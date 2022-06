BAIE DES ATOCAS, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - La conservation et la restauration de la nature sont essentielles pour réduire les impacts d'un climat changeant et assurer un environnement sain à la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 5,6 millions de dollars sur trois ans dans un partenariat avec Canards Illimités Canada. Cet investissement réduira les émissions de gaz à effet de serre en augmentant les efforts de conservation de la biodiversité dans les terres humides et les milieux côtiers méridionaux au pays dans les six provinces de l'Est du Canada, de l'Ontario à Terre-Neuve-et-Labrador.

Canards Illimités Canada utilisera les fonds pour restaurer et conserver des habitats de terres humides et des milieux secs dégradés, acquérir des habitats qui risquent fort d'être perdus en raison d'un changement d'utilisation des terres et acquérir des habitats pour permettre la migration intérieure vers des habitats de marais salés côtiers. Ce projet visera jusqu'à 15 espèces en péril inscrites à la Loi sur les espèces en péril. Parmi ces 15 espèces, on compte la tortue mouchetée, le Petit Blongios, le Moucherolle à côtés olive, le Goglu des prés, la Paruline du Canada et le saumon atlantique (population de l'intérieur de la baie de Fundy). Ce projet protégera également de façon permanente des habitats de terres humides et de milieux secs afin d'assurer le stockage à long terme d'une grande quantité de carbone, car les milieux humides sont reconnus comme étant des puits de carbone particulièrement efficaces.

Le ministre Guilbeault a fait cette annonce en compagnie de Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell, sur une propriété de Canards Illimités Canada d'une superficie de 780 hectares, située dans la baie des Atocas, en Ontario, qui abrite l'une des plus grandes populations de Goglus des prés de l'Est du Canada. En plus d'être le lieu de restauration de plus de 200 bassins de terres humides, le site est géré de façon à procurer des avantages aux espèces sauvages et à l'agriculture. Des prairies sont utilisées pour faire paître du bétail, dans le but de créer des habitats sains pour diverses espèces en péril, dont le Goglu des prés, une espèce menacée. Le site a également servi de station de recherche sur le potentiel des milieux humides restaurés pour capter le carbone. Le projet de la baie des Atocas est un bel exemple des avantages sociétaux et des services écosystémiques résultant des efforts considérables déployés par Canards Illimités partout au Canada pour améliorer les terres humides, les marais et les zones côtières.

Le projet, l'un des quatre projets menés avec Canards Illimités au Canada par l'entremise du présent programme de financement, est géré par Canards Illimités Canada dans le cadre de sa contribution au Plan conjoint des habitats de l'Est, auquel participent des partenaires actifs dans les six provinces de l'Est du Canada. Ces derniers collaborent afin de conserver des régions côtières d'eau douce et d'eau salée prioritaires qui sont grandement utilisées par la sauvagine et d'autres espèces d'oiseaux migrateurs.

Le projet a été financé grâce au Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, un fonds doté de 631 millions de dollars répartis sur dix ans destinés à des projets visant à restaurer et à améliorer des milieux humides, des tourbières et des prairies afin de capter et de stocker du carbone.

« Canards Illimités Canada est un partenaire très important dans nos efforts visant à protéger et à restaurer la nature à l'échelle du Canada. La propriété de Canards Illimités située dans la baie des Atocas est un excellent exemple du genre de remise en état de milieux humides que nous espérons reproduire dans des habitats partout dans l'Est du Canada grâce au financement que nous annonçons aujourd'hui. Des projets de restauration des terres humides comme celui-ci sont une bonne chose pour les Canadiens, car ils appuient notre lutte contre les changements climatiques, tout en conférant aux milieux naturels situés près de nos collectivités les meilleures chances de prospérer. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le travail que Canards Illimités a accompli à la baie des Atocas est un exemple bien concret de la valeur que représente la conservation de la nature. Grâce à ce travail, nous disposons d'un refuge essentiel à la survie de magnifiques et importantes espèces, et nous contribuons à la lutte contre les changements climatiques. Canards Illimités Canada est un excellent partenaire pour appuyer les ambitieux objectifs de notre gouvernement en matière de protection de la nature. »

- Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell

« Des programmes comme le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature jouent un rôle essentiel alors que nous augmentons nos efforts de conservation et de restauration afin de soutenir des résultats positifs pour les espèces sauvages et les collectivités. Notre partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada a permis d'améliorer la qualité de l'eau, d'atténuer les inondations et de créer des écosystèmes prospères, en plus de donner de l'espoir pour l'avenir alors que nous travaillons à optimiser le potentiel de captage de carbone. »

- Roger d'Eschambault, président de Canards Illimités Canada

Selon la définition adoptée par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, les solutions fondées sur la nature désignent les mesures visant à protéger, à conserver, à restaurer, à utiliser et à gérer de manière durable les écosystèmes naturels ou modifiés, terrestres, d'eau douce, côtiers et marins, qui permettent de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain, les services écosystémiques et la résilience et en produisant des bénéfices pour la biodiversité.

définition adoptée par l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, les solutions fondées sur la nature désignent les mesures visant à protéger, à conserver, à restaurer, à utiliser et à gérer de manière durable les écosystèmes naturels ou modifiés, terrestres, d'eau douce, côtiers et marins, qui permettent de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain, les services écosystémiques et la résilience et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature investit également dans des projets visant à moderniser des politiques, des programmes et des outils afin de favoriser le recours à des solutions climatiques fondées sur la nature.

Les écosystèmes constituent également un habitat essentiel important pour les espèces sauvages du Canada , notamment les oiseaux migrateurs et les espèces en péril.

, notamment les oiseaux migrateurs et les espèces en péril. Le gouvernement du Canada investit 4 milliards de dollars sur dix ans (de 2021 à 2031) dans le Fonds pour des solutions climatiques naturelles. Les activités financées comprennent :

investit 4 milliards de dollars sur dix ans (de 2021 à 2031) dans le Fonds pour des solutions climatiques naturelles. Les activités financées comprennent : un engagement à planter deux milliards d'arbres, dirigé par Ressources naturelles Canada (3,19 milliards de dollars);

(3,19 milliards de dollars);

le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, dirigé par Environnement et Changement climatique Canada (631 millions de dollars), y compris une somme pouvant atteindre 36,9 millions de dollars pour soutenir les partenariats avec les Autochtones;

(631 millions de dollars), y compris une somme pouvant atteindre 36,9 millions de dollars pour soutenir les partenariats avec les Autochtones;

le programme Solutions agricoles pour le climat, dirigé par Agriculture et Agroalimentaire Canada (185 millions de dollars).

Le récent Plan de réduction des émissions pour 2030 prévoit une somme supplémentaire de 780 millions de dollars pour soutenir les solutions climatiques axées sur la nature.

Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature appuie l'objectif du Canada visant à faire la transition vers une économie carboneutre d'ici 2050.

visant à faire la transition vers une économie carboneutre d'ici 2050. Canards Illimités Canada conserve et remet en état certains des paysages les plus riches et les plus menacés de la planète, soit les milieux humides et leurs habitats connexes, dans l'ensemble du Canada , pour le bien de la sauvagine de l'Amérique du Nord, d'autres espèces sauvages et de la population canadienne.

conserve et remet en état certains des paysages les plus riches et les plus menacés de la planète, soit les milieux humides et leurs habitats connexes, dans l'ensemble du , pour le bien de la sauvagine de l'Amérique du Nord, d'autres espèces sauvages et de la population canadienne. En collaboration avec des communautés autochtones, Canards Illimités Canada élaborera et évaluera des espèces importantes sur le plan culturel associées aux projets de restauration dans l'ensemble de l'Est canadien et du Canada atlantique.

