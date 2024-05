TURIN, Italie , le 1er mai 2024 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a représenté le Canada à la réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement qui s'est tenue cette année à Turin, en Italie, du 28 au 30 avril.

En collaboration étroite avec les partenaires du G7 pour faire avancer les grandes priorités en matière de climat, d'environnement et de biodiversité, le ministre Guilbeault a souligné l'importance de poursuivre la transition vers une énergie plus propre de manière à créer des possibilités économiques tout en garantissant un avenir énergétique durable, résistant aux changements climatiques et respectueux de la nature, qui est abordable et inclusif.

S'appuyant sur la dynamique de la COP28 tenue à Dubaï, les ministres ont décidé de prendre des mesures concrètes supplémentaires pour lutter contre les changements climatiques. Plus précisément, le Canada a mené les efforts pour que le G7 s'engage à éliminer progressivement la production existante d'électricité à partir du charbon sans dispositif d'atténuation au cours de la première moitié des années 2030. C'est la première fois que le G7 s'accorde sur un tel calendrier. Les ministres ont également convenu d'un objectif mondial visant à augmenter le stockage de l'énergie dans le secteur de l'électricité pour atteindre 1 500 GW en 2030, soit six fois plus qu'en 2022.

Le Canada a également travaillé d'arrache-pied pour faire progresser l'engagement du G7 à supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles inefficaces. Tous les pays sont tenus de présenter un rapport d'étape en 2025, lorsque le Canada assurera la présidence du G7.

Les ministres ont examiné l'importance de l'énergie propre et des minéraux essentiels pour atteindre les objectifs communs en matière de sécurité énergétique et de transition. Le Canada a souligné l'importance de signaux de marché forts et de politiques qui valorisent des normes environnementales élevées, et a présenté la contribution que nos minéraux essentiels et nos ressources naturelles à faible teneur en carbone peuvent apporter pour garantir des chaînes d'approvisionnement sûres pour les technologies propres.

Les pays du G7 ont condamné ensemble les attaques directes de la Russie contre la production d'électricité et le réseau électrique de l'Ukraine, et se sont engagés à aider l'Ukraine à réparer et à restaurer ses infrastructures énergétiques et environnementales essentielles.

Alors que les négociations de la CIN-4 pour parvenir à un traité international sur les plastiques se terminaient simultanément à Ottawa, le ministre Guilbeault a travaillé avec les pays du G7 pour créer un élan en faveur de mesures robustes pour réduire la pollution plastique qui affecte notre santé et qui jonche les océans et l'environnement. Le leadership du G7 restera essentiel pour obtenir un accord juridiquement contraignant d'ici la fin de 2024.

Le Canada est venu au G7 pour obtenir des engagements forts en faveur de la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, convenu lors de la COP15 qui s'est déroulée au Canada en 2022. Dans la perspective de la COP16 qui se tiendra plus tard dans l'année, le Canada a demandé au G7 de faire preuve d'ambition en ce qui concerne la mise en œuvre du cadre. Les ministres du G7 ont affirmé leur engagement à déterminer les subventions nuisibles à la biodiversité d'ici 2025 et à les réduire d'au moins 500 milliards de dollars par an d'ici 2030.

Au sujet des changements climatiques et de la transition énergétique, le Canada :

a encouragé les autres pays à respecter leur engagement du G20 et à suivre l'exemple du Canada pour ce qui est de l'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles inefficaces d'ici 2025, tout en demandant une collaboration et une transparence accrues;

a fait la promotion du rôle essentiel que joue la tarification du carbone dans la réduction des émissions et la création de possibilités de croissance propre;

a plaidé en faveur d'une approche de financement climatique du G7 qui mobilise des fonds de toutes les sources afin de soutenir l'action climatique dans les pays en développement, alors que tous les pays prévoient de s'entendre sur un nouvel objectif de financement climatique lors de la COP29 ;

; a souligné le rôle central de l'énergie propre et abordable dans la réduction des émissions et le renforcement de la sécurité énergétique;

a reconnu l'importance de continuer à investir dans l'innovation en matière de technologies propres, notamment pour la gestion du carbone, les combustibles propres et le nucléaire;

a encouragé la collaboration pour sécuriser des chaînes d'approvisionnement en énergie propre, y compris par le développement élargi et responsable des minéraux critiques.

Au sujet de la perte de biodiversité et de la pollution, le Canada :

a plaidé en faveur d'un soutien fort de la part du G7 lors des négociations de la CIN-4 qui ont eu lieu au Canada, et a obtenu un engagement robuste de la part des membres en vue de travailler ensemble pour en arriver, d'ici la fin de l'année, à un accord mondial ambitieux et inclusif pour mettre fin à la pollution plastique;

a obtenu un engagement de la part du G7 de poursuivre la mise en œuvre rapide, complète et efficace du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et d'atteindre l'ensemble des cibles et objectifs, tout en reconnaissant que les mesures prises à l'échelle mondiale pour la biodiversité sont impératives tant sur le plan économique qu'environnemental. Le Canada a souligné que les mesures en faveur de la biodiversité doivent être prises en partenariat complet avec les peuples autochtones;

a souligné que les mesures en faveur de la biodiversité doivent être prises en partenariat complet avec les peuples autochtones; a souligné le rôle clé que le G7 peut jouer pour combler le déficit de financement de la biodiversité à l'échelle mondiale, qui s'élève à 700 milliards de dollars américains par année, en continuant d'accroître substantiellement les fonds pour la nature, de toutes les sources, et en prenant des mesures urgentes pour déterminer, réorienter, supprimer, éliminer progressivement ou réformer les subventions qui nuisent à la nature;

a reconnu le lancement d'une nouvelle coalition du G7 sur l'eau et a approuvé une déclaration sur la mise en œuvre du nouvel accord sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les eaux internationales.

Le Canada a travaillé dur pour veiller à ce que les engagements du G7 contribuent à relever les défis auxquels sont confrontés les Canadiens aujourd'hui. Ces efforts reconnaissent la nécessité d'améliorer les possibilités économiques tout en garantissant un avenir énergétique durable, résistant aux changements climatiques et respectueux de la nature, qui est abordable et inclusif. Cela servira de base solide sur laquelle le Canada pourra s'appuyer lorsqu'il assumera la présidence du G7 en 2025.

« Les Canadiens relèvent le défi et œuvrent à l'échelle mondiale en faveur d'une action urgente et ambitieuse. Plus tard, il sera trop tard. Alors que nous nous préparons aux réunions du G20, de la COP16 et de la COP29, ainsi qu'à la conclusion attendue des négociations en vue d'un nouvel accord mondial sur la pollution plastique d'ici la fin de l'année, le leadership du G7 est essentiel pour accélérer le rythme des mesures nécessaires à l'atteinte de nos objectifs liés au climat, à la biodiversité et à la pollution. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Avec ses partenaires du G7, le Canada ouvre la voie et stimule l'innovation en mettant en place des chaînes d'approvisionnement sûres qui atteignent nos objectifs collectifs en matière de sécurité et de transition énergétiques. Le Canada prend des mesures ambitieuses tout en se positionnant comme un fournisseur mondial fiable et de choix pour les technologies propres, l'énergie, les ressources et les minéraux critiques. Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec des partenaires mondiaux, tout en construisant un avenir plus prospère et plus durable pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

La réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement en 2024 sera suivie par le sommet des dirigeants du G7, qui se tiendra du 13 au 15 juin dans la région des Pouilles, en Italie. Cette rencontre devrait également mettre l'accent sur les questions énergétiques, qui sont étroitement liées au climat et à l'environnement.

Le Canada et ses partenaires du G7 ont convenu de lancer plusieurs nouvelles initiatives en vue de faire progresser les efforts déployés sur des enjeux clés relatifs au climat et à l'environnement, notamment : Un centre d'accélération de l'adaptation chargé de coordonner les efforts visant à mettre en œuvre des mesures d'adaptation accélérées dans les pays en développement; Une coalition du G7 sur l'eau visant à cerner des stratégies et des objectifs communs et à catalyser des ambitions et des priorités communes pour contribuer au programme mondial d'action pour l'eau; Un centre du G7 sur les terres et la désertification pour promouvoir des initiatives d'utilisation durable des terres en Afrique et dans le bassin méditerranéen; Une déclaration du G7 concernant l'accord des Nations Unies sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les eaux internationales, qui appelle à la ratification et à la mise en œuvre rapides du traité et s'engage à soutenir les pays en développement dans cette démarche.

et ses partenaires du G7 ont convenu de lancer plusieurs nouvelles initiatives en vue de faire progresser les efforts déployés sur des enjeux clés relatifs au climat et à l'environnement, notamment : Dans le cadre de cette réunion du G7, le ministre Guilbeault a tenu des rencontres bilatérales avec les personnes suivantes :

Selwin Hart , conseiller spécial des Nations Unies et sous-secrétaire général pour l'action climatique; Gilberton Fratin , ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique; Mukhtar Babayev , président de la COP29 et ministre azerbaïdjanais de l'Écologie et des Ressources naturelles; Sue Biniaz , envoyée spéciale adjointe principale des États-Unis pour le climat; Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche; Shintaro Ito , ministre japonais de l'Environnement; Marina Silva , ministre brésilienne de l'Environnement; Wopke Hoekstra, commissaire européen à l'Action pour le climat; Fatih Birol , directeur général de l'Agence internationale de l'énergie; Simon Stiell , secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC); Ken Saitō, ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie.

Le ministre Guilbeault a organisé des tables rondes à Turin avec des organisations environnementales italiennes et internationales, y compris ECCO, un groupe de réflexion italien indépendant sur les changements climatiques, et des acteurs clés du secteur privé italien afin de recenser les nouvelles possibilités économiques susceptibles de découler de la transition vers l'énergie propre.

avec des organisations environnementales italiennes et internationales, y compris ECCO, un groupe de réflexion italien indépendant sur les changements climatiques, et des acteurs clés du secteur privé italien afin de recenser les nouvelles possibilités économiques susceptibles de découler de la transition vers l'énergie propre. Le Canada et l'Italie se sont engagés à établir la feuille de route Canada-Italie pour une coopération améliorée, ayant pour but de mettre de l'avant des plans ambitieux et concrets qui guideront leur collaboration des trois à cinq prochaines années dans des dossiers prioritaires tels que la sécurité énergétique et la transition vers un avenir axé sur l'énergie durable, les changements climatiques et la biodiversité, la migration, la croissance économique durable ainsi que la recherche et l'innovation, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle.

et l'Italie se sont engagés à établir la feuille de route Canada-Italie pour une coopération améliorée, ayant pour but de mettre de l'avant des plans ambitieux et concrets qui guideront leur collaboration des trois à cinq prochaines années dans des dossiers prioritaires tels que la sécurité énergétique et la transition vers un avenir axé sur l'énergie durable, les changements climatiques et la biodiversité, la migration, la croissance économique durable ainsi que la recherche et l'innovation, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le Canada a accueilli la quatrième des cinq séances prévues du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-4) à Ottawa , en Ontario , du 23 au 29 avril 2024. Ce comité a pour objectif d'élaborer un accord international juridiquement contraignant sur la pollution plastique d'ici à la fin de 2024.

a accueilli la quatrième des cinq séances prévues du Comité intergouvernemental de négociation (CIN-4) à , en , du 23 au 29 avril 2024. Ce comité a pour objectif d'élaborer un accord international juridiquement contraignant sur la pollution plastique d'ici à la fin de 2024. À la suite de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15) qui s'est tenue à Montréal, au Québec, en décembre 2022, le Canada a été le premier pays à contribuer au Fonds-cadre mondial pour la biodiversité, à hauteur de 200 millions de dollars, dans le cadre de son engagement à mettre en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

qui s'est tenue à Montréal, au Québec, en décembre 2022, le Canada a été le premier pays à contribuer au Fonds-cadre mondial pour la biodiversité, à hauteur de 200 millions de dollars, dans le cadre de son engagement à mettre en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Le Canada a également lancé le Réseau des champions de la nature en août 2023 lors de la toute première réunion ministérielle sur la nature qui s'est tenue à Squamish , en Colombie-Britannique.

