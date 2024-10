TORONTO, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé le lancement du processus de demandes de financement dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC). Les organismes admissibles pourront présenter une demande de financement du 1er novembre au 20 décembre 2024. Un montant estimé à 123,5 millions de dollars sera versé au cours des cinq prochaines années.

Les groupes du crime organisé et les gangs recrutent de plus en plus de jeunes. En investissant dans la prévention, nous allons à la rencontre des jeunes pour éviter que les groupes du crime organisé et les gangs parviennent à les attirer en premier.

Cet investissement appuiera les efforts communautaires de prévention du crime qui ciblent les jeunes plus à risque et les jeunes plus vulnérables, en particulier les jeunes autochtones, les jeunes racialisés, les jeunes impliqués dans des actes de violence et les jeunes ayant des démêlés récurrents avec le système de justice pénale.

Plus précisément, ce financement ciblera les initiatives qui visent à éviter que des crimes se produisent en réduisant les facteurs qui poussent les jeunes à se livrer à des activités criminelles violentes, comme la violence liée aux armes à feu et le vol de véhicules.

Par ailleurs, une portion des fonds de la SNPC, soit un montant annuel de 700 000 dollars, sera consacrée à des projets axés sur la prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation.

En investissant dans la lutte contre la criminalité et en donnant à tous les jeunes les moyens de respecter la loi et de mener des vies productives, nous investissons dans un avenir plus sécuritaire et plus inclusif pour tous.

Citation

« La lutte contre la criminalité consiste à appuyer l'excellent travail de nos policiers de première ligne et à leur donner les outils dont ils ont besoin pour tenir les criminels responsables de leurs actes, ainsi qu'à travailler directement auprès des jeunes à risque pour prévenir la criminalité. En investissant dans la prévention et en donnant à chaque jeune les moyens de s'engager sur la voie de la réussite, nous investissons dans un avenir plus sûr et plus inclusif pour tous.»

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Notre gouvernement comprend l'importance d'investir dans la prévention pour assurer la sécurité de nos communautés. Cet investissement fera une grande différence dans mon compté et partout au Canada, en joignant les jeunes à leur niveau pour faire en sorte que le crime organisé et les gangs ne peuvent pas aller les recruter en premier lieu. »

- L'honorable Judy A. Sgro, députée de Humber River-Black Creek

Faits en bref

Les organisations présentant des demandes de financement suivront un processus de soumission simplifié pour trois programmes de financement de la SNPC : le Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC), le Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord (FPCCAN) et le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes (FLAGJ).





Les organisations n'auront qu'à présenter une seule demande dans le cadre de l'appel de demandes de la SNPC. Les résultats du processus d'évaluation détermineront à quel programme de financement (le FAPC, le FPCCAN ou le FLAGJ) les candidats pourront participer.|





Sécurité publique Canada cherchera également, par l'intermédiaire de la SNPC, à soutenir le renforcement des capacités en finançant des initiatives visant à améliorer la préparation des communautés à la mise en œuvre de programmes de prévention du crime à long terme.





Sécurité publique Canada est responsable de la mise en œuvre de la SNPC et joue un rôle de chef de file national en ce qui concerne les moyens efficaces et rentables de prévenir et de réduire la criminalité en luttant contre les facteurs de risque avant qu'un crime ne se produise. Le 24 septembre 2024, le ministre LeBlanc a également lancé le Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC) afin de protéger les communautés contre les crimes motivés par la haine. Le PSCC est le quatrième programme de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, au même titre que le FAPC, le FPCCAN et le FLAGJ. Les organisations peuvent présenter une demande de financement tout au long de l'année grâce à un processus de demande continu.





est responsable de la mise en œuvre de la SNPC et joue un rôle de chef de file national en ce qui concerne les moyens efficaces et rentables de prévenir et de réduire la criminalité en luttant contre les facteurs de risque avant qu'un crime ne se produise. Le 24 septembre 2024, le ministre LeBlanc a également lancé le Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC) afin de protéger les communautés contre les crimes motivés par la haine. Le PSCC est le quatrième programme de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, au même titre que le FAPC, le FPCCAN et le FLAGJ. Les organisations peuvent présenter une demande de financement tout au long de l'année grâce à un processus de demande continu.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Gabriel Brunet, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 819-665-6527, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]