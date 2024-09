OTTAWA, ON, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé les membres de la troisième cohorte du Conseil canadien de la jeunesse agricole (CCJA). Le nouveau Conseil sera composé de neuf nouveaux visages et de 13 jeunes de la deuxième cohorte, tous nommés pour une période de 18 mois.

À titre d'organisme consultatif du ministre MacAulay et d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le CCJA fournit des conseils, favorise un dialogue continu sur les défis et les possibilités liés à l'alimentation, partage des renseignements et des pratiques exemplaires et propose des recommandations concernant les politiques et les programmes touchant le secteur agricole et agroalimentaire.

Établi pour la première fois en 2020, le Conseil a pour rôle principal de faire connaître le point de vue des jeunes à AAC et au gouvernement du Canada. Les jeunes du secteur agricole et agroalimentaire sont dévoués, énergiques, passionnés et pleins d'idées sur l'avenir du secteur. Leur point de vue est essentiel à l'élaboration de politiques et de programmes gouvernementaux qui répondent aux besoins des prochaines générations. Les commentaires du CCJA aideront à éclairer les politiques, les programmes, la planification et la prise de décisions d'AAC.

Les membres de la troisième cohorte représentent divers sous-secteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire, des producteurs aux chercheurs en passant par les membres d'organisations non gouvernementales.

La première réunion aura lieu le mois prochain.

Citation

« Il ne fait aucun doute que les jeunes sont l'avenir du secteur, mais ils sont aussi le fer de lance aujourd'hui. Le Conseil canadien de la jeunesse agricole réunit des gens de partout au Canada pour partager leurs perspectives uniques, et cette tribune est d'une importance vitale pour nous aider à élaborer des politiques et des programmes qui appuieront la prochaine génération d'agriculteurs. Je tiens à féliciter tous les membres nouveaux et anciens pour leur travail acharné et leur dévouement à l'égard de l'agriculture canadienne. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le Conseil canadien de la jeunesse agricole est non partisan et ses membres sont des bénévoles.

canadien de la jeunesse agricole est non partisan et ses membres sont des bénévoles. Il a été créé en juillet 2020 avec un groupe de 25 jeunes représentant un mélange varié de personnes provenant de sous-secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ainsi que de chaque province et du Nord.

Le CCJA a été renouvelé en août 2022 avec sa deuxième cohorte (15 nouveaux visages et 10 membres de retour) et a aidé à orienter d'importantes initiatives gouvernementales, y compris l'élaboration de la Stratégie pour une agriculture durable, et a contribué aux consultations sur la Stratégie sur la main-d'œuvre agricole et la Politique nationale d'alimentation scolaire. Il a également rencontré d'autres conseils jeunesse du gouvernement du Canada pour discuter de questions et de priorités communes, comme les changements climatiques.

pour discuter de questions et de priorités communes, comme les changements climatiques. De plus, les membres du CCJA ont représenté la position du Canada sur les jeunes dans le secteur agricole dans le cadre de diverses tribunes internationales, comme le Forum mondial de l'alimentation et le Forum mondial pour le conseil rural.

sur les jeunes dans le secteur agricole dans le cadre de diverses tribunes internationales, comme le Forum mondial de l'alimentation et le Forum mondial pour le conseil rural. L'annonce d'aujourd'hui marque la troisième cohorte du CCJA, dont les membres sont nommés pour une période de 18 mois.

