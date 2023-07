Les 13 mesures proposées dans la réponse contribueront à faire progresser les priorités de Parcs Canada en matière de gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation du Canada.

GATINEAU, QC, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Les Canadiens sont passionnés par les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation. Les idées et les points de vue des Canadiens sont essentiels pour aider Parcs Canada à s'acquitter de son mandat de protection et de conservation du patrimoine naturel et culturel important, et à favoriser un plus grand rapprochement des visiteurs et des Canadiens avec ces lieux précieux, aujourd'hui et à l'avenir.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a présenté sa réponse aux commentaires reçus lors de la Table ronde du ministre 2023 sur Parcs Canada.

La Table ronde du ministre est un événement national qui a lieu tous les deux ans et qui a pour but de recueillir les avis des Canadiens sur le travail de Parcs Canada. À l'hiver 2023, les Canadiens ont été invités à donner leur avis sur cinq thèmes principaux : le renforcement de l'accessibilité, l'intendance autochtone des lieux patrimoniaux protégés, les corridors écologiques, Parcs Canada et le tourisme, et l'écologisation de Parcs Canada. Parcs Canada a reçu les commentaires de plus de 5 000 participants, dont 125 organisations représentant des partenaires, des détenteurs de droits, des représentants d'organisations autochtones nationales, des intervenants, des groupes en quête d'équité et des milliers de Canadiens de toutes les provinces et de tous les territoires.

La réponse du ministre comprend 13 mesures que Parcs Canada prendra pour renforcer les relations avec les peuples autochtones, écologiser ses opérations, améliorer la connectivité entre les aires protégées, soutenir le développement de possibilités de tourisme diversifié et durable dans tout le pays et veiller à ce que chacun puisse faire l'expérience significative des lieux administrés par Parcs Canada.

Parcs Canada remercie les Canadiens qui ont généreusement donné leurs points de vue dans le cadre de cette mobilisation. L'information détaillée sur ce qui a été entendu et la réponse du ministre se trouvent dans le document Table ronde du ministre 2023 sur Parcs Canada - Rapport et réponse.

« Dans un pays aussi vaste et diversifié que le Canada, la collaboration est absolument essentielle pour relever les défis, tels que la perte de biodiversité et les changements climatiques, qui ont une incidence sur la conservation et la protection du patrimoine naturel et culturel. Ensemble, grâce à des occasions telles que la Table ronde du ministre sur Parcs Canada, nous pouvons créer de nouveaux modèles qui inspirent les Canadiens et le monde entier. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont participé à cette importante mobilisation. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les idées et perspectives précieuses offertes par les Canadiens aident Parcs Canada à s'engager sur la voie d'un avenir durable. La Table ronde du ministre sur Parcs Canada est un forum essentiel qui permet d'entendre les Canadiens sur la manière d'améliorer nos efforts pour entretenir et mettre en valeur les sites historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation dans l'intérêt de tous. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

La Loi sur l'Agence Parcs Canada exige que le ministre convoque une table ronde tous les deux ans afin de demander l'avis des Canadiens sur les questions dont Parcs Canada est responsable. La Table ronde du ministre 2023 s'est tenue en janvier et février 2023 et s'est déroulée sous la forme de séances en personne et virtuelles, d'observations écrites et d'un portail de consultation en ligne.

exige que le ministre convoque une table ronde tous les deux ans afin de demander l'avis des Canadiens sur les questions dont Parcs Canada est responsable. La Table ronde du ministre 2023 s'est tenue en janvier et février s'est déroulée sous la forme de séances en personne et virtuelles, d'observations écrites et d'un portail de consultation en ligne. Au cours des 15 jours de consultation publique par l'intermédiaire de la plateforme d'engagement en ligne, plus de 2 050 personnes ont communiqué, réagi, aimé ou répondu en utilisant les médias sociaux, et 614 idées uniques ont été diffusées. Au total, 125 organisations représentant des partenaires, des détenteurs de droits, des intervenants et des groupes en quête d'équité ont participé à des discussions virtuelles ou en personne, et Parcs Canada a reçu plus de 2 000 observations écrites. Toutes les provinces et tous les territoires ont apporté leur contribution.

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux du patrimoine naturel et culturel qui comprend 47 parcs nationaux, 171 lieux historiques nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.

