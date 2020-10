OTTAWA, ON, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement investit davantage dans les mesures visant à lutter contre la COVID-19 et à faire en sorte que les Canadiens et Canadiennes bénéficient du soutien économique dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2020-2021 à la Chambre des communes.

Le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2020-2021 présente les dépenses budgétaires totales de 79,2 milliards de dollars, dont 20,9 milliards de dollars qui seront soumis au vote du Parlement et 58,3 milliards de dollars en dépenses législatives prévues. De ces montants, environ 15 milliards de dollars des besoins votés et 57 milliards de dollars des prévisions législatives additionnelles sont destinés aux mesures d'intervention du gouvernement par suite des conséquences socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 sur la population canadienne et de ses effets sur la santé publique.

Les dépenses votées du présent budget des dépenses pour les interventions d'urgence en raison de la pandémie de COVID-19 visent la recherche médicale, la mise au point de vaccins, l'achat d'équipement de protection individuelle, les fournitures et le matériel médicaux et les mesures économiques en réponse à la pandémie. Ces dernières comprennent notamment le soutien aux petites et moyennes entreprises, les suppléments salariaux pour les travailleurs essentiels, et le financement destiné aux provinces et territoires pour la relance sécuritaire de leur économie et le retour à l'école.

Citation

« Notre gouvernement doit s'assurer que les Canadiens et Canadiennes ont le soutien dont ils ont besoin en cette période de crise et promouvoir la reprise économique et la prospérité dans l'avenir. Pour ce faire, nous investissons dans les soins de santé critiques et appuyons la relance sécuritaire de notre économie. Nos plans de dépenses aideront le Canada à prospérer et à réussir. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Le Budget supplémentaire des dépenses présente de l'information sur les besoins supplémentaires en matière de dépenses qui n'étaient pas suffisamment étoffés au moment du dépôt du Budget principal des dépenses ou qui ont été précisés par la suite pour tenir compte de l'évolution de certains programmes et services.

présente de l'information sur les besoins supplémentaires en matière de dépenses qui n'étaient pas suffisamment étoffés au moment du dépôt du ou qui ont été précisés par la suite pour tenir compte de l'évolution de certains programmes et services. Les dépenses votées sont approuvées chaque année par le Parlement, et l'autorisation donnée par ce dernier pour dépenser des fonds expire à la fin de l'exercice. Les dépenses législatives sont autorisées au moyen de lois précises et indiquées dans le Budget des dépenses à titre d'information.

Le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2020-2021 comprend les dépenses budgétaires prévues de 79,2 milliards de dollars, dont 58,3 milliards de dollars sont déjà autorisés par des lois.

(B) de 2020-2021 comprend les dépenses budgétaires prévues de 79,2 milliards de dollars, dont 58,3 milliards de dollars sont déjà autorisés par des lois. Ce Budget des dépenses comprend aussi de l'information à l'appui des dépenses budgétaires votées de 20,9 milliards de dollars pour un total de 152,8 milliards de dollars en 2020-2021.

Le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2020-2021 est le deuxième des trois documents qui seront présentés au cours de l'exercice.

