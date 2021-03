OTTAWA, ON, le 12 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à trouver et à sélectionner un candidat ou une candidate qui représente ce que notre pays a de mieux à offrir pour le poste de gouverneur général.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, a annoncé la création du Groupe consultatif sur la sélection du prochain gouverneur général. Ce groupe sera chargé de cerner des candidats potentiels afin de pourvoir le poste vacant. Il devra également évaluer les candidatures reçues et soumettre au premier ministre une liste restreinte de Canadiens exceptionnels.

Le ministre LeBlanc assurera la coprésidence du groupe aux côtés de Janice Charrette, greffière par intérim du Conseil privé et ancienne haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le groupe consultatif comprend également les membres suivants :

M. Daniel Jutras : recteur de l'Université de Montréal;

: recteur de l'Université de Montréal; M me Judith LaRocque : présidente du conseil d'administration du Musée canadien de la nature, ancienne cadre de la fonction publique et ancienne secrétaire du gouverneur général;

: présidente du conseil d'administration du Musée canadien de la nature, ancienne cadre de la fonction publique et ancienne secrétaire du gouverneur général; M. Natan Obed : président d'Inuit Tapiriit Kanatami;

: président d'Inuit Tapiriit Kanatami; Mme Suromitra Sanatani : présidente par intérim du conseil d'administration de Postes Canada et administratrice d'expérience.

Tous les membres ont été sélectionnés en raison des perspectives diversifiées qu'ils pourraient apporter et de leurs connaissances approfondies sur les questions liées au gouvernement et à la Couronne au Canada.

Aucun processus de demande officiel n'a été mis en place, mais les commentaires et suggestions peuvent être adressés au groupe consultatif à l'adresse suivante : [email protected].

Citation

« Reconnaissant la nature unique de la situation et conscients de la nécessité de pourvoir le poste de gouverneur général à brève échéance, les membres du comité consultatif ont convenu de s'acquitter rapidement de cette tâche. Ensemble, ils s'efforceront de faire les meilleures recommandations possible au premier ministre. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

Faits saillants

Le gouverneur général est le représentant de Sa Majesté la reine Élisabeth II au Canada .

. Le prochain gouverneur général du Canada sera le 13e gouverneur général nommé par Sa Majesté durant ses 69 années de règne.

Produit connexe

Notes biographiques : Membres du groupe consultatif

Lien connexe

L'honorable Dominic LeBlanc, coprésident

D'abord élu en 2000, puis réélu à six reprises depuis, l'honorable Dominic LeBlanc est président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales ainsi que président du Comité du Cabinet chargé de la réponse fédérale à la maladie à coronavirus (COVID-19). Il représente la circonscription de Beauséjour depuis plus de 20 ans. Il a occupé les postes de ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, de ministre des Pêches, des Océans et la Garde côtière canadienne et de leader du gouvernement à la Chambre des communes. Il a auparavant assumé les fonctions de whip adjoint du gouvernement et de secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Le ministre LeBlanc a étudié à l'Université du Nouveau-Brunswick, à l'Université de Toronto (Collège Trinity) et à la Harvard Law School. Avant d'être élu, il a été le conseiller principal de l'ancien premier ministre Jean Chrétien et avocat au cabinet Clark Drummie à Shediac et à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Janice Charette, coprésidente

Janice Charette agit depuis peu à titre de greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet par intérim, après avoir assumé pendant cinq ans les fonctions de Haute‑commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Avant cela, Mme Charette a occupé le poste de greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet d'octobre 2014 à janvier 2016. Elle a auparavant occupé divers postes de haute direction au sein du gouvernement fédéral, notamment celui de sous-greffière du Conseil privé, de sous-ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, de sous-ministre de Citoyenneté et Immigration Canada et de sous-ministre déléguée de Santé Canada.

Daniel Jutras, membre

Daniel Jutras est le recteur de l'Université de Montréal. Diplômé en droit de l'Université de Montréal et de l'Université Harvard, il a enseigné à la Faculté de droit de l'Université McGill de 1985 à 2020, où il a été titulaire de la Chaire Wainwright en droit civil pendant 10 ans. Entre 2002 et 2004, M. Jutras a agi comme conseiller juridique principal auprès de la juge en chef de la Cour suprême du Canada, la très honorable Beverley McLachlin. Il a siégé au Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat de 2016 à 2018 et a été consultant en matière de déontologie auprès du Conseil canadien de la magistrature.

Judith LaRocque, membre

Judith LaRocque a acquis une expérience variée et solide au sein du gouvernement du Canada. De 1990 au mois de mars 2000, Mme LaRocque a occupé les fonctions de secrétaire du gouverneur général et de secrétaire de l'Ordre du Canada et a ainsi été au service de trois gouverneurs généraux. Par la suite, elle a été nommée sous-ministre déléguée à Patrimoine canadien en 2000 et sous‑ministre du même ministère en 2002. De 2011 à 2015, Mme LaRocque a été ambassadrice et représentante permanente du Canada auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques à Paris, en France. De décembre 2016 à mai 2017, elle a occupé les fonctions de vice‑présidente à la Radiodiffusion au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et, de juin 2017 à septembre 2017, les fonctions de présidente intérimaire du CRTC.

Natan Obed, membre

Natan Obed est président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, l'organisation nationale qui représente les 65 000 Inuits du Canada. Il est originaire de Nain, la communauté la plus au nord de la région du Nunatsiavut, au Labrador, et il vit maintenant à Ottawa. Il a vécu à Iqaluit, au Nunavut, pendant dix ans, où il a exercé les fonctions de directeur du développement social et culturel pour Nunavut Tunngavik Inc. (NTI), une organisation qui représente les droits des Inuits du Nunavut. Il a consacré sa carrière à collaborer avec des organismes représentant les Inuits afin d'améliorer la santé et le bien-être des Inuits du Canada.

Suromitra Sanatani, membre

Suromitra Sanatani est actuellement présidente intérimaire de Postes Canada et administratrice de Purolator Holdings Ltd et de Travel Alberta. Elle est également membre du Comité d'examen indépendant de RBC Gestion mondiale d'actifs. Elle a siégé à plusieurs autres conseils dans le passé, notamment ceux de l'aéroport international d'Edmonton, de la Société canadienne du sang et comme présidente du conseil du Royal BC Museum. Mme Sanatani a commencé sa carrière dans le domaine du contentieux avant de laisser la pratique du droit en faveur de postes de haute direction dans les secteurs public, privé et à but non lucratif. Elle a été vice-présidente de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pour la Colombie-Britannique et le Yukon et vice-présidente responsable des relations gouvernementales et d'entreprise à Partnerships BC, une société d'État qui se spécialise dans les partenariats entre les secteurs public et privé.

