Le gouvernement du Canada annonce des mesures prévues dans le budget de 2025 visant à bâtir des communautés fortes

LA MALBAIE, QC, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens et les Canadiennes. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit suivre le rythme. Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Ce budget propose un plan pour donner lieu à des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Cela permettrait d'augmenter le PIB de plus de 3,5 %, soit l'équivalent de plus de 3 500 dollars pour chaque Canadien, ce qui serait bien plus avantageux pour la population canadienne que ce qui lui serait retiré. Dans le cadre de ce plan, le Canada donnera plus à sa population que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui enlever. C'est un plan pour bâtir un Canada fort.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a rencontré des élus, des acteurs des milieux économique et culturel, et des représentants de l'Observatoire de la géosphère de Charlevoix à La Malbaie afin de souligner les investissements du budget de 2025 qui permettront d'appuyer une vaste gamme de projets d'infrastructure et d'aider nos communautés locales à bâtir un Canada fort. Le ministre Guilbeault a fait cette annonce au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national.

Parmi les investissements proposés, un appui de jusqu'à 7,9 millions de dollars est prévu pour l'Espace Hubert-Reeves, un projet de centre d'interprétation scientifique qui sera situé à La Malbaie. Ce projet vise à construire un édifice carboneutre et durable au bénéfice de la communauté charlevoisienne. Il contribuera à créer des activités touristiques originales, à soutenir des institutions scolaires dans la réduction du décrochage scolaire et à améliorer l'accès au monde extérieur. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, qui vise à améliorer les lieux où vivent et se rassemblent les Canadiens et Canadiennes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévoit un investissement de 51 milliards de dollars sur 10 ans, suivi de 3 milliards de dollars par an par la suite, pour revitaliser les infrastructures locales, c'est-à-dire les hôpitaux, les universités et les collèges au service de notre population, les routes et les ponts où circulent nos produits et les réseaux d'aqueduc et de transports en commun essentiels à nos villes. Le programme comprendra les volets suivants :

Le volet provincial et territorial , qui prévoit 17,2 milliards de dollars sur 10 ans à l'appui de projets et de priorités en infrastructures dans les domaines du logement, de la santé et de l'éducation. Cela pourrait comprendre les transports en commun, les collèges et universités, les écoles de médecine et les usines de traitement de l'eau et des eaux usées.

De ce volet, 5 milliards de dollars sur 3 ans seront réservés plus précisément au nouveau Fonds pour les infrastructures dans le domaine de la santé , ce qui permettra d'améliorer les infrastructures dans ce domaine comme les hôpitaux, les salles d'urgence et les centres de soins intensifs.

Le volet de la prestation directe , qui prévoit 6 milliards de dollars à l'appui de projets qui sont importants à l'échelle régionale, de rénovations majeures à des immeubles, de l'adaptation climatique ou des infrastructures communautaires. Par exemple, ce volet pourrait comprendre des projets de production d'énergie propre et de stockage d'énergie, de protection contre les inondations et de création d'espaces communautaires et récréatifs.

Le volet communautaire, qui prévoit 27,8 milliards de dollars pour des routes, des ponts, des réseaux d'aqueduc et des centres communautaires à l'échelle locale, ce qui permettra de répondre aux besoins de base des villes et de favoriser leur croissance.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes servira à bâtir de nouvelles infrastructures afin d'accélérer les travaux et de réduire les coûts. Lorsque les collèges et universités ont des immeubles vétustes, que les hôpitaux débordent et que les réseaux d'aqueduc ne suffisent plus à la tâche, c'est la productivité qui ralentit et les entreprises qui doivent payer plus. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes stimulera l'activité économique, créera de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés et donnera aux investisseurs la confiance dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets autour d'infrastructures publiques fiables.

Ce fonds s'inscrit dans la mission générale du gouvernement consistant à bâtir le pays. Le gouvernement a notamment mis en place le Bureau des grands projets, afin d'accélérer les projets transformateurs dans le domaine de l'énergie, du commerce et du transport au pays, Maisons Canada, pour propulser la construction résidentielle, et l'Agence de l'investissement pour la défense, afin d'accroître notre base industrielle au moyen de ressources et de matériaux canadiens.

Au cours de la dernière année, nous avons observé les limites de l'indépendance économique du Canada. Le budget de 2025 aborde ce défi de front. C'est notre plan pour maîtriser et bâtir l'avenir que nous voulons nous offrir. C'est notre plan pour bâtir un Canada fort.

« Le budget de 2025 est un budget d'investissements et montre un Canada confiant qui prend son propre avenir en main. Pour accomplir cette mission, il sera primordial d'améliorer les infrastructures locales pour offrir aux Canadiens et aux Canadiennes des déplacements plus rapides, de meilleures carrières et des coûts plus bas. Grâce à ce nouvel investissement de plus de 50 milliards de dollars, nous renforçons nos communautés pour bâtir un Canada plus fort. »

‒ Le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada

« Pour bâtir l'économie la plus forte du G7, nous devons construire des infrastructures à une vitesse et à une ampleur jamais vues depuis des générations. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un investissement essentiel pour bâtir le Canada en ciblant les routes, les hôpitaux, les écoles et les aqueducs qui sous-tendent la prospérité de nos collectivités. En construisant ces infrastructures essentielles dans toutes les régions du pays, nous investissons directement dans nos travailleurs et nos entreprises - et nous bâtissons un Canada fort. »

‒ L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Le Canada a toujours été fier de son esprit de bâtisseur. Au fil du temps, les projets d'infrastructure ont permis d'unir notre pays, de renforcer nos régions et de bâtir notre économie. En période d'incertitude, investir dans des projets rassembleurs comme celui d'aujourd'hui à La Malbaie, c'est contribuer à bâtir des communautés fortes et à créer de bons emplois. Notre gouvernement est fier que le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permette notamment de rendre hommage à Hubert Reeves, dont l'héritage scientifique et humaniste continue d'inspirer partout au pays. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Des exemples de projets inclus dans le Budget 2025 qui contribueront à bâtir des communautés fortes grâce à l'amélioration des infrastructures locales sont disponibles ici.

Dans le volet provincial et territorial du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, les provinces et les territoires devront réaliser des investissements égaux à ceux du gouvernement fédéral et veiller à ce que les municipalités soutenues réduisent les redevances d'aménagement et évitent de prélever d'autres droits qui entravent l'offre de logements.

Le Budget 2025 met en œuvre les résultats de l'examen exhaustif des dépenses du gouvernement et prévoit ainsi la modernisation de l'appareil gouvernemental, des gains d'efficacité et de meilleurs résultats et services pour la population canadienne. Le budget prévoit des économies initiales de 60 milliards de dollars sur 5 ans ainsi que des investissements au profit des générations à venir dans les domaines du logement, des infrastructures, de la défense, de la productivité et de la compétitivité. Par la suite, ces investissements stratégiques de capitaux permettront de mobiliser au Canada de nouveaux investissements de l'ordre de 500 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années.

