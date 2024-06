OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé la nomination de Joanne Blanchard à la présidence de la Commission des libérations conditionnelles du Canada à compter du 23 juin 2024 pour un mandat de cinq ans.

Mme Blanchard a débuté sa carrière en tant que présidente indépendante, nommée par le ministre de la Sécurité publique pour tenir des audiences sur les infractions disciplinaires contre les délinquants dans les établissements de Service correctionnel Canada. En 2022, Mme Blanchard est passée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, où elle a d'abord été membre de la Commission, membre de la Section d'appel, puis vice-présidente régionale. Dans ces rôles, elle a tenu des audiences, rendu des décisions en matière de mise en liberté sous condition et était responsable de la conduite professionnelle et de la formation des membres de la Commission.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada est un tribunal administratif indépendant qui joue un rôle important dans le maintien de la sécurité de nos collectivités. Plus important encore, elle favorise la réinsertion sociale sécuritaire et efficace des délinquants dans nos collectivités en tant que citoyens respectueux des lois.

Comme l'exige la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les membres de la Commission sont issus de groupes diversifiés afin de représenter les valeurs et les points de vue des communautés. Le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes à cet égard et maintient son engagement à poursuivre la mise en place d'une Commission reflétant la diversité de la population canadienne.

« Je suis heureux d'accueillir Mme Blanchard en tant que nouvelle présidente de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle possède une riche expérience qui lui permettra de diriger pour les travaux de la Commission de façon efficace. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier la présidente sortante, Mme Jennifer Oades, pour ses années et lui offrir mes meilleurs vœux pour la retraite. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

