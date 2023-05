MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Les forêts et les arbres purifient l'air que nous respirons, améliorent la qualité de l'eau, favorisent la biodiversité et aident à rafraîchir nos centres urbains. Leur capacité de capter et de stocker le carbone en fait des moyens naturels efficaces pour combattre les changements climatiques.

Aujourd'hui, à l'occasion du Sommet Climat Montréal, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé un investissement de 40 millions de dollars du programme fédéral 2 milliards d'arbres dans trois projets qui permettront de planter au total plus de 275 000 arbres à Montréal et à Vaudreuil-Dorion.

Le premier projet, porté par la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) et l'Alliance forêt urbaine, vise à planter 200 000 arbres d'ici 2030 sur des terrains privés et institutionnels, grâce à des milliers de projets dans les cours d'écoles, les hôpitaux et les stationnements et terrains d'entreprises, partout où la population vit et travaille. Le gouvernement du Canada investit 19,9 millions de dollars dans ce projet. De plus, 40 millions de dollars de financement proviennent des municipalités, dont la Ville de Montréal, et 20 millions de dollars du secteur privé.

Le deuxième projet, réalisé avec la Ville de Montréal, prévoit la plantation de plus de 64 000 arbres sur deux ans dans les secteurs de la ville sujets aux canicules. L'objectif est de planter des arbres dans 19 quartiers pour rafraîchir de façon naturelle les milieux de vie et protéger les résidents les plus vulnérables. Le gouvernement du Canada investit 19,8 millions de dollars dans l'opération, le gouvernement du Québec, 10,9 millions et la Ville de Montréal,10,3 millions.

Le troisième projet, réalisé avec la Ville de Vaudreuil-Dorion, a permis de planter plus de 11 000 arbres en 2022 à Vaudreuil-Dorion. D'abord annoncé par le ministre Guilbeault à l'occasion du Jour de la Terre cette année, le projet créera aussi des possibilités d'emplois liés à la plantation d'arbres et des possibilités de stages pour les étudiants. Le gouvernement du Canada et la Ville de Vaudreuil-Dorion y investissent chacun 485 070 $.

Le programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada contribue à maintenir une bonne qualité de l'air, à rafraîchir les quartiers pendant l'été, à créer des milliers d'emplois et à combattre les changements climatiques tout en protégeant la nature.

En collaborant avec les provinces, les territoires, les collectivités locales et les peuples autochtones, le Canada continue de bâtir un avenir sain et prospère pour les prochaines générations.

Citations

« Nous savons que l'une de nos meilleures alliées pour lutter contre les changements climatiques, c'est la nature. C'est aussi l'un des meilleurs moyens à notre disposition pour bâtir des villes florissantes où il fait bon vivre. Planter plus d'un quart de million d'arbres à Montréal contribuera à coup sûr au bonheur des résidents et à la santé de toute la planète. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les arbres sont essentiels à la vie : ils séquestrent du carbone, améliorent la qualité de l'air et fournissent un habitat à la faune. Ce sont des alliés importants dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres. Grâce à cet investissement, qui permettra de planter plus de 275 000 arbres à Montréal et dans ses environs, nous collaborons avec des partenaires municipaux, provinciaux et locaux pour contribuer à bâtir des milieux de vie plus résilients face aux changements climatiques tout en offrant à la prochaine génération une bonne qualité de l'air. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« La forêt urbaine est un bien collectif inestimable dont il faut prendre soin, car en plus de contribuer grandement à notre qualité de vie collective, elle est indispensable pour que la ville soit plus résiliente face aux impacts des changements climatiques. En milieu urbain, les arbres sont des joyaux qui contribuent à la qualité de vie de la population. Ils agissent comme un filtre qui contribue à assurer la qualité de l'air. Ils réduisent la présence des îlots de chaleur et préviennent les inondations en ralentissant le ruissellement de l'eau lors de fortes pluies. Cet investissement permet de multiplier les gestes concrets que posent la Ville de Montréal et ses partenaires, comme la Soverdi, pour verdir les quartiers et léguer aux générations futures un environnement plus vert et mieux adapté aux changements climatiques. »

Valérie Plante

Mairesse de la Ville de Montréal

« Nous sommes heureux de recevoir cette contribution financière qui témoigne à la fois de la confiance qui nous est accordée par le gouvernement fédéral, ainsi que de l'importance portée à la forêt urbaine dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques. Grâce à ce financement qui s'étend jusqu'en 2030, la Soverdi et ses partenaires de l'Alliance forêt urbaine peuvent rendre accessibles des projets de verdissement sur le long terme, favorisant la biodiversité et la connectivité sur les terrains privés et institutionnels, à travers le territoire et le temps. Cette approche concrète et concertée permet de mobiliser toute la communauté et de développer des projets structurants tout en gardant l'humain au cœur de la démarche. »

Malin Anagrius

Directrice générale de la Soverdi et représentante de l'Alliance forêt urbaine

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour cette subvention qui nous a permis d'augmenter de 10 000 arbres notre plantation annuelle qui normalement varie de 400 à 600 arbres, et ce, depuis dix ans. Le périmètre urbain de notre ville a été construit sur des terrains sans arbre, il devenait prioritaire pour nous de créer une forêt urbaine. Cette priorité s'inscrit d'ailleurs dans notre Planification stratégique 2020-2025. »

Guy Pilon

Maire, Ville de Vaudreuil-Dorion

Quelques faits

À l'occasion de la réunion du Conseil canadien des ministres des forêts à St. Andrews (Nouveau-Brunswick), le ministre des Ressources naturelles du Canada , l'honorable Jonathan Wilkinson , rencontre aujourd'hui des homologues provinciaux et territoriaux pour promouvoir la collaboration dans des dossiers prioritaires, dont l'action climatique et le reboisement.

(Nouveau-Brunswick), le ministre des Ressources naturelles du , l'honorable , rencontre aujourd'hui des homologues provinciaux et territoriaux pour promouvoir la collaboration dans des dossiers prioritaires, dont l'action climatique et le reboisement. L'expansion des forêts et l'amélioration de leur vitalité sont des piliers de la stratégie adoptée par le gouvernement du Canada pour contrer et atténuer les effets des changements climatiques.

pour contrer et atténuer les effets des changements climatiques. Les forêts sont une solution climatique naturelle : les arbres préservent la biodiversité, protègent et préservent les ressources en eau et réduisent les émissions en captant et en stockant du carbone excédentaire.

En mars 2023, le programme avait reçu depuis son lancement plus de 400 demandes et avait accordé plus de 120 millions de dollars en subventions et en contributions pour aider des organisations à planter des arbres dans tout le pays et dans tous les types d'environnements (éloignés, ruraux et urbains), ce qui profitera non seulement aux Canadiens, mais aussi à la biodiversité et aux efforts de restauration d'un océan à l'autre.

Dans l'ensemble, des accords sont conclus ou en cours de négociation pour aider des organisations et des gouvernements à planter plus de 260 millions d'arbres dans le cadre des cinq volets du programme 2 milliards d'arbres.

Environnement et Changement climatique Canada , dans le cadre du Fonds de la nature du Canada et du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature , communique et s'associe avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour remettre en état les vastes paysages très variés du Canada dans le but de rétablir et de protéger la biodiversité et les espèces en péril.

, dans le cadre du et du , communique et s'associe avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour remettre en état les vastes paysages très variés du dans le but de rétablir et de protéger la biodiversité et les espèces en péril. Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 1,4 milliard de dollars sur 10 ans (2021-2031) dans le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature. Ce programme aidera le Canada à atteindre son objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de cinq à sept mégatonnes par année d'ici 2030, grâce à des solutions fondées sur la nature.

SOURCE Ressources naturelles Canada

