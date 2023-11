GATINEAU, QC , le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le Canada parvient à infléchir la courbe des émissions qui alimentent les changements climatiques, grâce à un ensemble complet de solutions à l'échelle de l'économie, comme la tarification du carbone, des investissements sans précédent dans l'industrie propre et l'électricité propre, des moyens de transports moins polluants et la réduction des émissions de méthane et des déchets de plastiques, le tout renforcé par de meilleures protections offertes à la nature et la toute première Stratégie nationale d'adaptation pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes. La COP28 représente une occasion unique pour la communauté internationale de se réunir et de se concentrer sur des solutions, et le Canada a de nombreuses choses à proposer.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sera à la tête de la délégation canadienne dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP28, qui se tiendra à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre 2023. Lors de la conférence, le Canada travaillera avec ses partenaires pour accélérer les efforts mondiaux visant à maintenir l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 °C à portée de main et d'éviter les répercussions les plus catastrophiques des changements climatiques.

Tout au long de la COP28, le Canada participera à des négociations, à des réunions bilatérales et à des dialogues portant sur la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation à ses effets sur les populations et les écosystèmes, notamment en accélérant la transition vers les énergies propres. Le Canada travaillera de manière constructive pour intervenir en cas de pertes et de dommages et mettre en œuvre l'objectif mondial sur l'adaptation. Le Canada continuera également à jouer un rôle de premier plan dans la réalisation de l'objectif collectif de 100 milliards de dollars américains de financement international de la lutte contre les changements climatiques, en appelant les contributeurs à tenir leurs promesses respectives. Nous travaillerons avec nos partenaires sur un nouvel objectif de financement de la lutte contre les changements climatiques pour 2025 et au-delà, et nous déterminerons les moyens de mieux mobiliser les capitaux privés en faveur des solutions climatiques. Grâce à ce premier bilan mondial, le Canada, en coordination avec ses partenaires, s'efforcera de cerner les mesures concrètes que tous les pays peuvent prendre pour mieux harmoniser l'action climatique mondiale avec les objectifs à long terme de l'Accord de Paris.

Le Canada joue un double rôle lors de la COP28, en plus de sa mobilisation constructive habituelle. À la demande du président de la COP28, le ministre Guilbeault s'est associé à Yasmine Fouad, ministre de l'Environnement de l'Égypte, pour coanimer les discussions sur les moyens de mise en œuvre - les ressources, politiques et les mesures que les pays et les intervenants doivent entreprendre pour atteindre les objectifs énoncés dans l'Accord de Paris. Ces moyens comprennent notamment le soutien financier, le transfert de technologie et le renforcement des capacités qui permettent aux pays de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer leur résilience aux changements climatiques. Le bilan mondial permettra d'évaluer si ces moyens de mise en œuvre sont suffisants et efficaces en vue de faire progresser la lutte contre le réchauffement climatique.

Lors de la COP28, le ministre Guilbeault devrait participer à plusieurs événements, notamment les suivants :

En tant que coprésident de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, il se joindra aux pays pour lancer un appel à l'action en faveur de l'élimination progressive du charbon.

La réunion ministérielle au sujet de l'engagement mondial sur le méthane mettra en lumière les efforts internationaux en matière de réduction des émissions de méthane et présentera les mesures nationales prises par le Canada.

Séance ministérielle avec la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples afin de présenter les efforts déployés dans la conservation, la protection et la restauration d'au moins 30 p. 100 des terres et 30 p. 100 des océans d'ici 2030.

Reconnaître les nouveaux pays qui ont adhéré au Défi mondial sur la tarification du carbone du Canada, dont l'objectif est de tripler la couverture des mécanismes de tarification du carbone partout dans le monde en vue d'atteindre 60 p. 100 des émissions mondiales d'ici 2030.

Il y aura le Pavillon du Canada à la conférence, qui présentera une approche pancanadienne de l'action climatique et du leadership sur la scène internationale. Le Pavillon servira de centre de réseautage, de mobilisation des intervenants et d'événements organisés par des représentants des provinces et des territoires, des peuples autochtones, des femmes, des jeunes et de la société civile.



Menée par le ministre Guilbeault, la délégation canadienne comprend Catherine Stewart, ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, Michael Bonser, négociateur en chef du Canada pour le climat, et Jean-François Tremblay, sous-ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Le Canada reconnaît l'importance de la coordination entre tous les ordres de gouvernement et la nécessité d'assurer une délégation inclusive qui tient compte des diverses perspectives. La délégation de la COP28 comprendra également des parlementaires, des représentants nationaux des populations autochtones, des organisations de la société civile et des jeunes, des entreprises, des syndicats, ainsi que la plupart des provinces et territoires.

Alors que le monde est témoin de changements climatiques rapides, cette décennie d'action est plus cruciale que jamais. Le Canada est encouragé par la vision positive et ambitieuse de la présidence de la COP28 et collaborera avec ses partenaires internationaux pour obtenir des résultats ambitieux à Dubaï.

« Chaque COP représente une occasion unique pour l'humanité de faire progresser la lutte contre les changements climatiques. La COP28 est la prochaine étape importante dans le cadre de nos efforts collectifs afin de faire progresser la sécurité humaine, la prospérité économique, la santé et le bien-être de notre planète. Alors que le monde se réunit à Dubaï pour évaluer les progrès accomplis jusqu'à présent, nous reconnaissons qu'il reste encore des défis à relever. Nous pouvons nous réjouir des progrès constants que nous accomplissons chaque année et de la certitude que nous avons les solutions, si seulement nous conservons la volonté et la conviction de les mettre en œuvre avec la rapidité et l'engagement requis. Ensemble, nous façonnerons un avenir radieux pour notre planète et les générations futures ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

La COP28 est la 28 e Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), une conférence annuelle visant à coordonner les efforts internationaux pour lutter contre les changements climatiques et à examiner les progrès et la mise en œuvre de la CCNUCC.

La COP28 devrait déboucher sur plusieurs résultats importants, notamment une décision historique dans le cadre du premier bilan mondial. Le bilan mondial est un processus multilatéral et quinquennal qui permet d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris et définir ce que les pays et les autres acteurs feront au cours des trois à cinq prochaines années afin d'accroître l'ambition climatique à l'échelle mondiale, conformément aux objectifs à long terme de l'Accord.

Le Canada a fait preuve de leadership sur le plan du financement international de la lutte contre les changements climatiques en offrant un financement aux pays en développement dans le cadre de ses engagements de 5,3 milliards de dollars, et en codirigeant avec l'Allemagne les efforts visant à démontrer les progrès réalisés à l'échelle mondiale pour atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars américains de financement annuel. Il s'agit notamment de codiriger le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques de 2021, le rapport d'étape de 2022 et la publication d'une lettre commune pour démontrer les progrès accomplis vers l'atteinte de l'objectif de 100 milliards de dollars américains en 2023.

aux pays en développement dans le cadre de ses engagements de 5,3 milliards de dollars, et en codirigeant avec l'Allemagne les efforts visant à démontrer les progrès réalisés à l'échelle mondiale pour atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars américains de financement annuel. Il s'agit notamment de codiriger le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques de 2021, le rapport d'étape de la publication d'une lettre commune pour démontrer les progrès accomplis vers l'atteinte de l'objectif de 100 milliards de dollars américains en 2023. Le 16 novembre, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié deux rapports thématiques intitulés « Scaling up the Mobilization of Private Finance for Climate Action (en anglais seulement, Intensifier la mobilisation des financements privés de la lutte contre les changements climatiques) » et « Scaling up Adaptation in Developing Countries (en anglais seulement, Intensifier le financement de l'adaptation dans les pays en développement) », ainsi que des données portant sur les financements climatiques fournis et mobilisés par les contributeurs en 2021. Les rapports montrent que le Canada et d'autres contributeurs ont collectivement fourni et mobilisé quelque 89,6 milliards de dollars américains de financement en 2021. Cela représente une augmentation importante par rapport aux 83,3 milliards de dollars américains en financement mobilisés en 2020, ainsi qu'une amélioration de la trajectoire pour atteindre l'objectif en 2023, initialement défini dans le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques.

(en anglais seulement, Intensifier la mobilisation des financements privés de la lutte contre les changements climatiques) » et « (en anglais seulement, Intensifier le financement de l'adaptation dans les pays en développement) », ainsi que des données portant sur les financements climatiques et mobilisés par les contributeurs en 2021. Les rapports montrent que le Canada et d'autres contributeurs ont collectivement fourni et mobilisé quelque 89,6 milliards de dollars américains de financement en 2021. Cela représente une augmentation importante par rapport aux 83,3 milliards de dollars américains en financement mobilisés en 2020, ainsi qu'une amélioration de la trajectoire pour atteindre l'objectif en 2023, initialement défini dans le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques. Avant la conférence, le ministre a réuni les pays du monde en vue de publier une lettre ouverte (en anglais seulement) au président désigné de la COP28 des Émirats arabes unis afin d'appeler à accroître les mesures visant à éliminer progressivement le charbon à l'échelle mondiale.

des Émirats arabes unis afin d'appeler à accroître les mesures visant à éliminer progressivement le charbon à l'échelle mondiale. Depuis la tenue de la COP27 en 2022, le Canada a réalisé d'importants progrès dans l'action climatique au pays :

tenue de la en 2022, le Canada a réalisé d'importants progrès dans l'action climatique au pays : Il a coorganisé la COP15 , la 15 e Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, sous la présidence chinoise à Montréal, en décembre 2022.

, la 15 Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, sous la présidence chinoise à Montréal, en décembre 2022.

Il travaille à renforcer la tarification de la pollution par le carbone à l'échelle nationale tout en remettant aux Canadiens tous les produits recueillis, de sorte que la plupart des familles touchent plus d'argent qu'elles n'en déboursent.



Il veut éliminer les subventions inefficaces aux combustibles fossiles d'ici la fin de 2023, faisant du Canada le premier pays du G20 à publier un guide analytique rigoureux afin de respecter son engagement et d'appuyer la prise de mesures de façon transparente.



Il souhaite bâtir un réseau électrique propre d'ici 2035 par des investissements importants et de nouveaux projets de règlement.



Il veut développer une chaîne d'approvisionnement canadienne en véhicules électriques de premier ordre sur le plan mondial et s'assurer que, d'ici 2035, tous les nouveaux véhicules légers vendus au Canada sont à émission zéro.



Il accroît son ambition à l'égard du méthane; le Canada est d'ailleurs en voie de réduire ses émissions nationales de méthane de plus de 35 p. 100 d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020, notamment grâce à son objectif de réduire d'au moins 75 p. 100 le méthane provenant de son secteur pétrolier et gazier d'ici 2030.



Il s'engage à verser 450 millions de dollars pour la deuxième reconstitution du Fonds vert pour le climat, et annonce sa contribution de 350 millions de dollars pour le Fonds-cadre mondial pour la biodiversité.

