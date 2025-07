GATINEAU, QC, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Tout le monde mérite un endroit où se sentir chez soi. Or, la crise du logement qui frappe le Canada rend l'accès à un logement de plus en plus difficile pour de nombreuses personnes à travers le pays. Les étudiants de niveau postsecondaire n'échappent pas à cette réalité : dans plusieurs régions, ils peinent à trouver un logement abordable et adapté à leurs besoins.

Dans le cadre de son plan sur la création de logements, le gouvernement du Canada recense les propriétés fédérales pouvant être converties en logements et les offre à cette fin dans la Banque de terrains publics du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont annoncé que le manège militaire de Rimouski (Québec) a été vendu à Immeubles Must Urbain Inc., qui prévoit y construire des logements pour étudiants tout en préservant le caractère patrimonial de l'édifice actuel.

Services publics et Approvisionnement Canada a ajouté l'ancienne propriété de la Défense nationale à la Banque de terrains publics du Canada en août 2024, dans le cadre du plan Construire des logements sur des terrains publics, une initiative pangouvernementale qui vise à résorber la crise du logement en construisant plus de logements et en facilitant la location ou l'achat d'une habitation.

Grâce à la Banque de terrains publics du Canada, nous nous assurons que les propriétés fédérales sont offertes de manière transparente à tous les intervenants intéressés, qu'il s'agisse de gros promoteurs, de petites entreprises, de communautés et d'organisations autochtones, d'organismes à but non lucratif, d'établissements universitaires, de provinces, de territoires, de municipalités ou de citoyens canadiens. Nous sommes ainsi en mesure d'accélérer le processus d'aliénation en place au gouvernement fédéral.

À ce jour, nous avons reçu des centaines de demandes de renseignements initiales concernant des propriétés actuellement inscrites dans la banque de terrains. Ces demandes portent sur des propriétés situées dans la plupart des provinces et des territoires.

Citations

« Pour répondre à la crise du logement, nous devons faire les choses différemment et travailler en partenariat pour construire plus de logements, plus rapidement. Depuis le lancement de la Banque de terrains publics du Canada, 90 propriétés fédérales ont été recensées pour répondre aux besoins en logement. Cette annonce de la vente du manège militaire de Rimouski, qui sera transformé en logements abordables pour les étudiants, est un exemple clair de notre engagement à mettre les actifs fédéraux au service des besoins des Canadiens et Canadiennes.»

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Pour remédier à la pénurie de logements, le gouvernement fédéral réaffecte des terrains publics sous-utilisés à la construction de nouveaux logements. Comme les Forces armées canadiennes n'ont plus besoin du manège militaire à Rimouski pour la conduite de leurs opérations, celui-ci présente un potentiel de réaménagement. La conversion du manège en logements pour étudiants permettra à la fois de préserver la valeur historique de l'édifice et de fournir des logements qui manquent cruellement. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

Les faits en bref

L'ancien manège militaire de la Défense nationale à Rimouski (Québec) est un édifice du patrimoine qui est inutilisé depuis 2005.

La propriété est située près de l'Université du Québec à Rimouski, au 65, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à Rimouski (Québec).

(Québec). Le promoteur privé qui a acheté la propriété propose d'y construire 24 logements pour étudiants tout en préservant le caractère patrimonial de l'édifice.

Un volet important du Plan du Canada sur le logement est le nouveau Plan pour construire des logements sur des terrains publics. Ce plan vise à construire des logements plus rapidement sur des terrains publics excédentaires ou sous-utilisés, partout au pays, en partenariat avec tous les ordres de gouvernement, les constructeurs d'habitations et les fournisseurs de logements.

