Le ministre Lacombe lance le premier appel de projets du Programme pour une jeunesse bien informée

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer le lancement du premier appel de projets du Programme pour une jeunesse bien informée, qui se déroulera jusqu'au 17 décembre 2024. Les organismes à but non lucratif, les coopératives, les entreprises collectives, les organisations autochtones, les cégeps, les universités, les bibliothèques, et les organismes à but lucratif exploitant un média d'information sont invités à y participer.

Les projets proposés doivent s'inscrire dans l'un ou l'autre des deux volets du Programme. Le premier vise à inciter les jeunes au développement de leur pensée critique à l'égard des contenus qui leur sont présentés et le deuxième vise à favoriser la production de contenus d'information journalistiques par les jeunes et/ou destinée à une clientèle jeunesse.

Cofinancé par le ministère de la Culture et des Communications et le Secrétariat à la jeunesse, cet appel de projets permet aux organismes admissibles de recevoir une subvention maximale de 50 000 $ par projet.

Citation

« En tant que ministre et ancien journaliste, je suis fier d'appuyer l'éducation aux médias auprès des jeunes; en effet, c'est à travers l'éducation et la pensée critique que nos citoyens de demain prendront des décisions éclairées pour la suite du monde. La lutte à la désinformation et la production de nouveaux contenus par et pour les jeunes sont d'excellents moyens pour encourager une information de qualité qui les concernent et les touchent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

L'appel de projets 2024-2025 du Programme pour une jeunesse bien informée se déroule du 11 novembre au 17 décembre 2024.

Le Programme répond à l'objectif de soutenir le développement de la pensée critique et l'engagement civique, sous l'axe de la Citoyenneté, dans le Plan d'action jeunesse 2021-2024.

