OTTAWA, ON, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé la nomination de Vanessa Lloyd à titre de directrice intérimaire du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) pour une période de six mois ou jusqu'à ce qu'un directeur ou une directrice du SCRS puisse être nommé(e), et ce, effectif le 20 juillet 2024.

Au cours des 10 dernières années, Mme Lloyd a mené de nombreuses initiatives visant à accroître la capacité opérationnelle du SCRS et à favoriser une culture d'innovation, de franchise et de conformité au sein du secteur opérationnel de l'organisation.

Mme Lloyd s'est jointe au SCRS en 1998 comme agente de renseignement. Depuis, elle a relevé plusieurs défis et a occupé de nombreux postes, y compris celui de la première dirigeante principale de la transformation du SCRS. Dans le cadre de ses fonctions, elle était responsable d'un programme ambitieux visant à mieux outiller le SCRS comme service de renseignement novateur capable de répondre aux menaces actuelles et futures. Plus récemment, Mme Lloyd a occupé le poste de sous-directrice responsable de la collecte de renseignements humains, de l'analyse des renseignements, du filtrage de sécurité et de la réduction de la menace.

Citation

« Tout au long de sa carrière de plus de 26 ans au Service canadien du renseignement de sécurité, Mme Lloyd a fait preuve d'un engagement remarquable envers la protection du Canada et des Canadiens et Canadiennes, ainsi que de nos intérêts. Grâce à sa longue feuille de route, et grâce au travail acharné du directeur sortant, j'ai pleinement confiance qu'elle a ce qu'il faut pour diriger le travail de cette organisation névralgique au cours de son mandat. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Jean-Sébastien Comeau, Directeur adjoint des communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343 574-8116, [email protected]; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]; Relations avec les médias : Service canadien du renseignement de sécurité, 613-231-0100, [email protected]