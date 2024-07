OTTAWA, ON, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, avant l'assemblée générale annuelle des Producteurs laitiers du Canada, à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de plus de 8,5 millions de dollars pour deux projets dirigés par les Producteurs laitiers du Canada (PLC) dans le cadre du programme Agri-assurance - volet Associations nationales de l'industrie, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Cet investissement permettra aux PLC d'améliorer les outils de soutien existants pour les producteurs, dont le programme de traçabilité des bovins laitiers au Canada, TracéLaitier, ainsi que le programme d'assurance de la qualité, proActionMD, qui encadre des normes élevées en matière de production laitière.

Les PLC recevront jusqu'à 5 000 000 $ sur cinq ans à l'appui de la durabilité et de la confiance du public dans l'industrie laitière en tirant profit du programme d'assurance de la qualité proAction. Celui-ci veille notamment à ce que les exploitations laitières respectent les normes les plus strictes en matière d'impact sur l'environnement, de sécurité alimentaire et de soins aux animaux. La gérance environnementale est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada, et les évaluations à la ferme réalisées dans le cadre de proAction, ainsi que les projets prévus dans le cadre des initiatives de développement durable des PLC, permettront d'évaluer certains domaines, dont les émissions de gaz à effet de serre, la séquestration du carbone, l'utilisation de l'eau et la biodiversité, tout pour aider les producteurs à adopter des pratiques agricoles écologiques.

Les PLC recevront également jusqu'à 3 572 786 $ sur cinq ans pour améliorer leurs outils et renforcer le programme TracéLaitier, pour contribuer à la protection et à l'amélioration de la santé animale, de la confiance du public et de la durabilité. La traçabilité contribue à la durabilité et à la viabilité de l'industrie laitière en aidant à prévenir la propagation des maladies, ce qui favorise une production alimentaire plus durable et vient à l'appui des nouvelles réglementations fédérales en matière de santé des animaux.

« Les exploitations laitières sont au cœur d'un grand nombre de municipalités canadiennes. Je sais à quel point nos producteurs laitiers travaillent fort pour nous fournir des produits de qualité supérieure tout en prenant soin de leurs animaux et de l'environnement. L'investissement d'aujourd'hui vise à donner aux Producteurs laitiers du Canada le soutien dont ils ont besoin pour aider les producteurs à adopter des pratiques durables en vue de réduire leurs émissions ainsi que pour améliorer la traçabilité et la sécurité des produits laitiers. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les producteurs laitiers canadiens travaillent dur pour rendre leurs exploitations plus durables. Nous contribuons à faire en sorte qu'ils puissent fournir aux générations futures du lait, du fromage et d'autres produits parmi les meilleurs au monde. »

- L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les PLC sont ravis de recevoir ces investissements d'AAC qui aideront l'industrie laitière du Canada à assurer la sécurité et la durabilité à long terme. Ces programmes vont de pair : une meilleure traçabilité permet de se protéger contre les maladies et de les prévenir, ce qui contribue à la viabilité des exploitations laitières de notre pays. Grâce à tout cela, nous obtenons une réduction des déchets ainsi qu'une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus durable pour toute la population canadienne. »

- David Wiens, président, Producteurs laitiers du Canada

Faits en bref

L'industrie laitière canadienne est un pilier essentiel des collectivités rurales au Canada et un important moteur de l'économie. En 2023, on comptait 9 443 fermes laitières au Canada , qui généraient plus de 45 000 emplois directs.

et un important moteur de l'économie. En 2023, on comptait 9 443 fermes laitières au , qui généraient plus de 45 000 emplois directs. Le programme Agri-assurance - volet Associations nationales de l'industrie du Partenariat canadien pour une agriculture durable offre du financement à des associations nationales de l'industrie pour des projets d'envergure nationale pour aider l'industrie à élaborer, à vérifier et à intégrer des systèmes d'assurance afin de répondre aux exigences du marché et de la réglementation et de permettre à l'industrie de faire des déclarations crédibles, importantes et vérifiables sur la santé, la salubrité et la qualité des produits agricoles canadiens.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable est un accord quinquennal (du 1 er avril 2023 au 31 mars 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur canadien de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

avril 2023 au 31 mars 2028) de 3,5 milliards de dollars entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à accroître la compétitivité, l'innovation et la résilience du secteur canadien de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels. Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national d'orientation, de défense et de promotion qui représente les producteurs laitiers canadiens. Il travaille à maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière au Canada et à promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé. L'organisme s'est fixé pour objectif d'atteindre la carboneutralité dans la production laitière à la ferme d'ici 2050.

