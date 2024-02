INGLESIDE, ON, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Le système de gestion de l'offre du Canada constitue le pilier des communautés rurales à travers le pays et il soutient d'innombrables exploitations agricoles familiales canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement pouvant atteindre 89 millions de dollars pour 49 projets au Canada dans le cadre du Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre. Ce Fonds est un élément clé de l'engagement du gouvernement du Canada visant à aider les transformateurs des industries sous gestion de l'offre à faire face aux répercussions des récents accords commerciaux internationaux.

Grâce à ce financement, les transformateurs de produits laitiers, de volailles et d'œufs peuvent acheter et installer de nouveaux équipements et technologies automatisés, ce qui leur permet d'accroître leur capacité de production et leur productivité, tout en les aidant à répondre aux défis environnementaux et aux pénuries de main-d'œuvre. Parmi les exemples de projets, mentionnons les pasteurisateurs de lait, les systèmes d'ultrafiltration, la robotique pour les systèmes d'emballage ainsi que les nouvelles machines servant à classer et à casser les œufs ou à les mettre à couver.

L'annonce a été faite aujourd'hui à Ingleside, en Ontario, à l'usine de fromage de Lactalis Canada, qui devrait recevoir jusqu'à 3 343 000 $ pour l'achat de nouveaux équipements automatisés de transformation et d'emballage du fromage. Ces améliorations permettront de moderniser l'installation de production, de réduire les déchets et d'améliorer la productivité.

Le gouvernement du Canada continuera de protéger et de défendre le système de gestion de l'offre du Canada. Ce système garantit aux producteurs canadiens une juste rétribution en contrepartie de leur travail et de leurs investissements. Les transformateurs, eux, gagnent en stabilité alors que les consommateurs profitent d'une offre constante de produits de grande qualité.

« Je défendrai toujours le système de gestion de l'offre du Canada et les communautés qu'il soutient. Grâce à ce financement, les transformateurs de produits laitiers, de volailles et d'œufs pourront moderniser leurs activités afin de continuer à fournir aux familles canadiennes des produits de grande qualité tout en soutenant les petites collectivités rurales à travers le pays. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre a démontré sa valeur en suscitant des investissements accrus de la part des transformateurs laitiers dans l'innovation des procédés et la modernisation des usines. Nous félicitons les représentants du gouvernement pour leur souplesse et leur capacité de répondre aux besoins changeants de la communauté de la transformation laitière dans l'administration de ce programme. »

- Mathieu Frigon, président et PDG, Association des transformateurs laitiers du Canada

« Le Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre a permis à de nombreux transformateurs de volaille et d'œufs de faire de nouveaux investissements importants dans leurs installations. Ces nouveaux investissements dans l'équipement et la technologie aideront les entreprises à accroître leur productivité et leur efficacité et permettront aux transformateurs canadiens de volaille et d'œufs d'entreprendre des projets de modernisation utiles et avant-gardistes. »

- Mark Hubert, président et PDG, Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles

Les industries sous gestion de l'offre contribuent de façon importante au secteur canadien de l'agriculture, générant près de 14 milliards de dollars de ventes à la ferme en 2022 et créant environ 100 000 emplois directs au Canada dans les activités de production et de transformation.

créant environ 100 000 emplois directs au dans les activités de production et de transformation. En 2022, les activités de transformation des produits laitiers et de la volaille ont à elles seules contribué pour 27 milliards de dollars aux expéditions de produits manufacturés du Canada , soit l'équivalent de 17 % des expéditions de produits manufacturés d'aliments et de boissons du Canada .

, soit l'équivalent de 17 % des expéditions de produits manufacturés d'aliments et de boissons du . Lancé en 2022, le Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre est un programme de 6 ans de 397,5 millions de dollars visant à aider les transformateurs de produits sous gestion de l'offre à s'adapter aux changements du marché découlant de la mise en œuvre d'accords commerciaux.

La période de réception des demandes de financement au titre du Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre est ouverte. Le programme fournit des contributions non remboursables qui couvrent jusqu'à 50 % des coûts de projet admissibles pour les petites et moyennes entreprises, et jusqu'à 25 % de ces coûts pour les grandes organisations de 500 employés ou plus.

Le gouvernement du Canada a rempli son engagement d'indemniser pleinement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). L'indemnisation totale atteindra plus de 4,8 milliards de dollars.

