une remorque réfrigérée, des congélateurs et des réfrigérateurs commerciaux, un système d'étagères pour un camion frigorifique, des étagères pour l'entreposage d'aliments, des bacs de transport et des boîtes de jardinage. Ce projet permettra à l'organisme d'augmenter ses capacités de production, d'entreposage et de distribution d'aliments, améliorant ainsi l'efficacité de ses services et la variété des aliments offerts à la clientèle. Dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a prévu un remboursement unique pour l'épicerie afin d'atténuer l'incidence de l'inflation du prix des aliments sur les Canadiens grâce à un crédit d'impôt sur la TPS de 2,5 milliards de dollars pour les familles à faible revenu.

a prévu un remboursement unique pour l'épicerie afin d'atténuer l'incidence de l'inflation du prix des aliments sur les Canadiens grâce à un crédit d'impôt sur la TPS de 2,5 milliards de dollars pour les familles à faible revenu. En outre, dans le cadre des efforts visant à relever les défis de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, le budget de 2023 a prévu environ 52,2 millions de dollars pour financer des projets d'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement qui soutiennent les recommandations du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement et l'élaboration d'une stratégie nationale de la chaîne d'approvisionnement.

En octobre, le gouvernement du Canada a lancé le Carrefour de données sur les prix des aliments afin d'offrir aux consommateurs de l'information actualisée sur les prix des aliments au Canada à partir d'un lieu centralisé et facile d'accès. Ces données sont fournies dans le cadre d'un partenariat entre Statistique Canada, Industrie, Sciences et Développement économique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

a lancé le Carrefour de données sur les prix des aliments afin d'offrir aux consommateurs de l'information actualisée sur les prix des aliments au à partir d'un lieu centralisé et facile d'accès. Ces données sont fournies dans le cadre d'un partenariat entre Statistique Canada, Industrie, Sciences et Développement économique et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le projet de loi C-56, la Loi sur le logement et l'épicerie à prix abordable, est passé récemment à la Chambre des communes et au Sénat. Il vise à contribuer à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens en supprimant la TPS sur les nouveaux logements locatifs dans tout le pays, et à augmenter la concurrence, en particulier dans le secteur de l'épicerie, stabilisant ainsi les prix des denrées alimentaires pour les Canadiens.

