Le ministre Jean-Yves Duclos dépose le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement continue d'investir dans les ressources humaines et l'infrastructure partout au pays pour assurer la réussite à long terme du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020 à la Chambre des communes.

Ce budget supplémentaire des dépenses représente les plans de dépenses budgétaires de 3,8 milliards de dollars dans 61 organisations fédérales. Les parlementaires auront la possibilité de procéder au vote de ces affectations de fonds qui visent à fournir d'importants services aux collectivités autochtones, à réaliser des progrès supplémentaires en ce qui concerne les changements climatiques et à appuyer les forces armées du Canada.

Ce budget supplémentaire des dépenses comprend 919,0 millions de dollars pour l'annulation des prêts accordés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis relativement à la négociation des revendications territoriales globales, 588,3 millions de dollars permettant d'améliorer l'accès aux services communautaires de protection de l'enfance, et 232,0 millions de dollars qui serviront à poursuivre l'application du principe de Jordan. Le budget propose aussi la réaffectation de fonds pour bonifier le Fonds dʼurgence pour les vétérans et d'accroitre le soutien au bien-être des vétérans et de leur famille.

Les plans de dépenses prévoient un soutien continu au Fonds d'incitation à l'action pour le climat du Canada qui permettra aux entreprises, aux municipalités, aux universités et aux hôpitaux canadiens de mettre en œuvre des projets de réduction du carbone et d'efficacité énergétique. Ils prévoient également des investissements dans la protection des intérêts nationaux du Canada dans le cadre de la politique de défense « Protection, Sécurité, Engagement », grâce au financement du matériel, de l'infrastructure et de la technologie militaires et de l'aide à l'OTAN et au maintien des opérations de la paix de l'ONU.

Il s'agit du dernier budget supplémentaire des dépenses prévu pour l'exercice 2019-2020, qui reflète les priorités gouvernementales et les mesures énoncées dans le budget de 2019.

Citation

« En tant que pays, et en tant que gouvernement, nous avons la possibilité d'accroître notre prospérité en investissant dans les personnes, les collectivités et les infrastructures au profit de tous les Canadiens. Nos plans de dépenses aideront le Canada à prospérer et à réussir. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

Les faits en bref

C'est au moyen du budget supplémentaire des dépenses que le gouvernement demande des fonds au Parlement au cours de l'exercice.

Le Budget supplémentaire des dépenses de 2019-2020 comprend les dépenses budgétaires prévues de 5,6 milliards de dollars, dont un montant de 1,8 milliard est déjà autorisé en vertu de lois existantes.

comprend les dépenses budgétaires prévues de 5,6 milliards de dollars, dont un montant de 1,8 milliard est déjà autorisé en vertu de lois existantes. Les dépenses prévues sont réparties dans 61 organisations et présentent les plans de dépenses qui visent notamment à appuyer les services d'urgence et les services sociaux pour les Autochtones dans les réserves, à investir dans le matériel militaire et l'infrastructure physique et technologique, à annuler les prêts consentis pour la négociation des revendications territoriales globales et à radier les dettes pour les prêts d'études canadiens irrécouvrables.

Les dépenses totales de ce budget supplémentaire des dépenses représentent une augmentation de 2,9 % des dépenses budgétaires votées pour l'exercice 2019-2020.

