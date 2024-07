OTTAWA, ON, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé les noms des 13 demi-finalistes du Défi de réduction du méthane agricole, qui s'efforcent de développer des pratiques, des technologies et des processus évolutifs et économiquement viables pour réduire les émissions de méthane entérique produites par les bovins.

Le défi de 12 millions de dollars, lancé en novembre 2023 en partenariat avec Impact Canada, utilise une approche par étapes pour faire avancer les innovateurs dans le processus de développement et de déploiement de leurs solutions pour les exploitations d'élevage-naissage, l'industrie laitière et les parcs d'engraissement. La première étape du défi a attiré 86 candidatures d'innovateurs du Canada et de l'étranger. Les solutions des 13 demi-finalistes englobent un large éventail de domaines, notamment les additifs alimentaires et les technologies connexes, l'amélioration de la production et les systèmes de gestion des animaux, ainsi que les approches en matière de gestion des pâturages.

Chaque demi-finaliste recevra jusqu'à 153 846 $ et passera à l'étape de mise au point du prototype. Au cours des huit prochains mois, les demi-finalistes continueront de développer leur solution et pourront bénéficier d'une aide financière supplémentaire maximale de 230 000 $. Parmi les 13 demi-finalistes, jusqu'à 10 finalistes seront sélectionnés au printemps 2026. Chaque finaliste admissible recevra jusqu'à 500 000 $ pour tester l'efficacité de sa solution pour ce qui est de la réduction des émissions de méthane entérique. À la dernière étape du défi, les finalistes s'affronteront pour gagner l'un des deux grands prix d'une valeur maximale de 1 million de dollars, lesquels seront annoncés à la fin de 2028.

Pour voir la liste des demi-finalistes, visitez le site Web du Défi de réduction du méthane agricole.

Citation

« Le Défi de réduction du méthane agricole rassemble des innovateurs de partout au pays qui ont de nouvelles idées sur la façon de réduire les émissions de méthane agricole. Je tiens à féliciter tous les demi-finalistes et à leur souhaiter bonne chance pour la prochaine étape du défi. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Avec plus de 11 millions de bovins et de veaux répartis dans 72 275 exploitations agricoles et ranchs, le Canada est l'un des plus grands exportateurs au monde de bovins issus d'une production durable.

est l'un des plus grands exportateurs au monde de bovins issus d'une production durable. En 2022, l'agriculture était la source de 27 % des émissions totales de méthane au Canada , la majeure partie provenant de la fermentation entérique produite par les bovins de boucherie et les vaches laitières.

, la majeure partie provenant de la fermentation entérique produite par les bovins de boucherie et les vaches laitières. Les troupeaux canadiens sont également responsables de la préservation d'environ 1,5 milliard de tonnes de carbone dans le sol canadien et de la protection de plus de 60 espèces en voie de disparition qui vivent dans les prairies sauvages où ils paissent.

Le défi s'appuie sur les mesures prises par le gouvernement du Canada pour réduire les émissions de méthane dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le méthane, à l'appui de l'engagement mondial sur le méthane, du Plan de réduction des émissions pour 2030 et de la Stratégie pour une agriculture durable.

pour réduire les émissions de méthane dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le méthane, à l'appui de l'engagement mondial sur le méthane, du Plan de réduction des émissions pour 2030 et de la Stratégie pour une agriculture durable. Un jury indépendant et volontaire composé d'experts en la matière issus de divers horizons joue un rôle important dans l'examen des solutions et la recommandation des gagnants à chaque étape du défi.

Les candidatures ont été évaluées en fonction de critères établis, notamment la réduction nette des émissions de méthane entérique, l'innovation, l'adaptabilité, la viabilité économique, la commercialisation ou l'adoption des solutions, les avantages connexes pour l'environnement et l'évaluation sociale.

Les projets et le financement final sont soumis à la négociation d'une entente de contribution.

Liens connexes

