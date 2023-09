NEW YORK, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Cet été, de nombreux Canadiens ont dû composer avec la dure réalité des changements climatiques. Le Canada travaille avec ses partenaires internationaux à accroître l'ambition sur des enjeux liés au climat et à la biodiversité, tout en venant en aide aux populations touchées, tant au pays qu'ailleurs sur la planète.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, en compagnie de Catherine Stewart, ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, était à New York cette semaine pour participer à des réunions et à des activités en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Au programme figurait également le Sommet sur l'ambition climatique des Nations Unies qui s'est tenu le 20 septembre. Le premier ministre Trudeau y a été invité à prendre la parole, privilège accordé à un groupe restreint de pays, afin de livrer un message sur l'urgence d'agir.

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre Guilbeault ont joint leur voix à celles d'autres partenaires internationaux pour faire reconnaître que la tarification de la pollution par le carbone est une politique cruciale pour accélérer l'action climatique mondiale et la décarbonation, et ils ont accueilli de nouveaux membres qui ont accepté de relever le Défi mondial sur la tarification du carbone. Dans le cadre de ce défi, des pays du monde entier affirment leur engagement à mettre un prix sur le carbone et à travailler ensemble pour venir en aide aux pays en développement, compte tenu des défis uniques qu'ils doivent surmonter pour lutter contre les changements climatiques.

De plus, l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, coprésidée par le Canada et le Royaume-Uni, a accueilli la Colombie et le Panama en tant que nouveaux membres, qui s'ajoutent aux plus de 165 pays membres qui se sont engagés à soutenir la transition énergétique et à mettre fin au financement de la production d'électricité à partir du charbon sans dispositif d'atténuation. Le ministre a participé à une table ronde de haut niveau organisée par l'Alliance, Bloomberg Philanthropies et Mark Carney, en sa qualité de coprésident de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, pour plaider en faveur d'approches visant à accélérer l'élimination progressive des émissions des centrales au charbon à l'échelle mondiale.

Par ailleurs, lors d'une séance de grande envergure organisée par le Global Methane Hub et Google.org, l'ambassadrice du Canada pour les changements climatiques a annoncé, au nom du ministre Guilbeault, que le Canada dépassera son objectif de réduire d'au moins 75 p. 100 les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2030. Le Canada a également fait le point sur les résultats des consultations sur le cadre réglementaire visant les émissions de méthane du secteur en question et a présenté les domaines d'intervention envisagés pour le projet de règlement canadien, qui sera publié au cours des prochains mois. Afin de guider les prochaines étapes du Canada pour aider d'autres pays à réduire leurs émissions de méthane, le Canada a été désigné comme étant l'un des champions de l'engagement mondial sur le méthane. Les champions stimuleront les efforts mondiaux de réduction des émissions provenant de secteurs clés comme l'agriculture, le pétrole et le gaz, et les déchets.

En marge de ces événements, le Canada a annoncé un montant de 6 millions de dollars dans le cadre de sa contribution au financement climatique de 5,3 milliards de dollars afin d'aider les pays vulnérables à atténuer les changements climatiques et à s'y adapter en appuyant la décarbonation, l'amélioration de la sécurité alimentaire et une meilleure préparation aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Le ministre Guilbeault a également participé à des consultations pour préparer la COP28 qui se tiendra bientôt à Dubaï. Lors de la consultation ministérielle sur le premier bilan mondial, le ministre Guilbeault, fort de son tout nouveau rôle de cofacilitateur, a exprimé sa détermination à travailler avec la ministre égyptienne Fouad afin d'obtenir des résultats ambitieux sur les questions du financement et du soutien, c'est-à-dire les moyens de mise en œuvre. En prévision de la COP28, il a également participé à une consultation ministérielle sur les pertes et les dommages, au cours de laquelle il a travaillé avec ses homologues à tracer la voie à suivre pour concrétiser la décision prise à la COP27 d'améliorer et d'accroître le soutien offert à ceux qui sont les plus vulnérables face aux impacts des changements climatiques.

Toujours lors de son passage à New York, le ministre Guilbeault a insisté sur l'importance de mobiliser les jeunes. Il s'est entretenu avec des étudiants et des professeurs du Center on Global Energy Policy de l'Université Columbia, où il a souligné les efforts déployés par le Canada pour relever les défis posés par les changements climatiques. Il a également eu l'occasion d'entendre les réflexions de membres du Conseil des jeunes sur l'environnement et les changements climatiques qui s'étaient rendus à New York et qui ont discuté de l'importance de faire participer les jeunes à l'élaboration des politiques climatiques canadiennes.

Le ministre a aussi participé à la séance de haut niveau sur la nature et les peuples axée sur le thème « passer de l'ambition à l'action », où il a souligné les réalisations du Canada afin de contrer l'appauvrissement de la biodiversité. Le Canada a eu l'honneur d'accueillir le monde entier dans le cadre de la COP15 sur la biodiversité en décembre 2022, ainsi que cet été lors de la toute première réunion ministérielle sur la nature. Le Canada est déterminé à mettre en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, et il a été le premier pays à contribuer au Fonds-cadre mondial pour la biodiversité, en y investissant 200 millions de dollars. Le Canada est également ravi d'avoir lancé le Réseau des champions de la nature qui a été annoncé récemment. Le ministre a également fait part de l'intention du Canada de signer l'accord des Nations Unies sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les eaux internationales, que le Canada a contribué à faire adopter à New York le 19 juin 2023.

Lors de la troisième réunion ministérielle de la Coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique, le ministre Guilbeault a fait part des attentes ambitieuses du Canada à l'égard des travaux visant l'adoption d'un accord international juridiquement contraignant sur la pollution plastique. Le Canada accueillera la quatrième séance du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique (CIN-4) en avril 2024, à Ottawa, qui représente une étape cruciale vers un accord mondial visant à mettre fin à ce type de pollution.

Il est essentiel de prendre des mesures énergiques à l'échelle nationale pour appuyer une action crédible sur la scène mondiale. Pendant son séjour à New York, le ministre Guilbeault a montré que le Canada collabore avec ses partenaires et prend les mesures nécessaires pour s'attaquer à la triple crise des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la pollution.

« Pour que la planète soit un lieu sûr et dynamique pour les générations à venir, il faut des actions musclées dès maintenant. Cette semaine, à New York, les acteurs internationaux ont clairement manifesté le désir de continuer de travailler ensemble pour relever les défis auxquels le monde est confronté en raison des changements climatiques, du déclin de la biodiversité et de la pollution. J'ai hâte de poursuivre sur cette lancée cet automne en prévision de la COP28. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Au cours de son séjour à New York , le ministre Guilbeault a eu des réunions bilatérales avec les personnes suivantes : Marina Silva , ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Brésil; Yasmine Fouad , ministre de l'Environnement de l'Égypte; Jennifer Morgan , secrétaire d'État et envoyée spéciale de l'Allemagne pour l'action climatique internationale; Han Wha-Jin , ministre de l'Environnement de la Corée du Sud; Son Excellence Sultan Ahmed al-Jaber, président désigné de la COP28 et envoyé spécial des Émirats arabes unis pour les changements climatiques; Sue Biniaz , envoyée spéciale adjointe pour le climat des États-Unis d'Amérique.

, le ministre Guilbeault a eu des réunions bilatérales avec les personnes suivantes : En 2021, le Canada a signé l'engagement mondial sur le méthane. Le mouvement pour réduire ce type d'émissions prend de l'ampleur : plus de 150 pays ont signé l'engagement. Les pays signataires s'engagent à atteindre un objectif collectif de réduction des émissions de méthane provenant des activités humaines d'au moins 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030.

L'élimination progressive du charbon est clairement l'une des étapes les plus importantes pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris . Cette année, à la COP28 , les pays ont l'occasion d'aller plus loin et de prendre un engagement clair pour accélérer les efforts visant à éliminer progressivement les émissions de la production d'électricité à partir du charbon une fois pour toutes.

. Cette année, à la , les pays ont l'occasion d'aller plus loin et de prendre un engagement clair pour accélérer les efforts visant à éliminer progressivement les émissions de la production d'électricité à partir du charbon une fois pour toutes. Les deux projets visés par l'annonce de la contribution financière de 6 millions de dollars pour l'action climatique sont les suivants : une somme de 5 millions de dollars sera octroyée à l'Initiative d'adaptation pour l'Afrique afin de soutenir l'accélérateur de sécurité alimentaire, qui vise à renforcer la résilience du système alimentaire en Afrique; un montant d'un million de dollars ira au mécanisme de financement des observations systématiques, un partenariat créé conjointement par l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, afin de soutenir la mise au point de systèmes d'alerte précoce dans les pays en développement et les petits États insulaires en développement, ce qui renforcera la résilience des populations les plus vulnérables.

En 2021, le Canada a doublé sa contribution au financement international de la lutte contre les changements climatiques, la faisant passer à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans, et il respecte cet engagement. La contribution totale du Canada est d'ailleurs supérieure à son engagement officiel à l'égard du financement de l'action climatique et comprend du soutien financier aux crédits à l'exportation, des contributions de base aux banques multilatérales de développement, du financement privé obtenu à partir d'investissements publics, de l'aide de FinDev Canada et d'autres aides internationales dotées d'un volet axé sur les changements climatiques.

