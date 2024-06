OTTAWA, ON, le 12 juin 2024 /CNW/ - L'orge est une céréale canadienne importante, cultivée pour le malt, l'alimentation animale, l'alimentation humaine et le fourrage, et joue un rôle essentiel dans la rotation des cultures.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé le versement d'une somme totale de 5 257 073 $ à la Coalition canadienne pour la recherche sur l'orge dans le cadre du programme Agri-science - volet Grappes, une initiative qui s'inscrit dans le Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Cette grappe a pour objectif de soutenir la recherche qui contribuera à rendre l'industrie de l'orge plus résiliente et à mieux l'équiper pour faire face aux changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L'orge joue un rôle clé dans la satisfaction de divers besoins dans l'industrie des aliments et des boissons, ainsi que dans l'alimentation du bétail. Entre autres initiatives, les activités de recherche de la grappe de l'orge viseront à :

améliorer la durabilité de l'orge grâce à une gestion intégrée de la diversité génétique, de l'azote et des régulateurs de croissance des plantes;

mettre au point des variétés d'orge canadiennes plus résistantes aux changements climatiques;

développer les caractères de l'orge de prochaine génération pour la rentabilité économique et la durabilité environnementale au Canada ;

; accroître la résistance aux maladies afin de renforcer la résilience environnementale, économique et sectorielle.

La poursuite de la recherche et du développement est essentielle pour assurer la compétitivité de l'industrie de l'orge, ainsi que pour favoriser la croissance industrielle et économique.

Citations

« Nos producteurs d'orge, qui travaillent sans relâche, fournissent des céréales de qualité supérieure à de nombreuses industries, depuis l'élevage d'animaux jusqu'à l'industrie brassicole canadienne. Cette recherche d'une importance vitale aidera les producteurs à intégrer à leurs activités des variétés d'orge résistantes au climat et à accroître la rentabilité et la durabilité de leurs exploitations. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet investissement dans la recherche et l'innovation pour l'orge cultivée au Canada permettra de soutenir la croissance économique durable de la Saskatchewan et de l'Alberta, qui dominent la production. Ce projet, qui vise à faire face aux changements climatiques de façon à stimuler le développement économique, illustre comment le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies nous rapproche de notre objectif de créer ensemble un avenir économique plus dynamique et durable. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Nous tenons à remercier le gouvernement pour son soutien continu à la recherche inestimable réalisée dans le cadre de ce programme. L'orge est une culture très importante que les agriculteurs doivent inclure dans leurs rotations, et ses utilisations finales sont importantes au Canada et ailleurs. Cette recherche contribuera donc grandement à faire en sorte que l'orge demeure une option de culture rentable et durable. »

- Cody Glenn, président de la Coalition canadienne pour la recherche sur l'orge et agriculteur de Climax (Saskatchewan)

Faits en bref

L'orge est cultivée dans toutes les régions du Canada et représente une production annuelle moyenne de près de 10 millions de tonnes. Toutefois, elle est principalement cultivée dans les provinces des Prairies, dans l'Ouest canadien.

et représente une production annuelle moyenne de près de 10 millions de tonnes. Toutefois, elle est principalement cultivée dans les provinces des Prairies, dans l'Ouest canadien. La Coalition canadienne pour la recherche sur l'orge est une organisation nationale sans but lucratif dont l'objectif est d'améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'orge canadienne grâce à des investissements à long terme dans la recherche.

Le programme Agri-science, qui fait partie du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer l'innovation en finançant et en soutenant les activités scientifiques et les recherches préalables à la commercialisation qui profitent au secteur agricole et agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le volet Grappes du programme Agri-science soutient des projets qui visent à mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire au moyen de partenariats et portent sur des thèmes nationaux prioritaires et des enjeux horizontaux.

Agriculture et Agroalimentaire Canada s'associe à Développement économique Canada pour les Prairies et à d'autres ministères pour obtenir des résultats au moyen du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies.

pour les Prairies et à d'autres ministères pour obtenir des résultats au moyen du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies. Le cadre est un engagement à long terme à travailler différemment, grâce à une meilleure coordination entre les ministères fédéraux, pour investir dans les Prairies et collaborer plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités en vue de bâtir une économie prospère et durable dans les Prairies qui respecte les compétences provinciales, appuie la réconciliation économique avec les Autochtones et ne laisse personne à l'écart.

Liens connexes

