SASKATOON, SK, le 15 août 2023 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 4 millions de dollars dans la Western Grains Research Foundation (WGRF) dans le cadre du volet Grappes du programme Agri-science, une composante du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

L'agronomie, ou la science et la pratique de la production des cultures et de la gestion des terres agricoles, regroupe les connaissances sur l'interaction entre les végétaux, les sols, les insectes, les microorganismes et le climat dans une région donnée. La grappe de l'agronomie utilisera la recherche novatrice et le transfert des connaissances pour accroître la résilience, la productivité et les rendements des cultures.

La WGRF investit dans la recherche sur les cultures au profit des producteurs de céréales de l'Ouest canadien. Le financement de l'agronomie intégrée des cultures est l'un des domaines prioritaires de cette organisation. Pour atteindre cet objectif, la WGRF a établi six priorités de recherche transversales : la lutte contre les mauvaises herbes; la lutte contre les maladies; la lutte contre les insectes nuisibles; la nutrition des végétaux; la réaction à la variabilité des conditions météorologiques et aux changements climatiques; la gestion durable des ressources.

On s'attend à ce que les activités de recherche de cette grappe permettent de mieux comprendre le lien entre l'humidité du sol et la productivité et la rentabilité des stratégies de gestion dans l'Ouest canadien. Elles devraient aussi accroître le rendement économique grâce au développement et à l'optimisation des systèmes de culture dans l'Ouest canadien, ainsi que faciliter l'adoption d'une approche fondée sur la biovigilance pour l'atténuation des mauvaises herbes dans les Prairies canadiennes.

La grappe comprend des activités de recherche dans chaque domaine prioritaire du programme Agri-science, soit : les changements climatiques et l'environnement; la croissance économique et le développement; la résilience du secteur et les défis sociétaux.

« Les pratiques agronomiques qui favorisent une production agricole résiliente et rentable sont essentielles à notre secteur et à l'économie canadienne. Les recherches importantes qui seront menées partout au pays par l'entremise de cette grappe permettront de fournir aux agriculteurs de meilleures solutions aux défis agronomiques qu'ils rencontrent, tout en améliorant la rentabilité et en appliquant des pratiques respectueuses du climat pour s'assurer que le secteur est bien positionné pour l'avenir. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Il n'est pas toujours possible de cerner les possibilités et les défis liés à la production agricole en étudiant les cultures séparément; il est important d'examiner l'interaction des cultures à l'intérieur d'un système. Cette grappe permettra à la WGRF de continuer de financer la recherche agronomique multicultures qui, au bout du compte, fournira aux agriculteurs des renseignements et des outils précieux alors qu'ils s'attaquent à des défis agronomiques à grande échelle. »

- Laura Reiter, présidente, Western Grains Research Foundation

L'industrie des principales grandes cultures a produit environ 96,2 millions de tonnes de céréales, d'oléagineux, de légumineuses et de cultures spéciales en 2022, sur une superficie ensemencée de 31,5 millions d'hectares (77,8 millions d'acres).

L'industrie a généré des recettes monétaires agricoles d'environ 39 milliards de dollars en 2022, comparativement à 32,3 milliards de dollars en 2021.

En 2021, il y avait 65 135 exploitations de grandes cultures principales au Canada selon le Recensement de l'agriculture, ce qui représente 34,3 % de toutes les exploitations agricoles.

selon le Recensement de l'agriculture, ce qui représente 34,3 % de toutes les exploitations agricoles. Le programme Agri-Science, qui s'inscrit dans le Partenariat canadien pour une agriculture durable, est conçu pour accélérer l'innovation en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation, ainsi que la recherche servant les intérêts du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des Canadiens.

Le volet Grappes du programme Agri-science soutient les projets qui ont comme objectif de mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et d'aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions d'intérêt général.



La période de réception des demandes est terminée.

La Western Grains Research Foundation est un organisme sans but lucratif financé et dirigé par des agriculteurs qui investit dans la recherche agricole au profit des producteurs de l'Ouest canadien.

