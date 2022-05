Le ministre Lacombe incapable de justifier les chiffres de son ministère pour le nombre de places manquantes en services de garde

QUÉBEC, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la liste d'attente pour une place en services de garde compte près de 52 000 enfants, le ministre de la Famille est incapable d'expliquer pourquoi son ministère estime à seulement 26 699 le nombre de places manquantes, déplore Mme Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille.

En effet, lors de l'étude des crédits budgétaires 2022-2023 du ministère de la Famille, la députée de Westmount-St-Louis a talonné le ministre Mathieu Lacombe afin qu'il justifie cet écart important entre les deux chiffres, sans succès. De plus, ce dernier estime que son plan qui prévoit la création de 38 000 nouvelles places suffira à éliminer complètement la liste d'attente actuelle.

Mme Maccarone a aussi tenté d'obtenir une réponse claire en exposant des données détaillées pour quelques régions en particulier, où les écarts entre le nombre d'enfants sur la liste d'attente et le nombre estimé de places manquantes étaient les plus grands. Malgré tout, le ministre n'a pas su fournir d'explications logiques et s'est contenté de rappeler les quelques centaines de nouvelles places créées depuis janvier dernier.

« Comment le ministre peut expliquer que son propre ministère estime qu'il manque actuellement moins de 27 000 places en service de garde alors que près de 52 000 familles attendent aujourd'hui même une place en services de garde? Après toutes ses promesses brisées, et maintenant qu'on constate qu'il y a un écart important entre le nombre de familles en attente et les estimés du ministre, personne ne croit sa promesse de compléter le réseau d'ici 2025. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-St-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille

