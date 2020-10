OTTAWA, le 2 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada croit en une représentation dynamique et inclusive au Sénat. Le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat a pour mandat d'assurer une telle représentation. Pour ce faire, il fournit au premier ministre des recommandations fondées sur le mérite, non partisanes et non contraignantes en ce qui concerne les nominations au Sénat, et ce, selon un degré d'intégrité et de collaboration très élevé.

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, a annoncé aujourd'hui la nomination de nouveaux membres et la reconduction du mandat renouvelable d'un an de certains membres au Comité consultatif indépendant.

Voici les membres dont le mandat a été reconduit :

M me Elizabeth Cannon , membre pour l' Alberta , est ingénieure professionnelle et défenseure des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques.

, membre pour l' , est ingénieure professionnelle et défenseure des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques. M me Karen McKenzie , membre pour l' Alberta , est une fière métisse de la Nation crie et présidente de MacKintosh Canada, une entreprise de consultation internationale qui appartient à des Autochtones, et de PeopleBest Canada, une entreprise d'intelligence artificielle.

, membre pour l' , est une fière métisse de la Nation crie et présidente de MacKintosh Canada, une entreprise de consultation internationale qui appartient à des Autochtones, et de PeopleBest Canada, une entreprise d'intelligence artificielle. M me Maria R. Battaglia , membre pour le Québec, est titulaire d'un diplôme de l'Université McGill avec spécialisation en droit civil et en common law, médiatrice familiale accréditée et avocate.

, membre pour le Québec, est titulaire d'un diplôme de l'Université McGill avec spécialisation en droit civil et en common law, médiatrice familiale accréditée et avocate. M. Bruno Marchand , membre pour le Québec, est président-directeur général de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, un organisme philanthropique qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

, membre pour le Québec, est président-directeur général de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, un organisme philanthropique qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion. M me Diane Strand , membre pour le Yukon , est membre des Premières Nations de Champagne et d'Aishihik et propriétaire de Crows Light Consulting.

, membre pour le , est membre des Premières Nations de Champagne et d'Aishihik et propriétaire de Crows Light Consulting. M. Carl Friesen, membre pour le Yukon , est entrepreneur et associé principal et

vice-président de Underhill Geomatics Ltd.

Voici les membres nommés pour un premier mandat :

M. Roger Clinch , membre pour le Nouveau-Brunswick, est consultant en affaires, ancien directeur d'école et ancien maire de Bathurst .

, membre pour le Nouveau-Brunswick, est consultant en affaires, ancien directeur d'école et ancien maire de . M. Pierre-Marcel Desjardins , membre pour le Nouveau-Brunswick, est président du conseil d'administration d'UNI Coopération financière et directeur de l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton .

, membre pour le Nouveau-Brunswick, est président du conseil d'administration d'UNI Coopération financière et directeur de l'École des hautes études publiques de l'Université de . M. Greg Poelzer, membre pour la Saskatchewan , est chercheur, auteur, responsable du programme d'énergie renouvelable dans les communautés autochtones et éloignées et professeur à l'École d'environnement et de développement durable de l'Université de la Saskatchewan .

En juillet 2020, trois membres fédéraux ont été nommés de nouveau au Comité consultatif indépendant, tous pour un mandat renouvelable de deux ans :

M me Huguette Labelle , qui est Compagnon de l'Ordre du Canada , gouverneure émérite de l'Université d' Ottawa et lauréate du Prix pour services insignes de la fonction publique du Canada , continuera à présider le Comité.

, qui est Compagnon de l'Ordre du , gouverneure émérite de l'Université d' et lauréate du Prix pour services insignes de la fonction publique du , le Comité. M me Melissa Blake , ancienne mairesse de Wood Buffalo ( Alberta ).

, ancienne mairesse de Wood Buffalo ( ). L'honorable François Rolland, ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec, médiateur et arbitre.

Les recommandations du Sénat sont formulées selon les critères d'évaluation établis. En tout temps, les Canadiens sont invités à poser leur candidature, s'ils sont admissibles, ou à proposer des candidats pour siéger au Sénat. Les candidatures sont conservées pendant deux ans, et les candidats qualifiés sont invités à poser leur candidature de nouveau.

Ces nominations ont été faites dans le cadre de l'approche rigoureuse du gouvernement du Canada concernant les nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche vise l'inclusion, la parité entre les sexes et l'accessibilité, et reflète la diversité et l'expérience des Canadiens.

Citation

« Je souhaite la bienvenue à ces éminents Canadiens qui vont exercer leurs fonctions au sein du Comité consultatif indépendant et je les remercie d'avoir accepté de siéger à cet important organe. Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la transparence, l'impartialité et la diversité en ce qui concerne les nominations au Sénat. J'invite les Canadiens qualifiés à poser leur candidature au Sénat afin d'aider à façonner notre pays. »

- Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

