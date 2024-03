OTTAWA, ON, le 20 mars 2024 /CNW/ - De la ferme à l'assiette, que ce soit au cours de la production, de la transformation, de la distribution, de la vente au détail, de la restauration ou à la maison, plus de la moitié de l'approvisionnement alimentaire annuel du Canada serait gaspillée ou perdue. Pour créer un avenir plus durable, il est essentiel de s'attaquer au gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé les deux grands gagnants des volets des modèles d'affaires du Défi de réduction du gaspillage alimentaire : LOOP Mission et Still Good.

Lancé en novembre 2020, le Défi appuie des solutions qui auront une forte incidence sur le gaspillage alimentaire au Canada. Les volets des modèles d'affaires sont axés sur les solutions liées aux modes de fonctionnement qui permettent de prévenir le gaspillage d'aliments ou de réacheminer les déchets alimentaires à n'importe quel stade de la chaîne alimentaire, de la ferme à l'assiette.

LOOP Mission est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'économie circulaire qui crée des produits, comme du jus pressé à froid, à partir d'aliments qui seraient autrement jetés. L'entreprise a tiré parti de son expertise pour créer LOOP Synergies, une gamme d'ingrédients fabriqués à partir d'aliments rejetés, qui seraient autrement gaspillés, et que les transformateurs de produits alimentaires peuvent facilement intégrer dans divers produits alimentaires. Avec le soutien du Défi, LOOP Mission va élargir sa gamme LOOP Synergies, permettant ainsi à un plus grand nombre de transformateurs d'aliments de se joindre au mouvement de réduction du gaspillage alimentaire au Canada.

Basée à Montréal, Still Good met au point des solutions commerciales pour les entreprises afin de transformer des sous-produits riches en nutriments, qui seraient autrement perdus, en nouveaux produits alimentaires, grâce à une approche holistique appelée revalorisation. Par exemple, Still Good a mis au point une technologie permettant de transformer les drêches provenant des microbrasseries locales en farine riche en protéines, en fibres et en minéraux essentiels. Avec le soutien du Défi, Still Good va élargir son modèle d'affaires pour créer des centres de revalorisation ou de recyclage valorisant dans tout le Canada. Les entreprises de transformation pourront ainsi s'inspirer de cette solution et la reproduire pour réduire le gaspillage alimentaire.

LOOP Mission et Still Good recevront chacun un grand prix d'une valeur pouvant atteindre 1,5 million de dollars pour développer et transposer à plus grande échelle leurs solutions de pointe.

En encourageant l'adoption d'un plus grand nombre de solutions au gaspillage alimentaire, nous pouvons accroître la disponibilité des aliments, faire économiser les Canadiens et les entreprises, et renforcer nos systèmes alimentaires tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement continuera à soutenir l'innovation dans ce domaine pour s'assurer que les Canadiens aient accès à un plus grand nombre d'aliments de haute qualité produits par nos agriculteurs et nos transformateurs.

« Grâce à des initiatives importantes telles que le Défi de réduction du gaspillage alimentaire, nous nous efforçons de trouver des solutions efficaces pour réduire le gaspillage alimentaire à grande échelle afin qu'une plus grande partie des aliments de qualité supérieure produits par nos agriculteurs ne soit pas gaspillée et se rende là où elle devrait être : sur la table des familles canadiennes. Félicitations à LOOP Mission et à Still Good pour avoir développé des solutions novatrices afin de lutter contre le gaspillage alimentaire au Canada. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Chez LOOP Mission, nous sommes bien conscients de l'ampleur du gaspillage alimentaire au Canada et c'est pourquoi nous avons créé un mouvement de collaboration pour mobiliser l'industrie alimentaire en faveur de la réduction du gaspillage. Grâce à ce prix, nous pourrons intensifier nos efforts et continuer à innover en développant des ingrédients revalorisés qui peuvent être adaptés pour répondre aux besoins de l'industrie. Nous sommes honorés de cette reconnaissance et nous nous réjouissons de pouvoir amplifier notre impact. »

- Julie Poitras-Saulnier, cofondatrice et PDG de LOOP Mission

« Nous remercions AAC et les membres du Comité d'examen externe d'avoir reconnu les qualités de notre modèle d'affaires et saluons le travail de tous les finalistes. Cette reconnaissance nous permettra certainement de promouvoir les innombrables possibilités qui nous sont offertes de catalyser la création de projets innovants visant à transformer les résidus alimentaires, à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance et à consolider nos efforts de recherche et développement. »

- Jonathan Rodrigue, cofondateur et PDG, Still Good

Selon Deuxième Récolte et Value Chain Management International, 58 % de l'approvisionnement alimentaire annuel du Canada serait gaspillé ou perdu.

serait gaspillé ou perdu. Le premier tour du Défi de réduction du gaspillage alimentaire a attiré 343 demandes de la part d'innovateurs des quatre coins du Canada et de la planète, qui ont mené à la sélection de 24 demi-finalistes et, en fin de compte, de 10 finalistes ayant proposé des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire.

et de la planète, qui ont mené à la sélection de 24 demi-finalistes et, en fin de compte, de 10 finalistes ayant proposé des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire. Un Comité d'évaluation externe, composé d'experts provenant de divers horizons, a joué un rôle important dans l'évaluation des solutions et dans la recommandation des gagnants à chaque étape du défi.

Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire fait partie de la toute première Politique alimentaire pour le Canada , qui sert de feuille de route à l'appui d'un système alimentaire canadien plus sain et plus durable. Cette politique est fondée sur une vision voulant que chacun puisse avoir accès aux aliments sains dont il a besoin, dans le respect de sa dignité.

, qui sert de feuille de route à l'appui d'un système alimentaire canadien plus sain et plus durable. Cette politique est fondée sur une vision voulant que chacun puisse avoir accès aux aliments sains dont il a besoin, dans le respect de sa dignité. Les candidatures aux volets des modèles d'affaires du Défi de réduction du gaspillage alimentaire ont été évaluées par rapport aux critères établis, c'est-à-dire le volume potentiel de réduction du gaspillage, le degré d'innovation et d'adaptabilité et les avantages environnementaux, sociaux et économiques.

En janvier 2023, dans le cadre des volets des technologies novatrices du Défi, 12 finalistes ont été sélectionnés. Chaque finaliste a reçu 400 000 dollars et a entrepris, au cours des 12 derniers mois, d'adapter sa solution à grande échelle et d'en accélérer la commercialisation. Deux gagnants seront annoncés au printemps 2024.

et a entrepris, au cours des 12 derniers mois, d'adapter sa solution à grande échelle et d'en accélérer la commercialisation. Deux gagnants seront annoncés au printemps 2024. Pour en savoir plus sur les volets des modèles d'affaires et visionner les vidéos des finalistes de cette catégorie, visitez le site Web du Défi de réduction du gaspillage alimentaire.

L'inflation et la hausse des prix des denrées alimentaires constituent un défi pour de nombreux Canadiens, et le gouvernement du Canada s'efforce de rendre la vie plus abordable. Nous sommes conscients que l'abordabilité des aliments est un enjeu important, car les problèmes de sécurité alimentaire sont de plus en plus fréquents, ce qui pèse sur les finances des ménages et fait en sorte qu'il est, pour de nombreuses familles, plus difficile de se procurer des aliments sains et nutritifs.

s'efforce de rendre la vie plus abordable. Nous sommes conscients que l'abordabilité des aliments est un enjeu important, car les problèmes de sécurité alimentaire sont de plus en plus fréquents, ce qui pèse sur les finances des ménages et fait en sorte qu'il est, pour de nombreuses familles, plus difficile de se procurer des aliments sains et nutritifs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada déploie de manière continue des efforts pour renforcer les systèmes alimentaires du pays afin de garantir une production et une transformation alimentaires durables.

