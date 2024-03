TORONTO, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes 2024, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé une aide financière maximale de 476 742 $ sur deux ans pour YSpace, le centre d'entrepreneuriat et d'innovation de l'Université York, qui aide de jeunes entreprises et entrepreneurs. Les fonds serviront à soutenir le nouveau programme d'Accélérateur pour l'alimentation et les boissons, qui a pour but de créer et de mettre en œuvre des outils et des ressources spécialisés pour relever les défis particuliers auxquels les groupes sous-représentés et marginalisés font face dans le secteur des produits de consommation emballés et de l'agroalimentaire.

YSpace s'appuiera sur l'expertise d'ELLA, qui offre des programmes aux femmes chefs d'entreprises, et de la Black Entrepreneurship Alliance, qui offre des volets spécialisés aux entrepreneurs noirs afin de mieux mobiliser les communautés.

Cet investissement provient du programme Agri-diversité, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Le programme Agri-diversité soutient les activités qui aident le secteur agricole canadien à optimiser le potentiel des peuples autochtones et d'autres groupes sous-représentés et marginalisés en agriculture, y compris les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes racialisées, les minorités visibles, les communautés 2ELGBTQI+ et les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le but est d'aider ces groupes à surmonter les obstacles auxquels ils font souvent face afin qu'ils puissent participer pleinement au secteur.

La population diversifiée du Canada est une force qui contribue à rendre le secteur plus concurrentiel et prospère.

Agriculture et Agroalimentaire Canada est déterminé à s'attaquer aux profondes iniquités et disparités systémiques qui persistent dans notre société et nos institutions. Nous continuons de collaborer avec diverses communautés sous-représentées et cherchons activement à intégrer les différents points de vue des Canadiens et des Canadiennes dans tous les aspects du secteur agricole.

« Ce nouveau financement pour YSpace à l'université de York est d'une importance vitale et je suis ravie de soutenir cette initiative. Il est essentiel d'éliminer les obstacles et de créer davantage de possibilités pour les femmes et les autres groupes sous-représentés afin de construire une économie qui fonctionne pour tout le monde et de maintenir la solidité du secteur. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes ravis de voir que l'engagement du gouvernement à favoriser la diversité et l'innovation dans le secteur agroalimentaire grâce à des initiatives comme le financement d'AgriDiversité. Cet investissement dans le YSpace de l'Université York permettra sans aucun doute aux groupes sous-représentés de notre communauté de prospérer et de réussir dans le paysage concurrentiel des biens de consommation emballés et agroalimentaire. Félicitations à YSpace pour avoir dirigé le programme Accélérateur pour l'alimentation et les boissons, qui s'aligne parfaitement avec nos valeurs d'inclusivité et de progrès. J'ai hâte de constater l'impact positif que ce programme aura sur notre économie locale et au-delà. »

- L'honorable Judy A. Sgro, députée de Humber River-Black Creek

« Nous sommes heureux que notre programme d'Accélérateur pour l'alimentation et les boissons soit bientôt en mesure de soutenir à l'échelle nationale les personnes racialisées et les femmes qui fondent des entreprises. Nous avons mis sur pied un programme solide et efficace, et maintenant que nous disposons des ressources financières nécessaires pour servir ces groupes, nous pouvons étendre notre champ d'action et avoir un impact partout au Canada. »

- David Kwok, directeur de l'entrepreneuriat et de l'innovation, YSpace

Le programme Agri-diversité vise à renforcer le secteur et ses capacités en aidant les membres des groupes sous-représentés et marginalisés à développer leurs compétences en leadership afin d'assumer des rôles plus importants.

Depuis 2018, YSpace a élaboré plus d'une douzaine de programmes qui aident divers entrepreneurs à créer et à développer des entreprises innovantes dans les domaines de la technologie, de l'agroalimentaire et des services professionnels grâce à un mentorat personnalisé, à une formation en entrepreneuriat, à un espace d'incubation et à des occasions de réseautage.

Le programme d'Accélérateur pour l'alimentation et les boissons, lancé en 2019 par YSpace, est le premier et le seul accélérateur de l' Ontario axé sur l'expansion des entreprises de produits de consommation emballés dans l'industrie des aliments et boissons. Il aide directement les entreprises à se développer, à créer des emplois et à accroître leur productivité.

