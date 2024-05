SASKATOON, SK, le 30 mai 2024 /CNW/ - La diversité des grandes cultures crée un écosystème agricole qui est rentable et résilient face aux changements climatiques. Les cultures sur surfaces réduites, comme la caméline, les graines de moutarde d'Éthiopie, le lin, la moutarde et le tournesol, contribuent à la résilience de la production agricole canadienne grâce à leur capacité de résister à la sécheresse, à la chaleur et à la carence en éléments nutritifs du sol.

Afin de soutenir la recherche visant à accroître la diversité des cultures, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un financement pouvant atteindre 8 124 319 $ destiné à Ag‑West Bio Inc. dans le cadre du volet Grappes du programme Agri‑science, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Ag‑West Bio gérera la Grappe des grandes cultures diversifiées, un groupe coordonné d'organisations représentant les cultures sur surfaces réduites, dans le but de renforcer les capacités et d'accroître les superficies ensemencées de cultures diversifiées.

La recherche sur les cultures est un facteur essentiel d'innovation et de progrès pour les producteurs, et pourrait stimuler une croissance économique durable et à long terme pour le secteur agricole canadien. Les activités de recherche de la grappe visent à :

comparer les émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par diverses cultures et comprendre comment ces émissions sont influencées par l'utilisation d'engrais azotés;

poursuivre la mise au point de nouvelles cultures oléagineuses, telles que la caméline, qui sont mieux adaptées à la production sur des terres de moindre qualité;

améliorer la résilience génétique, le rendement et la résistance aux maladies des cultures en rotation, comme la moutarde, le lin et le tournesol.

« Il ne fait aucun doute que nos agriculteurs sont parmi les premiers à subir les effets des changements climatiques. C'est précisément la raison pour laquelle nous soutenons cet important travail de recherche qui vise à accroître le rendement et la rentabilité des grandes cultures diversifiées et à rendre le secteur plus résilient. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes heureux de soutenir la recherche qui s'appuie sur le vaste savoir-faire des agriculteurs des Prairies. L'application de ces connaissances à un plus grand nombre de cultures crée de nouvelles sources de valeur et des emplois dans les zones rurales. Ce projet réunit des partenaires qui travailleront ensemble à l'atteinte d'un but commun et tireront parti des forces et des atouts locaux dans l'ensemble de notre région. Aucun gouvernement, aucune industrie, aucune organisation ne peut y arriver seul. Des investissements comme celui‑ci, qui soutiennent l'économie verte dans les Prairies, constituent une étape vers la réalisation de notre objectif de transition vers un avenir économique plus fort et durable, ensemble. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Ag‑West Bio est reconnaissant de cet appui soutenu à l'égard de la Grappe des grandes cultures diversifiées (GGCD). La GGCD vise à offrir aux producteurs agricoles des solutions de rechange viables pour leurs cultures en rotation, ce qui contribuera à créer un écosystème agricole plus rentable tout en étant plus résilient face au changement climatique. Grâce à la mise en commun des ressources, la GGCD peut faire progresser ces cultures beaucoup plus rapidement. »

- Karen Churchill, présidente et chef de la direction, Ag‑West Bio

Faits en bref

Les grandes cultures diversifiées, comme celles financées dans le cadre de cette grappe, cultivées en rotation avec les principales cultures au Canada , peuvent réduire les risques associés à une rotation limitée des cultures.

, peuvent réduire les risques associés à une rotation limitée des cultures. Les cinq cultures étudiées dans le cadre de la Grappe des grandes cultures diversifiées sont principalement adaptées à l'environnement de l'Ouest canadien.

Le programme Agri‑science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la pré-commercialisation et la recherche qui profite au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ainsi qu'à la population canadienne.

Le volet Grappes du programme Agri‑science soutient les projets qui ont comme objectif de mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et d'aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions d'intérêt général.

Ag‑West Bio Inc. est un organisme canadien sans but lucratif créé en 1989 par le gouvernement de la Saskatchewan par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture pour accélérer le secteur de la biotechnologie agricole et soutenir la bioéconomie en établissant des liens entre les capacités et les ressources.

par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture pour accélérer le secteur de la biotechnologie agricole et soutenir la bioéconomie en établissant des liens entre les capacités et les ressources. Agriculture et Agroalimentaire Canada a établi un partenariat avec Développement économique Canada pour les Prairies et cinq autres ministères pour soutenir l'économie verte dans les Prairies. Il s'agit d'un engagement à appuyer les entreprises et les collectivités dans les provinces des Prairies et à saisir de nouvelles occasions de faire croître de façon durable l'économie concurrentielle du Canada à l'échelle mondiale.

pour les Prairies et cinq autres ministères pour soutenir l'économie verte dans les Prairies. Il s'agit d'un engagement à appuyer les entreprises et les collectivités dans les provinces des Prairies et à saisir de nouvelles occasions de faire croître de façon durable l'économie concurrentielle du à l'échelle mondiale. Dans le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, les ministères fédéraux coordonnent les investissements dans les Prairies et collaborent étroitement avec les intervenants des Prairies au sujet de leurs priorités en faveur d'une économie prospère et durable. Le Cadre est une approche fondée sur des principes qui respecte les compétences provinciales et favorise la réconciliation économique avec les peuples autochtones.

