ABBOTSFORD, BC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - L'industrie canadienne de l'horticulture produit des fruits et légumes de grande qualité tout en assurant la stabilité et la fiabilité de notre approvisionnement alimentaire. Hier, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, s'est rendu à Abbotsford, en Colombie-Britannique, pour rencontrer la B.C. Federation of Agriculture et visiter des producteurs d'aliments locaux.

Le ministre MacAulay visite la ferme Maan, située à Abbotsford, en Colombie-Britannique, avec son copropriétaire Kris Maan. (Groupe CNW/Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Pendant son séjour à Abbotsford, le ministre a annoncé un partenariat de 9,8 millions de dollars avec les Producteurs de fruits et légumes du Canada (PFLC) dans le cadre du volet Grappes du programme Agri-science, une composante du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Cette collaboration aidera l'industrie de l'horticulture en améliorant les recherches visant à protéger l'environnement, à accroître la résilience et à veiller à ce que les Canadiens aient accès à des produits de grande qualité.

L'investissement servira à financer les recherches en tablant sur les investissements précédents du Partenariat canadien pour l'agriculture afin d'appuyer la mise au point de nouvelles variétés, la lutte contre les maladies, la réduction des coûts de main-d'œuvre, la résilience aux changements climatiques et l'utilisation de pesticides et d'énergie plus écologiques, en mettant l'accent sur les pommes, les petits fruits, les légumes de plein champ, les légumes de serre et les pommes de terre. L'objectif des recherches sera de réduire le recours aux pesticides et aux engrais synthétiques, de faire avancer les technologies novatrices et de créer de nouvelles technologies de lutte contre les maladies.

La grappe comprend des activités de recherche axées sur les domaines prioritaires du programme Agri-science, notamment les changements climatiques et l'environnement, la croissance économique et le développement, et la résilience du secteur et les défis sociétaux.

En investissant dans la recherche et la durabilité, le gouvernement du Canada aide les organismes à répondre à la demande croissante pour les produits de calibre mondial cultivés au Canada.

« L'agriculture crée des emplois et un sentiment de fierté dans les communautés à travers le Canada. Les Producteurs de fruits et légumes du Canada ont fait preuve d'un leadership continu au cours des 100 dernières années, et nous continuerons d'aider les producteurs canadiens de fruits et légumes tout en créant un secteur viable pour l'avenir. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes extrêmement heureux de renouveler notre collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada par l'approbation de la grappe 4 d'Agri-science pour l'horticulture. Cet investissement de 17,5 millions de dollars, y compris la contribution importante de 9,8 millions de dollars d'AAC, sera un catalyseur de la recherche dans cinq groupes de produits. Ce programme renforcera nos efforts dans des domaines comme l'atténuation des changements climatiques, le développement économique et la résilience du secteur. La grappe 4 n'est pas seulement une question de financement; il s'agit d'un engagement à fournir aux agriculteurs canadiens les outils novateurs dont ils ont besoin pour produire des fruits et légumes de calibre mondial et assurer la durabilité de notre secteur. »

- Marcus Janzen, vice-président, Producteurs de fruits et légumes du Canada

Les faits en bref

En 2021, l'industrie de l'horticulture a généré des revenus à la ferme estimés à 6,7 milliards de dollars.

Le programme Agri-science, qui relève du Partenariat canadien pour une agriculture durable, est conçu pour accélérer l'innovation en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et la recherche favorable au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des Canadiens. Le volet Grappes du programme Agri-science soutient les projets qui ont comme objectif de mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et d'aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions d'intérêt général. La période de réception des demandes est terminée.

Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution et d'une entente de collaboration en matière de recherche et de développement.

Les PLFC représentent des producteurs de tout le pays qui produisent plus de 120 types de cultures dans plus de 14 000 exploitations, avec des recettes monétaires agricoles de 5,7 milliards de dollars en 2020. Depuis 1922, cette association nationale sans but lucratif défend des causes importantes qui ont une incidence sur l'industrie des fruits et légumes frais du Canada , en faisant la promotion d'aliments sains, salubres et durables et en assurant le succès et la croissance continus de son industrie.

