Le ministre Guilbeault prononce la déclaration nationale du Canada à la COP28

Notes d'allocution pour

l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le 9 décembre 2023

Lieu : Kiosque B8 - Théâtre AI Waha

DUBAÏ, Émirats arabes unis

Merci, Monsieur le Président.

Vos Excellences, c'est un plaisir pour moi de présenter les ambitions du Canada pour la COP28.

Quel excellent départ, avec l'adoption d'un fonds pour financer les pertes et dommages liés à la crise climatique!

L'été dernier, la planète entière a vu notre pays brûler.

Un chef pompier de la Colombie-Britannique m'a parlé de ses équipes, qui ont fait face à un danger mortel, pour combattre les feux de forêt dévastateurs.

S'il est vrai que nous avons vécu des feux de forêt historiques, nous ne pouvons malheureusement plus dire que ces catastrophes sont des phénomènes nouveaux.

Ce n'est pas nouveau pour plusieurs personnes dans cette salle - vous sonnez l'alarme depuis des décennies.

En dehors de ces murs, les gens regardent la COP28 avec espoir, mais aussi avec un certain scepticisme.

Nous les entendons!

Chers collègues, le bilan mondial est un rappel à l'ordre.

Tout en reconnaissant les progrès accomplis, nous devons concentrer nos efforts sur les défis à relever.

Nous devons également sortir de notre zone de confort et prendre conscience que nos gestes actuels sont insuffisants pour bâtir un avenir durable.

Ce ne sera pas facile - nous le savons tous.

Le Canada est prêt à passer de la parole aux actes.

Au début de la COP28, nous avons annoncé le plus ambitieux règlement national sur les émissions de méthane provenant de notre secteur pétrolier et gazier. Ce règlement nous permettra d'atteindre et probablement de dépasser notre objectif de réduction des émissions d'au moins 75 p. 100 d'ici 2030.

Jeudi, nous avons annoncé la mise en place d'un système de plafonnement pour toutes les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier - un plafonnement qui garantit des réductions réelles jusqu'à l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Il s'agit du premier plafond d'émissions imposé par un grand pays producteur de pétrole et de gaz au monde.

Chers collègues, pour maintenir réalisable l'objectif de limiter le réchauffement mondial à 1,5 °C, il faut considérer la nature comme notre meilleure alliée. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer que le Canada a l'intention de présenter un projet de loi fédéral sur la responsabilité envers la nature en 2024.

Grâce à ce projet de loi, nous pourrons établir un cadre de responsabilisation conforme à nos engagements relatifs à la biodiversité établis dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Profitons de la présente COP pour favoriser le renforcement mutuel des mesures liées au climat et à la nature.

Je m'engage à collaborer avec vous tous pour faire de la COP28 une COP sur la transition énergétique où nous serons d'accord sur l'élimination progressive de l'exploitation des combustibles fossiles sans mesures d'atténuation et sur la fin des subventions à ce type de combustible.

L'été dernier, le Canada est devenu le premier pays du G20 à respecter son engagement d'éliminer progressivement ces subventions, deux ans avant l'échéance de 2025.

La force de nos partenariats et de notre collaboration définira notre ambition.

C'est pourquoi nous devons augmenter toutes les sources de financement.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, les contributeurs ont probablement atteint l'objectif de 100 milliards de dollars l'an dernier. Mais nous devons continuer d'en faire davantage.

À la COP28, mettons-nous d'accord pour accroître le financement provenant de sources nationales, internationales, publiques et privées, comme nous l'avons fait ensemble l'année dernière pour la protection de la nature lors de la COP15.

L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée.

Je refuse de croire que nos différences vont nous empêcher de maintenir l'objectif de 1,5 °C à portée de main et nous empêcher d'accroître notre résilience et notre capacité d'adaptation.

Ici, à Dubaï, le Canada profitera de toutes les occasions possibles pour établir des partenariats, apprendre et collaborer afin de prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

Je vous remercie.

