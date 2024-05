OTTAWA, ON, le 14 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de l'innovation canadienne 2024, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé les deux grands gagnants des volets des technologies novatrices du Défi de réduction du gaspillage alimentaire, Clean Works Inc. et Genecis Bioindustries Inc. (en anglais seulement).

Lancé en novembre 2020 en partenariat avec Impact Canada, le Défi appuie des solutions qui auront une forte incidence sur le gaspillage alimentaire au Canada. Les volets des technologies novatrices sont axés sur la mise au point de solutions technologiques au problème du gaspillage alimentaire. Ces solutions permettent de prolonger la durée de conservation des aliments périssables ou de transformer les déchets alimentaires en produits nouveaux ou à valeur ajoutée.

Clean Works est une entreprise de St. Catharines qui, avec le soutien du Défi, a mis au point une solution utilisant le peroxyde d'hydrogène, l'ozone et les rayons UV pour lutter contre le mildiou et les micro-organismes indésirables dans les fruits et légumes avant la récolte (en serre, au champ et dans les vignes). Cette solution permet d'augmenter jusqu'à 20 % la durée de conservation des fruits et légumes frais, ce qui, selon Clean Works, permettrait d'éviter le gaspillage de près de 50 tonnes d'aliments par an au Canada, et ce, rien que pour les raisins et les épinards.

Genecis Bioindustries est une entreprise de Toronto qui, avec le soutien du Défi, a mis au point une bactérie spécialisée qui transforme les déchets alimentaires en bioplastiques compostables. Au cours des trois dernières années, l'entreprise a détourné des dépotoirs plus de 2,1 tonnes de déchets alimentaires, ce qui lui a permis de produire chaque année environ 5 000 tonnes de bioplastique écologique dans ses installations de Toronto.

Clean Works et Genecis Bioindustries recevront chacun un grand prix d'une valeur pouvant atteindre un million de dollars afin d'accélérer l'avancement de leurs solutions exclusives et de soutenir le déploiement éventuel de celles-ci sur le marché canadien.

En encourageant l'adoption d'un plus grand nombre de solutions au gaspillage alimentaire, nous pouvons accroître la disponibilité des aliments, faire économiser les Canadiens et les entreprises et renforcer nos systèmes alimentaires tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement continuera à soutenir l'innovation dans ce domaine pour s'assurer que les Canadiens aient accès à un plus grand nombre d'aliments de haute qualité produits par nos agriculteurs et nos transformateurs.

Citations

« Bravo à Clean Works et à Genecis Bioindustries pour leur travail dans la lutte contre le gaspillage alimentaire au Canada. Grâce à des initiatives telles que le Défi de réduction du gaspillage alimentaire, nous appuyons des solutions innovantes qui aideront la population canadienne et les entreprises à économiser de l'argent et à transformer des aliments qui pourraient être gaspillés en nouveaux produits ou en produits à valeur ajoutée. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gaspillage et la pénurie d'aliments augmentent tous deux au Canada et dans le monde, ce qui fait ressortir l'importance de renforcer nos systèmes alimentaires. Le soutien apporté par le Défi de réduction du gaspillage alimentaire et le financement fourni par AAC font de Clean Works et du Canada des chefs de file mondiaux en matière de salubrité des aliments et de technologies de réduction du gaspillage alimentaire. Grâce à ce soutien, Clean Works peut mettre sur le marché des produits qui offrent des solutions durables pour lutter contre les maladies végétales et les maladies d'origine alimentaire tout en réduisant l'utilisation de produits chimiques, en garantissant la sécurité de nos pollinisateurs et en augmentant les bénéfices de nos agriculteurs. »

- Denise VanderVeen, directrice du développement commercial, Clean Works Inc.

« Grâce au soutien d'AAC, Genecis est prête à faire des progrès importants dans la commercialisation mondiale de la biotechnologie canadienne. Ce prix nous permettra de renforcer nos capacités technologiques et d'élargir notre champ d'action afin d'accélérer la conversion des déchets en bioproduits de grande valeur. Nous pensons que notre participation au Défi de réduction du gaspillage alimentaire permettra aux Canadiens d'adopter des modes de vie plus sains et durables et d'inspirer la prochaine génération d'innovateurs. »

- Luna Yu, PDG, Genecis Bioindustries Inc.

Faits en bref

Selon Deuxième récolte et Value Chain Management International (anglais seulement), 58 % de l'approvisionnement alimentaire annuel du Canada serait gaspillé ou perdu.

serait gaspillé ou perdu. Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire fait partie de la toute première Politique alimentaire pour le Canada , qui sert de feuille de route à l'appui d'un système alimentaire canadien plus sain et plus durable. Cette politique est fondée sur une vision voulant que chacun puisse avoir accès aux aliments sains dont il a besoin, dans le respect de sa dignité.

, qui sert de feuille de route à l'appui d'un système alimentaire canadien plus sain et plus durable. Cette politique est fondée sur une vision voulant que chacun puisse avoir accès aux aliments sains dont il a besoin, dans le respect de sa dignité. La deuxième édition du Défi de réduction du gaspillage alimentaire a attiré 238 demandes d'innovateurs des quatre coins du Canada et du monde entier, qui ont abouti à la sélection de dix-huit demi-finalistes et, finalement, de six finalistes de tout le Canada , qui ont présenté des technologies diverses et novatrices pouvant, par exemple, être utilisées pour prévenir la détérioration des cultures avant la récolte, prolonger la durée de conservation des aliments et transformer les déchets alimentaires en bioplastiques compostables.

et du monde entier, qui ont abouti à la sélection de dix-huit demi-finalistes et, finalement, de six finalistes de tout le , qui ont présenté des technologies diverses et novatrices pouvant, par exemple, être utilisées pour prévenir la détérioration des cultures avant la récolte, prolonger la durée de conservation des aliments et transformer les déchets alimentaires en bioplastiques compostables. Un Comité d'évaluation externe, composé d'experts provenant de divers horizons, a joué un rôle important dans l'évaluation des solutions et dans la recommandation des gagnants à chaque étape du Défi.

Les candidatures aux volets des technologies novatrices du Défi de réduction du gaspillage alimentaire ont été évaluées par rapport aux critères établis, c'est-à-dire le volume potentiel de réduction du gaspillage, l'efficacité de la technologie, le degré d'innovation et d'adaptabilité et les avantages environnementaux et économiques.

Pour en savoir plus sur les volets des technologies novatrices et visionner les vidéos des finalistes de cette catégorie, visitez le site Web du Défi de réduction du gaspillage alimentaire.

Dans le cadre des volets des modèles d'affaires du Défi de réduction du gaspillage alimentaire, deux gagnants ont été annoncés en mars 2024. Chaque entreprise a reçu un grand prix de 1,5 million de dollars.

Pour en savoir plus sur les volets des modèles d'affaires et visionner les vidéos des finalistes de cette catégorie, visitez le site Web du Défi de réduction du gaspillage alimentaire.

L'inflation et la hausse des prix des denrées alimentaires constituent un défi pour de nombreux Canadiens, et le gouvernement du Canada s'efforce de rendre la vie plus abordable. Nous sommes conscients que l'abordabilité des aliments est un enjeu important, car les problèmes de sécurité alimentaire sont de plus en plus fréquents, ce qui pèse sur les finances des ménages et fait en sorte qu'il est, pour de nombreuses familles, plus difficile de se procurer des aliments sains et nutritifs.

s'efforce de rendre la vie plus abordable. Nous sommes conscients que l'abordabilité des aliments est un enjeu important, car les problèmes de sécurité alimentaire sont de plus en plus fréquents, ce qui pèse sur les finances des ménages et fait en sorte qu'il est, pour de nombreuses familles, plus difficile de se procurer des aliments sains et nutritifs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada déploie de manière continue des efforts pour renforcer les systèmes alimentaires du pays afin de garantir une production et une transformation alimentaires durables.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes‑ressources: Pour les médias : Francis Chechile, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]