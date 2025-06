LÉVIS, QC, le 7 juin 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada est résolu à renforcer ses capacités souveraines de construction navale dans un contexte mondial de plus en plus complexe. La construction de navires au pays permet de créer des chaînes d'approvisionnement solides qui aident à protéger les capacités navales canadiennes et à faire en sorte que la Marine royale canadienne (MRC), la Garde côtière canadienne (GCC) et Transports Canada (TC) soient équipés pour mener des opérations au pays et aux côtés des alliés.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, a visité Chantier Davie Canada Inc. (CDCI) pour célébrer le 200e anniversaire du chantier naval. Il a également profité de l'occasion pour souligner l'importance de privilégier les chaînes d'approvisionnement canadiennes et faire valoir le rôle de la SNCN à l'appui de l'industrie et de l'innovation nationales.

Figurant parmi les 3 chantiers navals qui sont des partenaires stratégiques de la SNCN, CDCI joue un rôle essentiel dans le renforcement des capacités maritimes du pays. Le chantier naval a récemment obtenu un important contrat pour la construction d'un brise-glace polaire pour la GCC. De plus, des travaux de conception sont en cours à CDCI pour 6 brise-glaces de programme, qui sont essentiels pour maintenir l'accès à l'Arctique canadien tout au long de l'année et pour soutenir les collectivités du Nord.

Au-delà de la construction de nouveaux navires, CDCI contribue grandement au troisième pilier de la SNCN : la réparation, le radoub et l'entretien des navires. Le chantier naval participe activement à des projets de prolongation de la durée de vie des navires, à des travaux de radoub et de conversion et à des opérations de maintien en service d'un large éventail de biens de la flotte. Ces efforts font en sorte que la flotte maritime du Canada demeure résiliente, prête à l'action et capable de mener des opérations à l'échelle nationale et aux côtés d'alliés internationaux.

L'année 2025 marque le 15e anniversaire de la SNCN. Depuis sa création, la stratégie a revitalisé l'industrie maritime du Canada, favorisé l'innovation et créé une main-d'œuvre qualifiée. Les contrats de la SNCN attribués entre 2012 et la fin de 2024 ont contribué au produit intérieur brut du Canada à hauteur de près de 38,7 milliards de dollars et ont permis de créer ou de maintenir environ 21 400 emplois par an au cours de la période de 2012 à 2025.

À l'avenir, le gouvernement du Canada demeure déterminé à faire progresser les projets de construction navale qui dotent la MRC, la GCC et TC de navires modernes et performants. La SNCN continuera d'évoluer en tenant compte des leçons apprises et en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires de l'industrie afin de générer des retombées positives à long terme pour la population canadienne.

« Nous sommes déterminés à bâtir une industrie maritime résiliente et souveraine. Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, non seulement nous livrons des navires de calibre mondiale à la Garde côtière canadienne et à la Marine royale canadienne, mais nous renforçons également notre économie, créons de bons emplois, notamment dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches, et veillons à ce que l'innovation et l'expertise canadiennes demeurent au cœur de notre avenir maritime. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Fort de ses 200 ans d'expertise, Chantier Davie, par sa participation à la Stratégie nationale de construction navale, joue un rôle vital dans la construction des navires dont la Garde côtière canadienne a besoin pour protéger nos eaux et servir la population canadienne, aujourd'hui et demain. Les océans sont au cœur de l'économie du Canada, de la souveraineté de notre pays et du bien-être des collectivités et des économies côtières et nordiques. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« Bon 200e anniversaire à Chantier Davie! Ces deux siècles d'emplois, d'innovation et de leadership dans le secteur maritime ont contribué à faire du Canada le pays qu'il est aujourd'hui. Je suis persuadée qu'avec Davie, cet acteur important de la Stratégie nationale de construction navale, nous allons bâtir pour les gens de Lévis et du reste du Canada une économie encore plus forte et un avenir meilleur. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Nous sommes honorés d'accueillir l'honorable Joël Lightbound à l'occasion du 200e anniversaire de Davie. Sa présence réaffirme la confiance que nous accorde le gouvernement du Canada et son soutien indéfectible aux chaînes d'approvisionnement canadiennes. Bien avant même la Confédération, les gens de Davie contribuaient déjà à renforcer notre souveraineté maritime depuis les rives du Saint-Laurent. Forts de 200 ans à livrer des brise-glaces pour défendre nos intérêts dans l'Arctique et à entretenir la flotte canadienne, nous sommes prêts à bâtir les deux prochains siècles. »

James Davies

Président et chef de la direction, Davie

Les faits en bref



Les chantiers navals et les entreprises du Québec jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins du gouvernement fédéral en matière de construction navale. Les contrats attribués dans le cadre de la SNCN à des entreprises établies au Québec ont une valeur approximative de 7,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 15 % de la valeur totale des contrats attribués dans le cadre de la stratégie.

En plus des contrats attribués directement par le gouvernement du Canada, les entreprises établies au Québec ont reçu près de 602,6 millions de dollars en contrats des chantiers navals de la SNCN pour soutenir leurs efforts respectifs.

Ces contrats continuent d'offrir des possibilités considérables à long terme pour les travailleurs qualifiés partout au Québec.

CDCI a joué un rôle essentiel dans le soutien des flottes du Canada, recevant plus de 7,25 milliards de dollars en contrats de 2012 à avril 2025 pour divers types de travaux sur des navires pour la GCC, la MRC et TC.

Dans le cadre du plan de renouvellement de sa flotte, la GCC fait l'acquisition de 2 brise-glaces polaires dans le cadre de la SNCN. Pour assurer la livraison de ces navires au début des années 2030, les travaux de construction sont répartis entre 2 chantiers navals : Vancouver Shipyards de Seaspan et CDCI. Ces brise-glaces assureront le maintien des opérations de la GCC dans les eaux arctiques pendant de plus longues périodes et permettront à sa flotte de mieux soutenir les peuples autochtones, de renforcer la sécurité dans l'Arctique, de faire progresser la science dans l'Extrême-Arctique et de mieux répondre aux urgences maritimes.

Le 13 novembre 2024, le Canada a signé le Pacte de collaboration sur les brise-glaces avec les États-Unis et la Finlande afin d'intensifier la collaboration actuelle, de renforcer leurs industries de la construction navale et de permettre la production plus rapide de nouveaux équipements et de nouvelles capacités. Ces 3 pays clés de l'Arctique collaboreront plus étroitement pour inciter les alliés et partenaires à répondre à la future demande mondiale de navires arctiques et polaires.

CDCI va également de l'avant avec un projet de modernisation de l'infrastructure qui aidera le chantier naval à mieux répondre aux exigences de la SNCN et à répondre aux possibilités offertes par le Pacte.

