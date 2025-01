OTTAWA, ON, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Les enfants doivent avoir accès à des aliments nutritifs à l'école pour pouvoir apprendre, grandir et développer leur plein potentiel. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer les systèmes alimentaires locaux et communautaires en investissant dans des infrastructures qui élargissent la portée et le rayonnement des programmes d'alimentation dans les écoles.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui les dix premiers bénéficiaires du Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire (FIAS), doté de 20,2 millions de dollars. Pour concrétiser l'annonce de 62,9 millions de dollars du budget de 2024 au cours de la prochaine année, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) met en œuvre le FIAS pour appuyer l'achat et l'installation d'infrastructures et d'équipement qui augmentent la capacité des organismes communautaires de produire, de transformer, d'entreposer et de distribuer des aliments pour les programmes d'alimentation dans les écoles.

Les bénéficiaires initiaux sont le Club des petits déjeuners du Canada, De la ferme à la cafétéria, Banques alimentaires Canada, Food Depot Alimentaire, Food First NL, Mazon Canada, la Saskatchewan School Boards Association, Deuxième récolte, Centraide Colombie-Britannique et Centraide Est de l'Ontario.

Ces bénéficiaires initiaux distribueront ensuite les fonds à des organismes sans but lucratif admissibles (appelés bénéficiaires finaux) par le biais de demandes distinctes. Les organisations communautaires admissibles sont encouragées à utiliser l'outil de recherche de bénéficiaires initiaux du FIAS afin de trouver l'organisation correspondant le mieux à leur zone géographique et à leurs besoins.

Citations

« Aucun enfant ne devrait souffrir de la faim à l'école. Nous travaillons avec les provinces et territoires pour mettre en œuvre notre programme national d'alimentation en milieu scolaire et nous nous associons à des organisations sans but lucratif de confiance pour mettre en place l'infrastructure et acheter l'équipement nécessaire aux programmes d'alimentation en milieu scolaire dans l'ensemble du pays. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que nos enfants aient les repas sains dont ils ont besoin pour réussir en classe et dans leur vie en général. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre programme national d'alimentation en milieu scolaire réduit la facture d'épicerie des parents et fait en sorte que les enfants mangent sainement à l'école. Mais pour atteindre l'objectif, il nous faut travailler en équipe. C'est pourquoi nous nous associons à des partenaires de confiance pour fournir aux écoles les outils et les aménagements de cuisine dont elles ont besoin pour nourrir plus d'enfants. »

- L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Le FIAS s'ajoute au Programme national d'alimentation scolaire et à la directive fournie dans le cadre de la Politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles.

Lancé le 6 septembre 2024 par le ministre MacAulay, le FIAS repose sur un modèle de redistribution de fonds qui permet à AAC de tirer parti de l'expertise et des réseaux des organismes sans but lucratif qui sont actifs dans le cadre des programmes d'alimentation scolaire. AAC s'appuiera sur l'expertise des bénéficiaires initiaux pour sélectionner les organismes et les activités (bénéficiaires finaux) à financer.

tirer parti de l'expertise et des réseaux des organismes sans but lucratif qui sont actifs dans le cadre des programmes d'alimentation scolaire. AAC s'appuiera sur l'expertise des bénéficiaires initiaux pour sélectionner les organismes et les activités (bénéficiaires finaux) à financer. Les projets et le financement final sont soumis à la négociation d'une entente de contribution.

Comme autre élément de l'annonce de 62,9 millions de dollars dans le budget de 2024, AAC met en œuvre le Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL), qui mobilise jusqu'à 42,7 millions de dollars pour soutenir des projets axés sur la production qui améliorent la sécurité alimentaire et la résilience des communautés grâce à l'achat et à l'installation d'infrastructures qui augmenteront l'accès à des aliments locaux, nutritifs et adaptés à la culture.

Annoncé dans le cadre du budget de 2024, le Programme national d'alimentation scolaire permettra de nourrir chaque année des centaines de milliers d'enfants à travers le Canada. Le Programme constituera également un filet de sécurité pour les enfants les plus touchés par le manque d'accès à la nourriture, notamment ceux issus de familles à faible revenu et de certaines communautés autochtones. Le financement offert permettra à 400 000 enfants canadiens supplémentaires par an d'avoir accès à des aliments nutritifs à l'école.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Contacts: Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]