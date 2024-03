NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une visite à la vinerie Trius Winery à Niagara-on-the-Lake (Ontario), l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé la prolongation du Programme d'aide au secteur du vin. Grâce à un investissement pouvant atteindre 177 millions de dollars au cours des trois prochaines années, le programme continuera d'aider l'industrie vinicole canadienne à accroître sa compétitivité et à relever les défis auxquels elle est confrontée.

L'industrie vinicole canadienne est un moteur économique essentiel qui offre des débouchés aux producteurs de raisin et de vin, et génère des emplois dans les communautés rurales de l'ensemble du pays. Bien que l'industrie ait connu une croissance considérable au cours des dernières années, elle demeure confrontée à une série de pressions qui ont une incidence sur sa résilience financière et sa compétitivité. Parmi ces pressions figurent notamment l'augmentation du prix des intrants, les pénuries de main-d'œuvre, les limites liées au climat et les phénomènes météorologiques violents.

Lancé à l'origine en juillet 2022, le Programme d'aide au secteur du vin fournit un soutien financier pour aider les vineries canadiennes titulaires d'une licence à relever les défis actuels et émergents. Ce nouveau financement apportera un soutien supplémentaire à l'industrie vinicole, en encourageant les investissements qui permettront de tirer profit des points forts et en favorisant la réussite à long terme de l'industrie. Ce financement supplémentaire porte à plus de 343 millions de dollars l'investissement total du gouvernement du Canada dans le cadre de ce programme.

En plus de ce financement, le ministre MacAulay a annoncé deux initiatives dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, toutes deux dirigées par le Réseau canadien de certification de la vigne, afin de faire progresser la science et la recherche et d'accroître la compétitivité de l'industrie. Ce montant comprend jusqu'à 5,9 millions de dollars au titre du programme Agri-science - volet Grappes pour la grappe de la vigne et du vin, ainsi qu'un montant maximal de 836 220 dollars au titre du programme Agri-assurance.

L'objectif global de la grappe de la vigne et du vin est de soutenir la recherche afin d'aider l'industrie à s'adapter aux événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents exacerbés par les changements climatiques, ainsi qu'aux nouveaux problèmes liés aux parasites et maladies qui menacent tous deux la durabilité et la résilience de l'industrie vitivinicole canadienne.

Le financement du programme Agri-assurance permettra de poursuivre les travaux visant à fournir aux producteurs de raisin et aux vineries du Canada le matériel propre nécessaire pour planter des vignes certifiées exemptes de virus dans leurs vignobles, ce qui garantira le succès à long terme de l'industrie.

La contribution économique nationale, régionale et locale de l'industrie vinicole canadienne a une grande portée, de la culture du raisin à la vente au détail, en passant par le tourisme, et elle aide le secteur agricole à se développer et à se diversifier. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec l'industrie du vin pour renforcer celle-ci et maintenir sa compétitivité.

Citations

« L'industrie vinicole canadienne crée des emplois, stimule la croissance économique et soutient de nombreuses communautés dans l'ensemble du pays. Cette prolongation du Programme d'aide au secteur du vin apportera un soutien essentiel à nos vineries qui continuent d'innover et de relever les défis, afin que l'industrie reste forte et compétitive pour de nombreuses années. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour l'industrie vinicole canadienne. En prolongeant ce programme, nous reconnaissons le rôle vital que jouent les vineries dans l'économie et nous continuerons de les aider à prospérer pour de nombreuses années. »

- Chris Bittle, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines (Ontario)

« Depuis son annonce en juin 2022, le Programme d'aide au secteur du vin a connu un succès considérable, aidant l'industrie vitivinicole canadienne à rester compétitive sur le marché mondial, et nous continuerons d'investir pour aider les vineries à prospérer et à élargir leurs activités. »

- Vance Badawey, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Niagara Centre (Ontario)

« Les retombées économiques de l'industrie vinicole canadienne s'étendent bien au-delà du vignoble : elles favorisent les possibilités d'emploi dans l'agroalimentaire, la fabrication de produits alimentaires, le transport, la vente au détail, le tourisme et l'hôtellerie. Notre industrie remercie le ministre MacAulay et le gouvernement fédéral d'avoir reconnu notre importance économique. Le Programme d'aide au secteur du vin n'est pas seulement un investissement, c'est un partenariat stratégique qui donne lieu à des résultats remarquables. Nos vineries sont les moteurs d'une croissance économique rurale durable, de la création d'emplois, du tourisme culinaire et de recettes fiscales essentielles. »

- Dan Paszkowski, président et directeur général de Vignerons Canada

« Nous remercions le gouvernement du Canada et l'honorable Lawrence MacAulay d'avoir investi dans la viabilité et la compétitivité de l'industrie canadienne de la vigne et du vin. L'annonce d'aujourd'hui signifie que nous pouvons continuer de mener des recherches précieuses qui aideront à éclairer les décisions futures alors que notre industrie affronte les répercussions des conditions météorologiques extrêmes et du changement climatique. De plus, les investissements continus du ministre dans le programme de plantes propres du CGCN-RCCV augmentent la compétitivité de notre industrie en aidant les producteurs à établir des vignobles plus sains et, au bout du compte, plus durables, assurant ainsi le succès à long terme de l'industrie canadienne de la vigne et du vin. »

- Matthias Oppenlaender, trésorier du CGCN-RCCV

« La recherche joue un rôle essentiel dans l'établissement d'une industrie viticole et vinicole durable au Canada, alors que nous faisons face aux conséquences du changement climatique. De plus, l'investissement du ministre dans le programme de plantes propres du CGCN-RCCV contribuera à maintenir le dynamisme de l'industrie à un moment critique où nous prenons conscience des dommages causés par les événements météorologiques extrêmes. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement du Canada et à l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, pour l'investissement qu'ils ont consenti pour renforcer la résilience de l'industrie canadienne de la vigne et du vin. »

- Hans Buchler, président du CGCN-RCCV

Faits en bref

L'industrie vinicole canadienne a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars en 2022. Le Canada compte environ 850 vineries autorisées, situées pour la plupart en Colombie-Britannique, en Ontario , au Québec et en Nouvelle-Écosse.

compte environ 850 vineries autorisées, situées pour la plupart en Colombie-Britannique, en , au Québec et en Nouvelle-Écosse. Grâce au nouveau financement annoncé aujourd'hui, le Programme d'aide au secteur du vin continuera de fournir des subventions non remboursables fondées sur la production de vin en vrac fermenté au Canada à partir de produits agricoles primaires nationaux ou importés.

Les paiements aux bénéficiaires admissibles sont déterminés en fonction des litres de vin produits admissibles. Pour être admissible, le vin doit avoir été produit au Canada à l'aide de produits agricoles primaires canadiens ou importés ayant subi une fermentation au cours de l'exercice précédant celui où une subvention sera approuvée.

La période de réception des demandes pour l'exercice 2024-2025 commence le 8 avril 2024 et se termine le 24 mai 2024. Les vineries admissibles doivent soumettre une demande dans les délais impartis chaque année afin qu'un financement pour l'exercice en cours soit envisagé.

se termine le 24 mai 2024. Les vineries admissibles doivent soumettre une demande dans les délais impartis chaque année afin qu'un financement pour l'exercice en cours soit envisagé. Le Programme d'aide au secteur du vin prendra fin le 31 mars 2027.

Dans le cadre du nouveau Partenariat canadien pour une agriculture durable, l'industrie vinicole est admissible à une aide au titre des programmes fédéraux ainsi que des programmes provinciaux à frais partagés. Les producteurs de raisin et de vin ont également accès à la série de programmes de Gestion des risques de l'entreprise (GRE).

Le programme Agri-science vise à accélérer l'innovation en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape préalable à la commercialisation ainsi que la recherche qui profite au secteur agricole et agroalimentaire et à la population canadienne.

Le programme Agri-assurance - volet Associations nationales de l'industrie finance des projets d'envergure nationale pour aider l'industrie à élaborer, à vérifier et à intégrer des systèmes d'assurance afin de répondre aux exigences du marché et de la réglementation et de permettre à l'industrie de faire des déclarations crédibles, utiles et vérifiables sur la santé, la salubrité et la qualité des produits agricoles canadiens.

